Можно ли носить гранаты пристегнутыми за чеку, как в старых фильмах

Много выстрелов, мало смысла – именно за это многие из нас любят «классические» боевики 1980-х. Одним из самых ярких представителей жанра является, конечно же, фильм с Арнольдом Шварценеггером - «Коммандо». Не для кого не секрет, что фильм также далек от реальности, как маленький ребенок от возможности самостоятельно взять конфетку с верхней полки. При этом в фильме есть один интересный момент: главный герой носит гранаты на разгрузке, пристегнутыми за чеку. Возможно ли такое в реальной жизни?
«Не сахарная и не хрустальная»
Просто и надежно. |Фото: politexpert.net.
Создатели оружия (как это не странно) уделяют огромное внимание его безопасности, особенно, когда речь заходит о взрывчатых веществах, гранатах, минах и прочих «общественно опасных» инструментах войны. Конкретно гранаты имеют простую, но в то же время весьма надежную систему защиты от несанкционированного взрыва. Дело в том, что в жизни чеку нельзя выдернуть из гранаты также легко, как это показывают в фильмах. Даже такой крепкий парень, как Арни, скорее всего бы с этой задачей не справился за секунду.
Просто так не вырвать. |Фото: yandex.ru.
Все потому, что у чеки имеется парочка предохранительных усиков, которые загнуты в разные стороны. Для того, чтобы выдернуть чеку-предохранитель, сначала необходимо пальцами отогнуть эти самые усики. Только после их выпрямления чеку можно будет выдернуть без особых проблем. При этом стоит понимать, что чека и ее усики сделаны их жесткой проволоки, так что для осуществления упомянутых манипуляций с ними необходимо приложить известные физические усилия.
«Береженого бог бережет»
Сначала выпрямляются усики. |Фото: ren.tv.
Предохранительные усы гранатной чеки - вещь достаточно надежная и крепкая. Выдернуть чеку без предварительного выпрямления будет неимоверно сложно. Теоретически, граната, подвешенная за чеку даже, сможет перенести падение человека на живот с зацеплением опасного предмета за землю и какие-то выступающие вещи. Однако, сложно будет найти бойца, который бы стал так рисковать и подвешивать гранату за чеку на собственную разгрузку.
Лучше не проверять. |Фото: enciklopediya-tehniki.ru.
Кроме того, подобная «фиксация» гранат была бы на практике крайне неудобной. Как правило, для данного вооружения на разгрузке предусмотрены специальные кармашки, которые, во-первых, более удобные, а во-вторых, обеспечивают дополнительный уровень защиты. Кроме того, даже в наше время в армии широко распространены специальные гранатные сумки.
Чека делается из жесткой проволоки. ¦Фото: vk.com.
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