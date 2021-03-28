6 признаков, по которым иностранец безошибочно определял советского человека

1. Хмурый внешний вид

Советские люди улыбаться незнакомцам не станут / Фото: pinterest.com.au

2. Одежда

fishki.net Одежда в СССР не отличалась особым разнообразием / Фото: m.fishki.net

3. Грязная обувь

Для граждан Советского Союза не красота, а удобство обуви было первоочередным / Фото: asemen0v.blogspot.com

4. Алкоголь-содержащие продукты

Мужчины из СССР не смаковали спиртные напитки, а пили залпом / Фото: twitter.com

5. Чаепитие

Только наши люди пили чай, не вынимая ложку из чашки / Фото: tanjand.livejournal.com

6. Сигареты

Перед подкуриванием сигарета разминалась / Фото: photographer.ru

Узнать иностранцев тоже можно было легко / Фото: kiev.vgorode.ua