6 признаков, по которым иностранец безошибочно определял советского человека

Все нации имеют отличительные друг от друга черты характера, поведения. Например, итальянцы чрезмерно эмоциональны, импульсивны, активно жестикулируют во время беседы, американцы очень часто улыбаются, а немцы педантичны. Советские люди тоже имели собственную манеру поведения, по которой их легко идентифицировали. Во всяком случае, население Запада считало, что без проблем вычислит гражданина Советского Союза среди толпы представителей различных национальностей. Интересно, каким видели нашего человека гости из-за рубежа.
1. Хмурый внешний вид
Советские люди улыбаться незнакомцам не станут / Фото: pinterest.com.au
Американцы считали, что в СССР без видимого повода вообще улыбаться не принято и, возможно, в чем-то они были правы. Нередко иностранные граждане отмечали для себя, что наши соотечественники любят принимать угрюмое или суровое выражение. Житель Соединенных Штатов, встречая незнакомого человека, обязательно изобразит на лице улыбку во весь рот и обязательно спросит, как дела. А вот наш человек ничего подобного делать не станет. Он будет радоваться только встрече с хорошим знакомым, товарищем, на худой конец, коллегой по работе.
2. Одежда
Одежда в СССР не отличалась особым разнообразием / Фото: m.fishki.net
Предметы гардероба среднестатистического советского человека не отличались оригинальностью. В основном это был грубый материал, обычный крой, стандартные цвета – черный, коричневый и серый. Все это стандартные характеристики гражданина из Союза. В конце пятидесятых годов в столице Советского Союза был организован показ Дома Мод Кристиан Диор. Естественно, жители столицы были ошеломлены смелыми яркими нарядами и броским, необычным макияжем моделей, которые прогуливались по улицам Москвы. Конечно же, наши соотечественницы на их фоне выглядели, как серая, невзрачная моль.
3. Грязная обувь
Для граждан Советского Союза не красота, а удобство обуви было первоочередным / Фото: asemen0v.blogspot.com
Была такая притча, что любого шпиона из СССР можно легко вычислить по состоянию его обуви. Он может надеть шикарный модный брендовый костюм из дорогущей ткани, но на его ногах все равно будет обувь не первой свежести. Многие считали, что в Союзе Советских Социалистических Республик вообще не было культа обуви. Чистота ботинок вообще значения не имела. Тут важно, чтобы обувь была удобной.
4. Алкоголь-содержащие продукты
Мужчины из СССР не смаковали спиртные напитки, а пили залпом / Фото: twitter.com
У наших людей в советские времена была своя особенная манера пить спиртные напитки. Неважно, что это было – водка, вино или коньяк. Все это пилось залпом. Естественно, о смаковании напитка даже мысль не возникала. Причина этого явления достаточно банальна. Дело в том, что быстрое употребление приводит к очень замедленному состоянию опьянения. Соответственно, любой иностранец, неважно из какой страны, хмелел уже, выпив вторую рюмку, то мужчины нашей страны должны были выпить приблизительно в два-три раза больше, чтобы дойти до аналогичной кондиции.
5. Чаепитие
Только наши люди пили чай, не вынимая ложку из чашки / Фото: tanjand.livejournal.com
Этот ритуал в Советском Союзе был особенным. Наши люди пили этот прекрасный напиток, не вынимая ложку для размешивания из чашки. И вопрос не в воспитанности наших сограждан. Все было просто – так чай остывал гораздо быстрее.
6. Сигареты
Перед подкуриванием сигарета разминалась / Фото: photographer.ru
Еще один момент, по которому вычисляли наших соотечественников – это сигареты. Точнее то, как наши мужчины сначала разминали, а потом продували сигареты перед закуриванием. Ритуал появился в связи с тем, что продукты табачной промышленности набивались очень плотно табаком. Соответственно, раскурить такую сигарету без предварительных манипуляций было невозможно. Поэтому их и разминали.
Узнать иностранцев тоже можно было легко / Фото: kiev.vgorode.ua
Оказывается именно так и выглядели наши люди со стороны. Мы можем поспорить, согласиться или нет с этим мнением, но и полностью его игнорировать нельзя. Так воспринимали нас только иностранцы. Они даже не догадывались, что советские люди настороженно относились только к чужим, вследствие своего воспитания. В своей среде наши соотечественники вели себя совершенно по-другому.
Кстати, иностранцев тоже очень легко было вычислить. Дежурные улыбки и вопрос «как твои дела?», ответ на который их вообще не интересовал, сразу демонстрировали кто есть кто.
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