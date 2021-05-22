Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Можно ли носить гранаты пристегнутыми за чеку, как в старых фильмах


Можно ли носить гранаты пристегнутыми за чеку, как в старых фильмах


Много выстрелов, мало смысла – именно за это многие из нас любят «классические» боевики 1980-х. Одним из самых ярких представителей жанра является, конечно же, фильм с Арнольдом Шварценеггером - «Коммандо». Не для кого не секрет, что фильм также далек от реальности, как маленький ребенок от возможности самостоятельно взять конфетку с верхней полки. При этом в фильме есть один интересный момент: главный герой носит гранаты на разгрузке, пристегнутыми за чеку. Возможно ли такое в реальной жизни?

«Не сахарная и не хрустальная»


Просто и надежно. |Фото: politexpert.net.

Просто и надежно. |Фото: politexpert.net.

 

Создатели оружия (как это не странно) уделяют огромное внимание его безопасности, особенно, когда речь заходит о взрывчатых веществах, гранатах, минах и прочих «общественно опасных» инструментах войны. Конкретно гранаты имеют простую, но в то же время весьма надежную систему защиты от несанкционированного взрыва. Дело в том, что в жизни чеку нельзя выдернуть из гранаты также легко, как это показывают в фильмах. Даже такой крепкий парень, как Арни, скорее всего бы с этой задачей не справился за секунду.
Просто так не вырвать. |Фото: yandex.ru.

Просто так не вырвать. |Фото: yandex.ru.

 

Все потому, что у чеки имеется парочка предохранительных усиков, которые загнуты в разные стороны.
Для того, чтобы выдернуть чеку-предохранитель, сначала необходимо пальцами отогнуть эти самые усики. Только после их выпрямления чеку можно будет выдернуть без особых проблем. При этом стоит понимать, что чека и ее усики сделаны их жесткой проволоки, так что для осуществления упомянутых манипуляций с ними необходимо приложить известные физические усилия.

«Береженого бог бережет»


Сначала выпрямляются усики. |Фото: ren.tv.

Сначала выпрямляются усики. |Фото: ren.tv.

 

Предохранительные усы гранатной чеки - вещь достаточно надежная и крепкая. Выдернуть чеку без предварительного выпрямления будет неимоверно сложно. Теоретически, граната, подвешенная за чеку даже, сможет перенести падение человека на живот с зацеплением опасного предмета за землю и какие-то выступающие вещи. Однако, сложно будет найти бойца, который бы стал так рисковать и подвешивать гранату за чеку на собственную разгрузку.
Лучше не проверять. |Фото: enciklopediya-tehniki.ru.

Лучше не проверять. |Фото: enciklopediya-tehniki.ru.

 

Кроме того, подобная «фиксация» гранат была бы на практике крайне неудобной. Как правило, для данного вооружения на разгрузке предусмотрены специальные кармашки, которые, во-первых, более удобные, а во-вторых, обеспечивают дополнительный уровень защиты. Кроме того, даже в наше время в армии широко распространены специальные гранатные сумки.
Чека делается из жесткой проволоки. ¦Фото: vk.com.

Чека делается из жесткой проволоки. ¦Фото: vk.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Можно ли носить гранаты пристегнутыми за чеку, как в старых фильмах

И не забудьте:
Можно ли носить гранаты пристегнутыми за чеку, как в старых фильмахПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
"Турист" вошел в десятку самых популярных фильмов по версии "Кинопоиска"
Материал, выбранный редакторами МиртесенДНИ

"Турист" вошел в десятку самых популярных фильмов по версии "Кинопоиска"

Читать
Грим в глаза: «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

Грим в глаза: «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью

Новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти"

Уникальные снимки Самоэля Кацева со студии «Ленфильм» впервые опубликовали для широкой аудитории
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Уникальные снимки Самоэля Кацева со студии «Ленфильм» впервые опубликовали для широкой аудитории

Вышел тизер триллера «Прошлой ночью в Сохо»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Вышел тизер триллера «Прошлой ночью в Сохо»

Вин Дизель признался в любви к России
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Вин Дизель признался в любви к России

По книге «Антисоциальная сеть» Мезрича создадут фильм
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

По книге «Антисоциальная сеть» Мезрича создадут фильм

«Смотрел не отрываясь»: Военный историк и писатель о фильме «Турист»
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

