Как на Руси наказывали девушек, не сумевших сохранить девственность

Деготь, розги и кнуты под улюлюканье отвергнутых женихов

«Порченую» невесту могли жестоко избить. /Фото: cdn2.oceansbridge.com

Крестьянство: ночная рубашка невесты, попытки скрыть грех и лояльное отношение к проблеме

Перед свадьбой у невесты выпытывали, как она себя вела. /Фото: cdn.sm-news.ru

Дворянство и купечество: что важнее, расчет или грех и наказание ссылкой

Купечество и дворянство предпочитало скрывать грехи невесты. /Фото: i.pinimg.com

Священнослужители: не греши, чтобы мужа своего под монастырь не подвести

Если жена изменяла священнослужителю, он уходил в монастырь. /Фото: f22.ifotki.info