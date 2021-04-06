Как на Руси наказывали девушек, не сумевших сохранить девственность

В древности православие требовало от невесты девственности. Девушка должна была быть невинной до брака, а выйдя замуж, обязана была хранить верность мужу. Но всё равно возникали ситуации, когда невеста не могла похвастаться своей чистотой. За такой проступок ее сурово наказывали и в деревнях и городах, причём ответственность несла и сама женщина, и её родители. К мужчинам требования были менее строгими, а виновника произошедшего не наказывали. Читайте, как «воспитывали» порченую невесту, как её позорили, и чем отличалось представление о грехе у крестьян и высшего сословия.
Деготь, розги и кнуты под улюлюканье отвергнутых женихов
«Порченую» невесту могли жестоко избить. /Фото: cdn2.oceansbridge.com
Наказать девушку, которая не смогла сохранить свою честь, могли очень строго: ворота её двора и ставни дома мазались дегтем или нечистотами, рвали и пятнали грязью белье, саму несчастную водили в одной рубашонке по деревенским улицам. Физические методы порой были очень жестокими. Например, девушка должна была тащить телегу совместно с лошадью, при этом её нещадно били кнутом. Или же вынуждали встать на колени и ползти к столу, за которым сидела родня мужа, чтобы слезно просить прощения. Родственники мужа при этом хлестали провинившуюся по лицу, пока муж не останавливал действие.
Очень часто организаторами процесса остановились брошенные девушкой парни, отвергнутые женихи или раздувающиеся от зависти подруги. Наказывали не только невесту, но и её родственников. Например, бывали случаи, когда по решению суда отца невесты пороли розгами. Доставалось и матери — её могли запрячь в борону и в таком виде гонять по всей деревне. Если рождался внебрачный ребёнок, согласно церковным правилам, староста должен был провести тщательное расследование. После этого женщине нужно было ползать на коленях вокруг храма, причём сделать это следовало не менее трех раз. В некоторых губерниях порченую невесту венчали только после очистительной молитвы. Но это было гораздо менее болезненно, чем порка розгами.
Крестьянство: ночная рубашка невесты, попытки скрыть грех и лояльное отношение к проблеме
Перед свадьбой у невесты выпытывали, как она себя вела. /Фото: cdn.sm-news.ru
Итак, женщина могла быть наказана как за потерю девственности, так и за неверность браке. Однако так называемой «порченой невесте» грех прощали во многих случаях, чего нельзя сказать об измене. Например, барчуки часто соблазняли молодых крестьянок, и это сходило им с рук. Можно считать, что материальное благосостояние, которое девушка могла получить после такого события, служило своеобразным отпущение грехов. Но распущенность всегда порицалась и наказывалась.
Чтобы убедиться, что невеста девственница, это следовало проверить, что делалось разными способами. Перед венчанием девушку могли завести в «камору» и строго выпытывать у неё всю правду. Если она признавалась, её подвергают позору. Маленький нюанс: если невеста сознавалась своем падении до того, как её завели в камору, её прощали. Чтобы продемонстрировать невинность, выносили ночную рубашку девушки и показывали гостям, или новоиспеченный муж колотил посуду, давая понять, что всё прекрасно и невеста была невинна. Иногда мужья скрывали грехи своих невест. В самом деле, что толку от позора и наказания, ведь жена-то уже есть.
Интересно, что самое щадящее отношение к потере девственности до вступления в брак было в дальних поселениях. Например, в Тверской губернии никаких наказаний для девушек не предполагалось. Под Пермью крестьяне вообще относились к этому легко. Под Казанью ходила поговорка что «берут жену с почина». У некоторых девиц с ребёнком, проживавших в Мензенском уезде, наоборот, вероятность выйти замуж была гораздо выше, чем у других. На севере же не существовало позорящих обрядов, но к девственности относились как к большой ценности.
Дворянство и купечество: что важнее, расчет или грех и наказание ссылкой
Купечество и дворянство предпочитало скрывать грехи невесты. /Фото: i.pinimg.com
Достаточно часто крестьяне не обращали внимания на девственность невесты, а главным считали отсутствие дурных привычек, работоспособность, здоровье и отношение жениха. Среди купцов существовала практика выдачи девицы замуж, чтобы скрыть грех. Богатое приданое, которое давали за девицей, предназначалось для того, чтобы купить молчание жениха и его родни. А вот среди дворян потерявшая девственность невеста становилась настоящей бедой. За дочками полагалось строго следить, с ними не говорили на интимные темы, отбирали романы, в которых этот вопрос поднимался. Они не должны были находиться наедине с мужчиной, конечно, если он не был просватанным женихом. Иными словами, юных дворянок строго контролировали. Существовало даже такое правило: щедро благодарить родителей девушки после свадьбы, если невеста была невинна.
Конечно, неприятности случались и в дворянских семьях. Девушка, которая лишилась невинности, немедленно лишалась родительского благословения. Её могли выслать в отдаленное поместье, в деревню и выдать там замуж за любого мужчину. Даже если он не был дворянином. Забавно, но после того, как дворянка выходила замуж, на её поведение практически переставали обращать внимание.
Священнослужители: не греши, чтобы мужа своего под монастырь не подвести
Если жена изменяла священнослужителю, он уходил в монастырь. /Фото: f22.ifotki.info
Самые строгие правила существовали у духовенства. Невинность невесты будущего священнослужителя имела огромное значение для ее мужа, иначе выпускник семинарии словно измазывался в несмываемой грязи, девушку и её мужа ждало монашество. Или же священника могли лишить сана. Это объяснялось тем, что брак был символом крепкого союза Христа и Церкви, а между невинностью невесты и чистотой церкви накануне второго пришествия проводилась четкая параллель.
От невесты священника требовалась чистота не только в физическом смысле, но и в моральном — обязательна была преданная любовь к Богу, послушание и почитание мужа, только добрые помыслы. После замужества она становилась для окружающих примером нравственности. Изменить мужу означало осквернить его, потому священник в таком случае либо уходил в монастырь, либо ему приходилось остаться в миру. Сделать карьеру священнослужителя такому мужчине было невозможно.
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