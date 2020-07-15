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Что нас раздражало в детстве?

Конечно, в детстве было много приятных моментов, но ведь было и то, что нас бесило, раздражало, выводило из себя. Мы вырастаем, и многие из этих ненавистных когда-то вещей становятся нам понятными, ко многим мы меняем свое отношение, что-то так и остается в этом числе. Давайте вспомним о том, что же нас так раздражало.

Что нас раздражало в детстве?

Что нас раздражало в детстве?

Что нас раздражало в детстве?

Кстати, многим детям не нравилась столовская еда. Рассольники, манные каши, творожные запеканки… Зато мы любили порой такие вещи, которые взрослый человек вряд ли решился бы попробовать.

Проводившим свое детство в музыкалке посвящается


Что нас раздражало в детстве?

Фантомная дыра в вафельном стаканчике


Что нас раздражало в детстве?

Школьные дантисты


Сидишь себе спокойно на уроке, а тут открывается дверь и оглашают, что весь класс идет на осмотр к дантисту. Вот, где коленки подкашивались.

Что нас раздражало в детстве?

Что нас раздражало в детстве?

Вообще, любые врачебные действия, кроме, разве что, выдачи аскорбинки, нами в детстве не поощрялись.

Что нас раздражало в детстве?

Особенно прививки.

Что нас раздражало в детстве?

А ну-ка, давай!


Сыграй что-нибудь гостям или вот тебе табуретка, становись на нее и рассказывай стишок! И все гости делают вид, что им интересно тебя слушать, а ты смущаешься, запинаешься и яростно показываешь все свое недовольство этой ситуацией:)

Что нас раздражало в детстве?

Никакой свободы движения)


А вас тоже одевали и укутывали так, что казалось, будто вы космонавт?
«Кусачая» кофта, штаны, а сверху – еще одни и так до бесконечности:)

Что нас раздражало в детстве?

Что нас раздражало в детстве?

Поймут те, у кого были старшие сестры и братья


И не говорите, что вас это не бесило:)

Что нас раздражало в детстве?

О, эти моменты, когда мама встретила подругу на улице или говорит с кем-то из других взрослых, а ты стоишь и не знаешь, куда себя деть.

Что нас раздражало в детстве?

Ох, уж эти взрослые


Что нас раздражало в детстве?

Несправедливость


Конечно, взрослые старались чтобы везде и всегда побеждала дружба, но нам это не нравилось)

Что нас раздражало в детстве?

Мытье головы взрослыми


Вот воспоминание о таком мытье, найденное на просторах Интернета: «…Ненавидела когда мама мыла мне голову, у нее не было длинных волос и она почему считала что если их активно дергать и скрести ноготками, то будет чище.»

А еще очень неприятно было, если пена попадала в глаза, а вода из душа заливалась в уши.

Что нас раздражало в детстве?

Еще одно воспоминание: «…Когда просила купить куклу – то ты уже взрослая для них, а как спать так в 9 – ты ведь еще маленькая…»

Что нас раздражало в детстве?

А вас тоже сравнивали с другими детьми?)


В детстве не может не раздражать, когда твои родители начинают говорить, что соседский мальчик Вася такой весь распрекрасный, а ты – горе луковое:)

Что нас раздражало в детстве?

Что нас раздражало в детстве?

О, жених пришел!


Из воспоминаний интернет-пользовательницы: «…а меня еще раздражало, когда родители встречались со своими друзьями, а у тех мальчик примерно мой одногодка, и все гости или родители того мальчика говорили – «Ой, так это же жених ей! Эгэгэгэй, а меня вы спросили?!»

Что нас раздражало в детстве?

Если вас тоже что-то выводило из себя, когда вы были ребенком, поделитесь в комментариях!

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