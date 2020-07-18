20 мифов, опровергнутых «Разрушителями легенд»

Знаменитые «Разрушители легенд» за всю историю существования проекта успели опровергнуть несколько сотен самых различных мифов. Вот лишь некоторые из них, наиболее распространённые и обсуждаемые.









В комментариях предлагаю делиться вашими любимыми мифами, опровергнутыми или подтверждёнными.







В комментариях предлагаю делиться вашими любимыми мифами, опровергнутыми или подтверждёнными.







1. Акулы — машины для убийства на пике эволюционного развития.







«Разрушители легенд» проверили огромное количество связанных с акулами мифов. Например, что они могут перевернуть лодку и проделать брешь в дне судна (не подтвердилось), что они могут учуять одну каплю крови в целом бассейне (справедливо только если речь идёт о рыбе, не о человеке), что если притвориться мёртвым, акула не станет нападать (иногда срабатывает), и что акулы достигли вершины эволюционного развития и остаются неизменными уже 400 миллионов лет (на самом деле, около 100 миллионов лет).







«Разрушители легенд» проверили огромное количество связанных с акулами мифов. Например, что они могут перевернуть лодку и проделать брешь в дне судна (не подтвердилось), что они могут учуять одну каплю крови в целом бассейне (справедливо только если речь идёт о рыбе, не о человеке), что если притвориться мёртвым, акула не станет нападать (иногда срабатывает), и что акулы достигли вершины эволюционного развития и остаются неизменными уже 400 миллионов лет (на самом деле, около 100 миллионов лет).





2. Невозможно проглотить целую ложку молотой корицы.







«Разрушители легенд» провели этот эксперимент, и он увенчался успехом. Но на тот случай, если вам захочется его повторить, имейте в виду, что это всё-таки небезопасно. Да и зачем?







«Разрушители легенд» провели этот эксперимент, и он увенчался успехом. Но на тот случай, если вам захочется его повторить, имейте в виду, что это всё-таки небезопасно. Да и зачем?





3. Эхо не отвечает на утиное кряканье.







На самом деле отвечает, хотя его трудно услышать. Эхо крякающей утки очень похоже на исходный звук. Поэтому человеку







На самом деле отвечает, хотя его трудно услышать. Эхо крякающей утки очень похоже на исходный звук.Поэтому человеку сложно определить , когда кончается само кряканье и начинается эхо от него.





4. Можно обмануть алкотестер, пожевав лука или глотнув жидкости для полоскания рта.







Разрушители перепробовали множество народных средств для обмана машины, определяющей наличия паров алкоголя в дыхании водителя, и все они оказались неэффективными. Кроме того, не забывайте, что есть ещё и анализ крови.







Разрушители перепробовали множество народных средств для обмана машины, определяющей наличия паров алкоголя в дыхании водителя, и все они оказались неэффективными. Кроме того, не забывайте, что есть ещё и анализ крови.





5. Можно убить человека, бросив монетку с большой высоты.







Ничего подобного. Монетка слишком мала и её плотность недостаточна для летального исхода. Разрушители даже пробовали стрелять монеткой вверх из винтовки, и она всё равно падала недостаточно быстро, чтобы кого-нибудь убить. Хотя, стоит написать в редакцию программы







Ничего подобного. Монетка слишком мала и её плотность недостаточна для летального исхода. Разрушители даже пробовали стрелять монеткой вверх из винтовки, и она всё равно падала недостаточно быстро, чтобы кого-нибудь убить. Хотя, стоит написать в редакцию программы , чтобы они проверили этот миф с нашими, старыми монетами. Такими, скорее всего, можно убить, просто кинув в человека.





6. Зуб с пломбой может принимать радиосигналы.







Чистый миф. Если только под пломбу вам не запечатали миниатюрный радиоприёмник. Во всех остальных случаях запломбированный зуб, в плане приёма радиосигналов, ничем не отличается от обычных.







