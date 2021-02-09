6 способов повысить тестостерон

Уверенность, сила и готовность к действию — все эти классические составляющие мужественности обеспечивает нам главный гормон, тестостерон. К сожалению, лет эдак с тридцати уровень тестостерона в организме начинает неуклонно снижаться. Если не предпринять своевременных мер, то уже к 35 можно оказаться на обочине жизни: не будет ни сил, ни желания что-то менять. Вот несколько простых, а главное — проверенных способов держать свой тестостерон на надлежащем уровне.









Минеральные удобрения

Белая смерть

Вес

Побеждайте

Солнечный удар

Тренажерный зал