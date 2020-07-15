Что нас раздражало в детстве?

Конечно, в детстве было много приятных моментов, но ведь было и то, что нас бесило, раздражало, выводило из себя. Мы вырастаем, и многие из этих ненавистных когда-то вещей становятся нам понятными, ко многим мы меняем свое отношение, что-то так и остается в этом числе. Давайте вспомним о том, что же нас так раздражало.















Кстати, многим детям не нравилась столовская еда. Рассольники, манные каши, творожные запеканки… Зато мы любили порой такие вещи, которые взрослый человек вряд ли решился бы попробовать.



Проводившим свое детство в музыкалке посвящается

Фантомная дыра в вафельном стаканчике

Школьные дантисты

А ну-ка, давай!

Никакой свободы движения)

Поймут те, у кого были старшие сестры и братья

Ох, уж эти взрослые

Несправедливость

Мытье головы взрослыми

А вас тоже сравнивали с другими детьми?)

О, жених пришел!