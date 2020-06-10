Что не поздно посадить в июне

Думаете, что время посадок уже закончилось? Не совсем. Рассказываем, что посадить до середины июня, если что-то не взошло или погибло от весенних заморозков.







№ 1 Зелень и салаты

№ 2 Морковь

№ 3 Редис

№ 4 Фасоль, зелёный горошек

№ 5 Огурцы

№ 6 Фенхель

№ 7 Тыква, кабачки и патиссоны

№ 8 Рассада

Общие правила:

В июне можно смело сажать зелень: укроп, зеленый лук, базилик, лук-шалот, салатные смеси и шпинат. Когда первая зелень уже отойдет, у вас будет готова вторая волна. Если вы живете за городом, можно делать грядку-конвейер, то есть высаживать каждые две-три недели новую пару зеленых рядов. Тогда у вас все лето будет свежая зелень.Опытные дачники даже рекомендуют сажать морковь именно в июне. Говорят, что так она будет лучше храниться зимой. К тому же вредители к июню сильно снижают свою активность.Посеяв сейчас редис, вы тоже получите вторую волну урожая, нужно только правильно выбрать сорт с учетом длительности светового дня. Дело в том, что не все сорта редиса (да и других овощных культур) выдерживают длинный световой день и жаркую погоду. Искать нужно именно такие.Эти две культуры растут очень быстро, так что еще успеют порадовать вас хорошим урожаем до конца лета. Что касается стручковой фасоли, то вообще не обязательно ждать, пока она дозреет. Чем моложе и нежнее стручки, тем вкуснее они в тушеном виде.В начале июня можно посеять несколько лунок огурцов. Они принесут плоды к концу лета — началу осени, в то время как более ранние кусты уже начнут отходить и страдать от различных болезней.Любители фенхеля советуют высаживать растение ближе к концу июня, когда световой день начинает уже убывать. Фенхель любит жару, но обилие солнца приводит к тому, что побеги его вытягиваются, поэтому лучше фенхель притенять.Могут находиться в грунте почти до октября, так что успеют вызреть до холодов.Раньше считалось, что рассаду теплолюбивых культур нужно высаживать на грядки не позднее 10 июня. Перцы, томаты, баклажаны, капусту и другие теплолюбивые овощи сажали в грунт только летом, поскольку до этого времени были возможны возвратные заморозки. Сейчас климат сильно потеплел, и стало принято высаживать рассаду в мае, но это не значит, что в июне этого делать нельзя. Можно и даже нужно!В июне бессмысленно высаживать поздние сорта. Они не успеют дозреть. Подойдут только среднее и раннеспелые.Ухаживать за посадками нужно будет немного иначе. Дело в том, что в мае в почве еще есть запас влаги, а в начале лета всходам нужен обильный полив, т.к. в этот период устанавливается жара и всходы страдают от нехватки воды. Если вы живете на даче, поливать растения нужно будет каждый день, а если приезжаете только по выходным дням, придётся поливать обильно и мульчировать грядки травой или сеном, чтобы влага дольше сохранялась в грунте. Делать этого всего не придется, конечно, если будут идти дожди.Полоть в июне нужно особенно тщательно, т.к. в этом месяце все растения боятся за жизнь, и у сорняков также повышается жизненная активность. Только пропалывать грядки нужно не с тяпками и плоскорезами, а вручную. Инструменты обрезают корни и множат сорняки, так что они появляются снова в ещё больших количествах.