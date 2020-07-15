Что нас раздражало в детстве?

Конечно, в детстве было много приятных моментов, но ведь было и то, что нас бесило, раздражало, выводило из себя. Мы вырастаем, и многие из этих ненавистных когда-то вещей становятся нам понятными, ко многим мы меняем свое отношение, что-то так и остается в этом числе. Давайте вспомним о том, что же нас так раздражало.
Кстати, многим детям не нравилась столовская еда. Рассольники, манные каши, творожные запеканки… Зато мы любили порой такие вещи, которые взрослый человек вряд ли решился бы попробовать.
Проводившим свое детство в музыкалке посвящается
Фантомная дыра в вафельном стаканчике
Школьные дантисты
Сидишь себе спокойно на уроке, а тут открывается дверь и оглашают, что весь класс идет на осмотр к дантисту. Вот, где коленки подкашивались.
Вообще, любые врачебные действия, кроме, разве что, выдачи аскорбинки, нами в детстве не поощрялись.
Особенно прививки.
А ну-ка, давай!
Сыграй что-нибудь гостям или вот тебе табуретка, становись на нее и рассказывай стишок! И все гости делают вид, что им интересно тебя слушать, а ты смущаешься, запинаешься и яростно показываешь все свое недовольство этой ситуацией:)
Никакой свободы движения)
А вас тоже одевали и укутывали так, что казалось, будто вы космонавт? «Кусачая» кофта, штаны, а сверху – еще одни и так до бесконечности:)
Поймут те, у кого были старшие сестры и братья
И не говорите, что вас это не бесило:)
О, эти моменты, когда мама встретила подругу на улице или говорит с кем-то из других взрослых, а ты стоишь и не знаешь, куда себя деть.
Ох, уж эти взрослые
Несправедливость
Конечно, взрослые старались чтобы везде и всегда побеждала дружба, но нам это не нравилось)
Мытье головы взрослыми
Вот воспоминание о таком мытье, найденное на просторах Интернета: «…Ненавидела когда мама мыла мне голову, у нее не было длинных волос и она почему считала что если их активно дергать и скрести ноготками, то будет чище.»
А еще очень неприятно было, если пена попадала в глаза, а вода из душа заливалась в уши.
Еще одно воспоминание: «…Когда просила купить куклу – то ты уже взрослая для них, а как спать так в 9 – ты ведь еще маленькая…»
А вас тоже сравнивали с другими детьми?)
В детстве не может не раздражать, когда твои родители начинают говорить, что соседский мальчик Вася такой весь распрекрасный, а ты – горе луковое:)
О, жених пришел!
Из воспоминаний интернет-пользовательницы: «…а меня еще раздражало, когда родители встречались со своими друзьями, а у тех мальчик примерно мой одногодка, и все гости или родители того мальчика говорили – «Ой, так это же жених ей! Эгэгэгэй, а меня вы спросили?!»
Если вас тоже что-то выводило из себя, когда вы были ребенком, поделитесь в комментариях!
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