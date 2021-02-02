Разбор полетов: 8 ошибок, которые хозяйки часто допускают на кухне

Ошибка 1: Невнимательно читаете рецепт

Рецепт блюда нужно изучить от начала до конца. / Фото: povarenok.ru

Ошибка 2: Используете неправильный нож

У каждого вида ножа есть свое предназначение. / Фото: stroylenproekt.ru

Ошибка 3: Готовите замороженное мясо

Замороженное мясо не сможет равномерно прожариться

Ошибка 4: Неправильно разделываете мясо

Мясо нужно резать не вдоль, а поперек волокон

Ошибка 5: Неправильно работаете с приправами

Приправ нужно добавлять в меру, в соответствии с рецептом. / Фото: gotovim-edim.ru

Ошибка 6: Много проверяете

Открывая духовку каждые пять минут, вы нарушаете температурный режим. / Фото: rsloboda-rt.ru

Ошибка 7: Кладете много сушеной зелени

У сушеной петрушки ярко-выраженный запах и аромат. / Фото: korosten.top

Ошибка 8: Перегружаете сковороду

Сковороду нельзя заполнять доверху разными продуктами. / Фото: goodfon.ru