Режиссёры,которые снимали жён в своих фильмах

Кино – особое искусство. Хорошие фильмы мы охотно пересматриваем вновь и вновь, неудачные – быстро забываем. И с особым интересом мы смотрим картины, если знаем, что актеров связывают отношения и вне съемочной площадки. Сегодня вспоминаем советских и российских режиссёров, для которых их главными музами стали жёны.
Григорий Александров – Любовь Орлова
Звезда советского кино и известный режиссёр поженились сразу после окончания съёмок картины «Весёлые ребята». Григорий Александров искал главную героиню своего фильма, а нашел свою любовь – Любовь Орлову. Стремительный роман перерос в идеальный брак, а также в успешный тандем великого режиссёра и советской кинозвезды №1.
Григорий Орлов снял жену в пяти фильмах – «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна» – и все они имели оглушительный успех. Сам Иосиф Сталин любил пошутить о том, какие неприятности ожидают режиссёра, если он перестанет снимать в фильмах свою блистательную жену. Это была поистине ослепительная пара, которой удалось пронести свою любовь через всю жизнь.
Интересно, что на протяжении всех 40 лет режиссёр и его жена обращались друг к другу исключительно на «Вы».
Леонид Гайдай – Нина Гребешкова
Классик советской комедии Леонид Гайдай познакомился со своей будущей женой Ниной Гребешковой будучи студентом ВГИКа. Они прожили в браке 40 лет, а Нина Павловна снялась в 6 фильмах своего мужа, и, несмотря на то, что почти все роли были второго плана, в жизни Леонида Иовича его жена всегда играла главную роль. Это была настоящая любовь с первого взгляда.
Когда Леонид Гайдай учился на режиссёрском факультете и снимал первые короткометражки, он попросил юную Нину Гребешкову сыграть роль в одной из его постановок. Маленькая, хрупкая Нина смотрелась очень трогательно рядом с высоким и худощавым Леонидом. Сам режиссёр шутил, что «большую он не поднимет, а маленькую женщину он всю жизнь будет носить на руках». Так и произошло: после этих репетиций отношения молодых людей навсегда стали особенными, а любовь, пронзившую их словно током с самого первого взгляда, Леонид Иович и Нина Павловна пронесли через всю жизнь, став примером трогательной любви для многих.
Владимир Меньшов – Вера Алентова
Когда в конце 80-х Владимир Меньшов задумал снимать картину «Москва слезам не верит», он, несмотря на удачный фильм «Розыгрыш», еще считался молодым, хоть и «подающим надежды» режиссёром. И в силу его молодости многие именитые актрисы отказались сниматься в кинофильме. На роль главной героини пробовались Ирина Купченко, Наталья Сайко и многие другие, но они либо не подходили, либо отказывались от съемок.
Меньшов решил снимать свою супругу Веру Алентову, и именно она стала главной музой режиссёра, в результате чего он сумел из простого сюжета (который многие обвиняли в излишней простоте и даже низменности) не только создать историю на все времена, но и в разгар «холодной войны» привезти в страну премию Оскар. И Вера Алентова и её супруг признаются, что фильм получился правдивым благодаря тому, что они сами долго жили в общежитии, и передали в фильме то, что знали сами.
Глеб Панфилов – Инна Чурикова
Для того чтобы понять глубину этого «священного союза», стоит узнать, как Инна Михайловна отзывается о своем супруге: «Я всем обязана Глебу. Он снял с меня пелену зажатости, раскрыл гены, забитые неуверенностью в своей игре. Меня многие считают странной, и свои, и посторонние. И только Глеб всегда меня понимает».
До встречи с Панфиловым, Инна снималась в фильмах в роли острохарактерных «чудачек». Эпизод в «Я шагаю по Москве», Марфушенька-душенька в «Морозко», еще одна странная девушка в «Старшей сестре»…предложений было немало и в отличных фильмах, но Чуриковой хотелось большего. И тут произошло то, что и отражено в фильме «Начало». Молодой режиссёр увидел актрису в небольшой роли очередного животного – после окончаниея училища актриса пошла служить в Театр Юного Зрителя – и пригласил на пробы на главную роль в фильме «В огне брода нет».
С утверждением Инны на роль решилась и судьба этих двоих – больше ни жизни, ни кинофильмов по отдельности у них не будет. Глеб Панфилов снял Инну Чурикову во всех своих картинах, а в некоторых из них попросил у неё помощи в работе над сценарием.
Владимир Басов – Валентина Титова
История любви и творчества актрисы Валентины Титовой и режиссёра Владимира Басова и не могла быть банальной, ведь у Басова всегда и всё было «слишком». Когда юная Валя пришла на Мосфильм пробоваться на роль в картине «Гранатовый браслет», в коридорах киностудии она встретила Басова. В результате, получила роль в его фильме «Метель» и жениха, который был старше невесты на 18 лет.
Уже потом Валентине рассказали, что через несколько минут после проб (через час после встречи) Басов ушел в другую комнату и уверенным голосом сказал «Я на ней женюсь!». В браке пара прожила 14 лет, и в течение всего этого времени Валентина Антиповна была настоящей музой для мужа, сыграв роли во всех фильмах режиссёра в период с 1964 по 1976 годы.
Сергей Соловьев – Татьяна Друбич
История любви режиссёра Сергея Соловьева и его музы, Татьяны Друбич, соткана из противоречий и преград. Картина Соловьёва «Сто дней после детства», в которой четырнадцатилетняя Татьяна сыграла главную роль, стала поворотным событием в жизни этих двоих людей. Татьяна, в чьи планы даже после кинодебюта в возрасте 12 лет, не входила актёрская профессия, повторно попала на съемочную площадку картины «Сто дней после детства» в 1974 году и познакомилась с Сергеем Соловьевым.
Стоит отметить, что барышня сперва не произвела впечатления на режиссёра, но съемки были длительными и «из искры возгорелось пламя». Татьяна на долгие годы стала источником вдохновения для Сергея Соловьёва. Почти 10 лет, в течение которых было множество совместных киноработ, Татьяна Друбич оставалась неизменной музой и подругой режиссёра. И, несмотря на то, что их брак продлился всего 6 лет, они и после развода остаются близкими людьми, а Татьяна – источником вдохновения для своего любимого режиссёра.
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