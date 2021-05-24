Режиссёры,которые снимали жён в своих фильмах

Глеб Панфилов – Инна ЧуриковаДля того чтобы понять глубину этого «священного союза», стоит узнать, как Инна Михайловна отзывается о своем супруге: «Я всем обязана Глебу. Он снял с меня пелену зажатости, раскрыл гены, забитые неуверенностью в своей игре. Меня многие считают странной, и свои, и посторонние. И только Глеб всегда меня понимает».До встречи с Панфиловым, Инна снималась в фильмах в роли острохарактерных «чудачек». Эпизод в «Я шагаю по Москве», Марфушенька-душенька в «Морозко», еще одна странная девушка в «Старшей сестре»…предложений было немало и в отличных фильмах, но Чуриковой хотелось большего. И тут произошло то, что и отражено в фильме «Начало». Молодой режиссёр увидел актрису в небольшой роли очередного животного – после окончаниея училища актриса пошла служить в Театр Юного Зрителя – и пригласил на пробы на главную роль в фильме «В огне брода нет».