«Смотрел не отрываясь»: Военный историк и писатель о фильме «Турист»

Опубликован новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Опубликован новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти»

Появился новый трейлер пятого сезона мультсериала "Рик и Морти"
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Появился новый трейлер пятого сезона мультсериала "Рик и Морти"

Adult Swim показал новый трейлер анимационного сериала "Рик и Морти"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Adult Swim показал новый трейлер анимационного сериала "Рик и Морти"

У «Армии мертвецов» Зака Снайдера появится два приквела
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

У «Армии мертвецов» Зака Снайдера появится два приквела

Amazon назвал дату премьеры «Дополнительных репортажей Бората»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Amazon назвал дату премьеры «Дополнительных репортажей Бората»

Кевин Спейси вернулся к работе после обвинений в домогательствах
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Кевин Спейси вернулся к работе после обвинений в домогательствах

Кевин Спейси вернется в кино
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

Кевин Спейси вернется в кино

Артем Шейнин объяснил, почему нельзя сравнивать советское и современное кино
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Артем Шейнин объяснил, почему нельзя сравнивать советское и современное кино

Звезда «Мстителей» Марк Руффало снимется у Йоргоса Лантимоса
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Звезда «Мстителей» Марк Руффало снимется у Йоргоса Лантимоса

Влад Топалов не пошел с Региной Тодоренко на премьеру фильма "Сахаров. Две жизни"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Влад Топалов не пошел с Региной Тодоренко на премьеру фильма "Сахаров. Две жизни"

23 мая режиссеру Григорию Чухраю исполнился бы век
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

23 мая режиссеру Григорию Чухраю исполнился бы век

Видео: Как бы персонажи известных мультфильмов выглядели в реальной жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Как бы персонажи известных мультфильмов выглядели в реальной жизни

ДЖОКЕР никогда НЕ ПРОИГРЫВАЕТ?! | разбор трилогии ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ | СПГС скрытый смысл
Материал, выбранный редакторами МиртесенВымышленные вселенные и их обитатели

ДЖОКЕР никогда НЕ ПРОИГРЫВАЕТ?! | разбор трилогии ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ | СПГС скрытый смысл

Российскую комедию «Хандра» с Равшаной Курковой покажут на HBO Go
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Российскую комедию «Хандра» с Равшаной Курковой покажут на HBO Go

Флавия-Гертруда Мбайабе открывает глаза
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

Флавия-Гертруда Мбайабе открывает глаза

HBO Go выкупил права на показ российской комедии "Хандра"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

HBO Go выкупил права на показ российской комедии "Хандра"

Показ спектакля Никиты Михалкова «12» состоялся в Екатеринбурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Показ спектакля Никиты Михалкова «12» состоялся в Екатеринбурге

Шугалей: французские СМИ опустились до откровенной подтасовки фактов о ЦАР
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Шугалей: французские СМИ опустились до откровенной подтасовки фактов о ЦАР

Спектакль Михалкова "12" впервые показали на гастролях в Екатеринбурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Спектакль Михалкова "12" впервые показали на гастролях в Екатеринбурге

Российский боевик «Турист» можно посмотреть теперь и в онлайн-кинотеатрах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Российский боевик «Турист» можно посмотреть теперь и в онлайн-кинотеатрах

Питер Фачинелли выступит режиссером криминального детектива Headhunter
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Питер Фачинелли выступит режиссером криминального детектива Headhunter

Вин Дизель признался в любви России и пообещал снять «Форсаж» в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Вин Дизель признался в любви России и пообещал снять «Форсаж» в Москве

Не то кино: как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Не то кино: как выглядели бы фильмы без спецэффектов

В фильме «Круэлла» звучат отрывки из 48 хитов прошлых лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

В фильме «Круэлла» звучат отрывки из 48 хитов прошлых лет

Разбор фильма "Турист"
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

Разбор фильма "Турист"

Фестиваль «Черешневый лес» подготовил программу шедевров французской классической музыки
Материал, выбранный редакторами Миртесенkino-teatr.ru

Фестиваль «Черешневый лес» подготовил программу шедевров французской классической музыки

Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком

HBO Go покажет российскую комедию «Хандра»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

HBO Go покажет российскую комедию «Хандра»

Картина дня

наверх