20 золотых правил общения с людьми

Приводит правила из книги Джона Максвела «Лидерство. 25 ключевых принципов построения взаимоотношений с людьми». Если бы каждый хоть раз это прочитал, мир стал бы лучше и добрее.
- Правило зеркала. Прежде чем судить о других, следует обратить внимание на себя.
- Правило боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.
- Правило верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.
- Правило бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе.
- Правило обмена. Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.
- Правило обучения. Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.
- Правило харизмы. Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.
- Правило 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.
- Правило конфронтации. Сначала следует позаботиться о людях и только потом вступать с ними в конфронтацию.
- Правило каменной скалы. Доверие — это фундамент любых взаимоотношений.
- Правило лифта. В процессе взаимоотношений мы можем поднимать людей вверх или опускать вниз.
- Правило ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.
- Правило земледелия. Все взаимоотношения нужно культивировать.
- Правило терпения. Путешествовать вместе с другими всегда приходится медленнее, чем путешествовать одному.
- Правило Боба. Когда у Боба есть проблемы со всеми, главной проблемой обычно является сам Боб.
- Правило доступности. Легкость в отношениях с самим собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.
- Правило окопа. Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.
- Правило 101 процента. Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.
- Правило сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы.
- Правило празднования. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.
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