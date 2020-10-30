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10-минутная зарядка для поддержания формы

10-минутная зарядка для поддержания формы

В 90-е каждая девушка мечтала заполучить видеокассету с заветными упражнениями красавицы Синди Кроуфорд. Прошли годы, но и сейчас они могут эффективно помочь в гонке за роскошной фигурой.

Предлагаем вам познакомиться с несложной тренировкой фитнес-богини, выполняя которую вы в короткие сроки сможете добиться впечатляющих результатов.

Боковая планка


10-минутная зарядка для поддержания формы

Данное упражнение не только отлично укрепляет мышцы пресса, но также здорово сказывается на осанке.

Лягте на бок, с упором на один локоть. Свободную руку согните и положите на бедро.

Теперь медленно поднимите бедра от пола, при этом напрягая мышцы пресса. Туловище сохраняйте в одной линии от ног до головы.
Опустите бедра. Повторите упражнение 10 раз и проделайте те же действия, перевернувшись на другой бок.

Подъем ноги лежа на боку


10-минутная зарядка для поддержания формы

Данное упражнение тренирует ягодицы и ноги.

Лягте на бок, рука на полу поддерживает голову, а свободная ладонь упирается в пол перед животом.

Согните колено верхней ноги и поставьте его перед бедром нижней.

Затем выпрямите верхнюю ногу параллельно нижней и снова верните в исходное положение. Повторите 15 раз.

Поставьте верхнюю ногу на носочек на уровне колена нижней ноги, а нижнюю ногу выпрямите и поднимите. Затем верните в исходное положение.
Повторите 15 раз и затем проделайте те же действия, лежа на другом боку.

«Дельфинчик»


10-минутная зарядка для поддержания формы

Это упражнение укрепляет мышцы рук, спины и живота.
Встаньте в обычную планку, зафиксировав спину в прямом положении и сложив руки вместе.
Поднимите бедра вверх, так что ваше тело станет похоже на перевернутую «V». Вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторов.

Поза кошки


10-минутная зарядка для поддержания формы

Упражнение тренирует мышцы пресса и спины.
Встаньте на четвереньки, колени на уровне бедер, ладони на уровне плеч.
Медленно выгните спину вверх, втяните живот, образуя полукруг. Вернитесь в исходную позицию. Повторите упражнение 15 раз.

Мостик


10-минутная зарядка для поддержания формы

Данное упражнение тренирует мышцы ног, ягодиц и пресса.

Лягте на спину, руки вдоль туловища. Согните ноги в коленях и поставьте их на носочки ближе к ягодицам.

На выдохе, отталкиваясь ногами, поднимайте ягодицы, бедра и нижнюю часть спины вверх, удерживая плечи на полу. В этом положении верхняя поверхность бедра и корпус должны быть на одной прямой линии, таз не должен провисать.

Задержитесь на секунду и на вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз, поднимаясь на вдохе и опускаясь на выдохе.

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