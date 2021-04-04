5 народных способов побороть неприятный запах в квартире

Нет ничего хуже неприятного запаха в квартире. Избавиться от него может быть совсем не просто. Куда хуже, если сами хозяева привыкают к нему и перестают его чувствовать. Из-за этого можно оказаться в крайне неприятной ситуации во время ближайшего визита гостей. Благо существует немало «народных» способов борьбы за чистоту воздуха.

Причины появления неприятного запаха







Источников неприятного запаха в каждом доме огромное количество. .





Главными источниками неприятного запаха в квартире являются такие места, как кухня, туалет, ванная, места обитания домашних питомцев (если они есть), а также бельевой шкаф. Очень часто неприятный запах исходит из холодильника. Мусорное ведро является источником вони всегда, особенно если затягивать с удалением мусора. Табак также может стать источником «странного» запаха в квартире, особенно если ее обитатели предпочитают потягивать папироски в туалете. Кроме того, плохой запах очень часто исходит от непостиранной одежды.

1. Соль







Самое простое средство.





Соль, растворенная в воде, может помочь справиться с неприятным запахом, появившимся вследствие ремонтных работ в квартире. Раствор соли следует оставить на 2-3 часа в проблемной комнате. Этот «народный ароматизатор» можно использовать и для борьбы с неприятным запахом из холодильника на кухне.

2. Кофе







Поджарьте немного зерен.





Прокаленные на сковородке кофейные зерна наполнят комнату приятным ароматом. Можно прибегнуть к такой хитрости перед приходом гостей. Также можно оставлять несколько ложек молотого кофе внутри холодильника. Это позволит предотвратить распространение запаха от некоторых продуктов.

3. Травы







Травы создают приятный аромат.





Различные приятно пахнущие травы, развешенные в разных местах квартиры, могут стать лучшим решением для борьбы с неприятным запахом. Особенно хорош в этом отношении хмель. Его даже можно добавлять в воду перед мытьем полов. Отличным решением будет повесить пучок пахучих трав в шкаф. Само собой, букеты нужно периодически менять.

4. Водка с водой







Выведет неприятный запах.





Если нужно срочно избавить одежду и обувь от неприятного запаха, то помочь может водочный раствор с водой в пропорции 1 часть водки на 5 частей воды. Просто обрызгайте элемент гардероба данным составом.

5. Сода







Просто оставляем немного соды.





Такая простая и доступная вещь, как сода также поможет вывести неприятные запахи из укромных мест в доме. Верным помощником сода станет и в борьбе за чистоту одежды. Самое главное, не забывать менять порошок раз в несколько дней.

Заключение







Просто своевременно убирайте в доме.



Не важно, что выбирают хозяева для поддержания хорошей атмосферы в своем жилище – дорогостоящие профильные средства из магазина или народные методы. Самое главное помнить о том, что нет лучших друзей в борьбе за чистоту воздуха в доме, чем своевременное проветривание жилого помещения и регулярная уборка.