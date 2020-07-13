Как угоняли самолёты в Советском Союзе

По имеющейся в открытом доступе информации, в истории СССР произошло более ста угонов самолетов, часть из которых – со счастливым концом. Но известны и особо дерзкие, отчаянные, жестокие преступления, завершившиеся смертями невинных и жертвенностью экипажей. Хоть и некоторые мотивы можно так или иначе назвать благородными, всё равно при их исполнении часто происходили катастрофы.





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