Чистый миф. Если только под пломбу вам не запечатали миниатюрный радиоприёмник. Во всех остальных случаях запломбированный зуб, в плане приёма радиосигналов, ничем не отличается от обычных.





7. Использование мобильного телефона во время заправки автомобиля может стать причиной взрыва.







Взрыв во время заправки может произойти из-за большого количества горючих испарений в воздухе и электростатического заряда — но телефон тут ни при чём. Статический разряд может произойти, когда вы садитесь в автомобиль или, наоборот, выходите из него.







Взрыв во время заправки может произойти из-за большого количества горючих испарений в воздухе и электростатического заряда — но телефон тут ни при чём. Статический разряд может произойти, когда вы садитесь в автомобиль или, наоборот, выходите из него.





8. Если игральную карту бросить достаточно быстро, она может прорезать человеческую кожу.







Самый искусный бросатель игральных карт в команде Разрушителей легенд смог добиться скорости полёта 40 км/ч. Никакого ущерба для кожи такая карта не причинила. Затем они изобрели машину, которая выбрасывала карты со скоростью 250 км/ч, но этой скорости тоже оказалось недостаточно, чтобы прорезать человеческую кожу.







Самый искусный бросатель игральных карт в команде Разрушителей легенд смог добиться скорости полёта 40 км/ч. Никакого ущерба для кожи такая карта не причинила. Затем они изобрели машину, которая выбрасывала карты со скоростью 250 км/ч, но этой скорости тоже оказалось недостаточно, чтобы прорезать человеческую кожу.





9. Зыбучие пески затягивают человека, пока он не окажется внутри целиком и не умрёт.







Этот миф родился благодаря кино и нашему воображению. Плотность настоящих зыбучих песков выше плотности воды. А чем выше плотность, тем легче держаться на поверхности. Так что вы будете просто «плавать» по поверхности и всё.







Этот миф родился благодаря кино и нашему воображению. Плотность настоящих зыбучих песков выше плотности воды. А чем выше плотность, тем легче держаться на поверхности. Так что вы будете просто «плавать» по поверхности и всё.





10. Если раскрыть зонт, падая с большой высоты, то падение замедлится, и шансы на выживание увеличатся.







Только в мультфильмах, к сожалению. Скорость падения если и снизится, то совсем несущественно.







Только в мультфильмах, к сожалению. Скорость падения если и снизится, то совсем несущественно.





11. Можно выжить при падении лифта, подпрыгнув перед самым столкновением с землёй.







Кажется логичным, однако на деле выбрать нужный момент практически







Кажется логичным, однако на деле выбрать нужный момент практически невозможно . Но даже если бы вам это удалось, скорость падения лифта настолько высока, что вы бы тут же разбились о крышу кабины.





12. Пожарный вертолёт может засосать аквалангиста при сборе воды из водоёма и сбросить его на месте пожара.







Полная чушь. Мало того, что сам шанс, находясь в водоёме попасть в систему забора воды пожарного вертолёта, стремится к нулю, так ещё и чисто физически водолаз туда не пролезет. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что пожарные вертолёты, как и коннструкции систем забора воды, бывают разные.







Полная чушь. Мало того, что сам шанс, находясь в водоёме попасть в систему забора воды пожарного вертолёта, стремится к нулю, так ещё и чисто физически водолаз туда не пролезет. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что пожарные вертолёты, как и коннструкции систем забора воды, бывают разные.





13. Можно вывести из строя автомобиль, подсыпав сахар в бензобак.







Неправда. Во время эксперимента машина Разрушителей от добавления сахара поехала даже лучше прежнего.







Неправда. Во время эксперимента машина Разрушителей от добавления сахара поехала даже лучше прежнего.





14. Из всех пауков самым сильный яд у пауков-долгоножек. Но они не могут прокусиьт кожу человека и поэтому неопасны.







Городская легенда и не более того.







