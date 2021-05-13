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Действительно ли разбойник Кудеяр был старшим братом Ивана Грозного


Действительно ли разбойник Кудеяр был старшим братом Ивана Грозного

Первый царь всея Руси Иван Грозный номинально взошел на престол, когда ему только исполнилось 3 года. Иоанн родился у Василия III первым, и другого претендента на русский трон на тот момент не было. Но некоторые историки выдвигают серьезную версию о том, что у Ивана Грозного был старший брат. По одной из легенд, у первой жены Василия III Соломонии родился сын, существование которого она скрыла даже от мужа, инсценировав смерть ребенка. Выросший отпрыск якобы стал разбойником по прозвищу Кудеяр, личность которого положена в сюжет некрасовской «Песни о двенадцати разбойниках».

Бесплодная Соломония и заточение в монастырь


Преподобная София Суздальская (в миру Соломония Сабурова)./Фото: rivne.church.ua

Преподобная София Суздальская (в миру Соломония Сабурова)./Фото: rivne.church.ua

 

В сентябре 1505-го великий князь Московский Василий Иванович берет в законные супруги Соломонию Юрьевну Сабурову. Девушка была выбрана на смотре из 500 невест, доставленных ко двору со всех концов страны. Это обычай был организован на Руси по образу и подобию смотрин в среде византийских императоров. Впервые в истории Московского государства правящий монарх взял в жёны не русскую княжну или иностранную принцессу, а девушку из семьи столичного боярина.

Василий и Соломония прожили в браке около 20 лет, при этом наследников так и не нажили.
Василий очень беспокоился по этому поводу, потому как не хотел допускать близких родственников или их сыновей к государственному трону. Он даже запрещал братьям заключать браки до тех пор, пока у него самого не родится сын. По причине бесплодности супруги было решено заменить ее новой. Боярская дума с готовностью поддержала решение монарха о разводе. Однако против такого прецедента выступили церковные иерархи, не желая поддерживать добровольный разрыв венчаных супругов.

Несогласные с волей государя митрополит Варлаам, монах Вассиан Патрикеев и преподобный Максим Грек отправились в ссылку. При этом впервые в русской истории митрополита лишили сана. В 1525-м развод все же состоялся, и вчерашняя спутница жизни Василия III отправилась в монастырь. Уже спустя несколько месяцев великий князь повторно женился, остановив выбор на юной дочери литовского князя Елене Глинской. Вскоре новая супруга родила монарху сына Иоанна – будущего легендарного русского царя Ивана Грозного.

Исчезнувшие документы и пустая могила


Фрагмент летописи: свадьба Василия и Соломонии./Фото: 20art.ru

Фрагмент летописи: свадьба Василия и Соломонии./Фото: 20art.ru

 

В 1566 году государь Иван IV затребовал из госархива бумаги, связанные с разводом его отца Василия III и первой жены Соломонии. В "Описи царского архива" по этому случаю была сделана краткая отметка: "Взял к себе Государь". После этого ящик с документами в архив никогда не возвращался, исчезнув бесследно. Опасавшийся посягательств на собственный трон Иван Грозный в какой-то момент всерьез заинтересовался слухами о вероятном существовании еще одного сына Василия III - своего старшего брата и, по сути, законного наследника царской короны. Поэтому и учинил монарх тщательное расследование. Достоверных данных о его результатах не сохранилось, видимо потому что работа велась в секретном режиме.

Как позже установили историки, согласно монастырским документам возле могилы Соломонии (в постриге старицы Софьи) погребена царевна Анастасия, дочь Василия Шуйского. Однако, как утверждают исследователи, технология обработки надгробной плиты и характерный орнамент на ней не соответствуют указанному времени установки. Анастасия умерла в начале 17 века, а исследуемый материал по всем признакам относится к началу-середине 16-го. Но пик изумления археологов наступил после непосредственного вскрытия детской могилы. Никаких останков под надгробием не оказалось. Обнаружена была тряпичная кукла, одетая в перетянутую младенческим свивальником рубаху. По заключению реставраторов ткани принадлежали к тому же 16 веку, которым датировалось надгробие. А одежда вполне могла принадлежать мальчику 3-4 лет.

Сплетни иностранцев и таинственный ребенок


Предположительно портрет Соломонии./Фото: i.pinimg.com

Предположительно портрет Соломонии./Фото: i.pinimg.com

 

Согласно свидетельствам иностранцев (записки Гейденсталя, Гербершетейна), сосланная в монастырь Соломония уже была беременна. На момент пострижения в монахини она носила под сердцем сына Василия III. Родился мальчик здоровым ребенком в Суздальском Покровском монастыре. По устным версиям, записанным в Покровском монастыре уже в XIX веке, названного Георгием ребёнка мать отдала в надёжную семью. При этом Соломония объявила, что сын скончался. Разумеется, что такое положение дел всерьез волновало впоследствии Ивана Грозного, опасавшегося существования старшего брата и автоматически более законного наследника. К слову, в «Записках о Московии» автор утверждал, что Соломония согласия на постриг не давала и даже противилась этому процессу всеми силами. По другим же источникам (по свидетельствам приближенных митрополита Даниила), отчаявшаяся собственным бесплодием женщина сама попросила мужа разрешить ей уйти в монастырь. При этом великий князь долго сопротивлялся, но после обращения Соломонии к Даниилу, вынужден был смириться.

Версии «за»: могила, церковь во имя Георгия и раскаяния Ивана Грозного


Разбойник Кудеяр, предположительно старший брат Ивана Грозного./Фото: pics.meshok.net

Разбойник Кудеяр, предположительно старший брат Ивана Грозного./Фото: pics.meshok.net

 

Конечно же, первое, что наталкивает на мысли о реальном существовании Георгия, - пустая детская могила. Зачем нужно было инсценировать похороны, если не с целью скрыть существование ребенка? Во-вторых, имел место еще один факт. Спустя короткое время после пострига Соломонии Василий неожиданно отписывает бывшей жене и монастырю земли и селения, а у Московского кремля приказал заложить во имя великомученика Георгия церковь.
Василий с новой супругой Еленой Глинской./Фото: cdni.rt.com

Василий с новой супругой Еленой Глинской./Фото: cdni.rt.com

 

Историки предполагают, что Василий таким образом пытался ублажить жену, узнав о рождении первенца. Кроме того, по версии немецкого историка Одерборна, впоследствии Иван Грозный долго искал брата – предположительно предводителя банды разбойников Кудеяра, нашел его и убил. В защиту подобных предположений приводится тот факт, что в 1572 году государь в своей Духовной грамоте каялся перед собственными детьми. Он признавал, что совершил ужасный грех, хуже того, что учинил Каин, как известно, убивший собственного брата.

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Действительно ли разбойник Кудеяр был старшим братом Ивана Грозного

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Действительно ли разбойник Кудеяр был старшим братом Ивана ГрозногоПодписаться на мой Instagram
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