Моя твоя не понимай: 20 русских надписей в американских фильмах

Существует особый вид киноляпов — странные и неадекватные надписи.
В современных фильмах такие вещи стараются исправлять, особенно если фильм уходит в российский прокат. Но какой трешак творится, если зоркий глаз носителя русского языка не прошелся по фильму до выхода на экраны!
Публикуем подборку этих совершенно замечательной разновидности киноляпов.
Чак
Русские мафиози — это очень странные создания: они обычно берут словарь и наугад пишут слова на разные поверхности. Если какие-то из них сочетнутся по смыслу, это было непреднамеренно.
Гражданин Икс
Время действия — 1982 год. Но вообще шифровки и разные сообщения принято записывать на ленту, а не на проигрывающий ее аппарат.
Легенды завтрашнего дня
На дворе 1986 год, сталинское прошлое еще преследует СССР. Тюрьмам дают разные страшные имена, например, «Кошмар».
12 обезьян
Тест на IQ: определи правильный порядок слов.
Агенты «Щ.И.Т.»
3 сезон, 13 серия. Сибирь. Глушь. Тайга. Плотность населения — 3 человека на 1 километр леса, плотность грамотного населения еще ниже. Так что все достоверно.
Фантастическая четверка
Да ладно!
Связь
А этот ребус вы отгадаете? Как думаете, что значит загадочное слово woy? Это они так изобразили букву «ш»! Дальше не подсказываем.
Мозг ценой в миллиард долларов
В СССР, куда судьба занесла Майкла Кейна, царил вечный дефицит. Не хватало даже гласных букв для табличек!
Губка Боб — квадратные штаны
Самый простой вариант изобразить русский язык — не париться и просто использовать кириллицу. А для достоверности подсовывать настоящие слова.
Операция «Луна»
Странно, что советский магазин называется «Редкие вещи», а продаются в нем заурядные медведи.
Напряги извилины
Все-таки загадочные мы люди: «сироп», «мозоли», а нарисована кукуруза. Не зря фильм назвали «Напряги извилины». Если на каждом шагу такая загадка, может случиться короткое замыкание.
Доктор Живаго
1905 год. Пролетарии на демонстрации. Спешили, вот и опечатка. С каждым может случиться.
Идентификация Борна
Простой русский парень Ащьф Фштшфум. Опять-таки не парились, просто поменяли раскладку.
Терминал
Героя Тома Хэнкса на самом деле зовут Гулина Гульнара, что указано в его Вадзіцельскае пасведчанне. Между прочим, это реальные права реальной женщины, которая эмигрировала из Белоруссии в штаты.
Из России, с любовью
Хорошо, что в России не очень законопослушные граждане, иначе они не могли бы проходить в эти двери — консилиумы бы собирались, пытаясь выяснить, что велит табличка на двери.
День независимости
Новосибирск обозвали «Новосйойрском», и всем нам грозит туча чего-то такого, что даже произнести сложно.
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