Городская легенда и не более того.





15. Если зубная щётка стоит в стаканчике у раковины, то на неё осядут микробы, поднимающиеся в оздух при смыве унитаза.







Это утверждение не было опровергнуто полностью. И что оно подтвердилось, тоже нельзя сказать.

Дело в том, что во всех протестированных образцах, включая контрольные, действительно были обнаружены фекальные бактерии







Это утверждение не было опровергнуто полностью. И что оно подтвердилось, тоже нельзя сказать.Дело в том, что во всех протестированных образцах, включая контрольные, действительно были обнаружены фекальные бактерии . Тем не менее, их количество во всех случаях было слишком мало, чтобы представлять опасность. Специалисты подтвердили, что полностью избавиться от таких бактерий практически невозможно.





16. Золотая рыбка не в состоянии помнить что-либо дольше трёх секунд.







Неправда, во время эксперимента команда Разрушителей натренировала рыбку обходить препятствие под водой и даже через месяц рыбка об этом помнила.







Неправда, во время эксперимента команда Разрушителей натренировала рыбку обходить препятствие под водой и даже через месяц рыбка об этом помнила.





17. Упавшую на пол еду можно есть, если вы подняли её в течение пяти секунд.







На самом деле неважно, пролежала ли еда на полу пять секунд или пять минут — количество оказавшейся на еде гадости в обоих случаях будет одним и тем же.







На самом деле неважно, пролежала ли еда на полу пять секунд или пять минут — количество оказавшейся на еде гадости в обоих случаях будет одним и тем же.





18. Высадки на Луну не было.







Те, кто считает, что Нил Армстронг никогда не был на Луне, приводят ряд аргументов, которые были опровергнуты Разрушителями: что на одной из фотографий Армстронга не должно быть видно (неправда, освещение на Луне не такое, как на Земле), что флаг в безвоздушном пространстве не может развеваться (может), что на поверхности не оставалось бы отпечаток ног астронавта (неправда), и что видео можно было изготовить на Земле, просто попросив астронавта попрыгать и промотав плёнку в замедленном темпе (забавно, но неверно).







Те, кто считает, что Нил Армстронг никогда не был на Луне, приводят ряд аргументов, которые были опровергнуты Разрушителями: что на одной из фотографий Армстронга не должно быть видно (неправда, освещение на Луне не такое, как на Земле), что флаг в безвоздушном пространстве не может развеваться (может), что на поверхности не оставалось бы отпечаток ног астронавта (неправда), и что видео можно было изготовить на Земле, просто попросив астронавта попрыгать и промотав плёнку в замедленном темпе (забавно, но неверно).





19. Выходя ненадолго из комнаты, экономичней оставить свет включённым, чем выключить его, а затем снова включить.







Разрушителям удалось установить следующее: на включение света уходит столько энергии, сколько при горящем свете сжигается меньше чем за секунду (кроме люминисцентных ламп, на включение которых уходит энергии, достаточной чтобы свет горел 23 секунды). Более того: включение и выключение света почти не влияет на срок жизни самой лампочки. Так что гораздо экономичней выключать свет, даже если вы выходите из комнаты на несколько минут.







Разрушителям удалось установить следующее: на включение света уходит столько энергии, сколько при горящем свете сжигается меньше чем за секунду (кроме люминисцентных ламп, на включение которых уходит энергии, достаточной чтобы свет горел 23 секунды). Более того: включение и выключение света почти не влияет на срок жизни самой лампочки. Так что гораздо экономичней выключать свет, даже если вы выходите из комнаты на несколько минут.





20. Можно оставаться под водой достаточно долго, вдыхая воздух из шины затонувшего автомобиля.







Только в кино. Во время эксперимента испытателю не удалось извлечь из проколотой шины достаточно воздуха.







Только в кино. Во время эксперимента испытателю не удалось извлечь из проколотой шины достаточно воздуха.

