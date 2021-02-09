6 способов повысить тестостерон

Уверенность, сила и готовность к действию — все эти классические составляющие мужественности обеспечивает нам главный гормон, тестостерон. К сожалению, лет эдак с тридцати уровень тестостерона в организме начинает неуклонно снижаться. Если не предпринять своевременных мер, то уже к 35 можно оказаться на обочине жизни: не будет ни сил, ни желания что-то менять. Вот несколько простых, а главное — проверенных способов держать свой тестостерон на надлежащем уровне.
Минеральные удобрения
Лучше не оставлять организм без внешней поддержки. Основную роль в синтезе тестостерона играет цинк: разработайте диету, которая будет в избытке содержать этот минерал. Устрицы, карп, сельдь, арахис, грецкий орех, миндаль и тыквенные семечки вам в помощь. Кроме того, не стоит забывать и о других важных минералах — кальций, селен и магний тоже должны присутствовать в вашем ежедневном рационе.
Белая смерть
Высокий уровень сахара в крови также негативно воздействует на скорость восстановления тестостерона. Быстрые углеводы — макароны, хлеб, выпечка — только по большим праздникам.
Вес
Лежать на диване приятное занятие. И лишний вес мужчине лишь к лицу. Наверное. Вот только ученые уже давно доказали корреляцию избыточного веса и снижения уровня тестостерона. Хотите оставаться мужчиной подольше? Прекратите лениться и начните худеть.
Побеждайте
Как ни странно, но наша физиология напрямую зависит от поведения. Победа в любом деле повышает выработку тестостерона. Забудьте о правиле «главное участие» и не давайте спуску никому. Материальное и социальное положение, спортивные результаты — подойдут любые достижения.
Солнечный удар
Медики утверждают, что витамин D также играет активную роль в производстве тестостерона. Больше бывайте на солнце и не пренебрегайте солярием.
Тренажерный зал
Силовые тренировки активно увеличивают естественную выработку тестостерона в организме. Делайте базовые упражнения и сосредоточивайтесь на увеличении весов. Меньше повторений: худеть будете другим способом. В принципе, можно вообще выкинуть из программы большую часть изолирующих упражнений. Приседания со штангой, жим лежа, становая тяга, жим штанги стоя — этого хватит.
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