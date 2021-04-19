Обработка погреба от плесени с использованием йода

Погреб – это, как правило строение, заглубленное в землю, поэтому в связи с повышенной влажностью и пониженной температурой в погребе часто возникают проблемы, связанные с возникновением плесени на стенках погреба, полках и даже на хранимых продуктах. О том чем обработать погреб, чтобы избежать этих неприятных моментов, как избавиться от грибка и плесени, пойдет речь в этой статье.

Наиболее распространенным способом борьбы с грибком и плесенью в погребе является побелка стен известью с добавлением медного купороса в количестве 10% от массы извести. Более высоким эффектом обладает свежеприготовленный раствор. Но кроме этого метода, есть и другие, не менее эффективные.

Дезинфекция подвального помещения.

Для обработки погреба с целью дезинфекции применяется окуривание парами горящей серы. Сера, из расчета 10-30 граммов на 1 кубический метр объема, помещается в металлическую емкость и ставится на раскаленную поверхность – это может быть, например, металлическое ведро с горящими углями. Двери, лазы, вытяжные трубы плотно закрываются для исключения попадания в жилую зону продуктов горения серы, которые могут вызвать ожог слизистых глаз и носоглотки. Через двое – трое суток погреб хорошо проветривается. При обработке серой в погребе не должно находиться открытых продуктов (в том числе овощей), т.к. происходит их сильное окисление.

Для обработки погреба, стены которого выполнены из несгораемых материалов (кирпич, бетон и т.п.) можно использовать метод обжига паяльной лампой. Эффект от обработки огнем высокий, однако в данном случае при работе в погребе с паяльной лампой необходимо обеспечить хороший доступ свежего воздуха, т.к. при работе лампы на горение тратится кислород. Содержание кислорода в воздухе быстро может прийти к его критически низкому значению, и при несоблюдении данного условия можно задохнуться и погибнуть. В процессе работы в погребе с паяльной лампой также можно использовать шланговый противогаз.

Чем обработать погреб от плесени и грибка.

Эффективным методом обработки от плесени и грибка является обработка раствором йода. Раствор готовится из расчета; на 1,5 литра воды добавить 10 миллилитров 5% раствора йода (это 1 пузырек стандартного спиртового раствора иода, продается в аптеке). Убрать видимую часть грибка механическим способом, т.е. зачистить слегка поверхность и обрызгать любым доступным методом. Для защиты органов дыхания в процессе обработки достаточно применить любую тканевую повязку. Обработка раствором йода дает длительный положительный эффект.

Для уменьшения возможных поражений грибком и плесенью поверхностей в погребе желательно все деревянные поверхности при монтаже погреба защитить антигрибковыми веществами. Несущие конструкции желательно обработать отработанным машинным маслом – эффект очень положительный. Полочки обработать крепким раствором медного или железного купороса и покрыть лаком. Тогда в процессе использования погреба и проблем будет гораздо меньше.

Всем желаю успеха.