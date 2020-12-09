20 золотых правил общения с людьми



Правило зеркала. Прежде чем судить о других, следует обратить внимание на себя.

Правило боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.

Правило верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.

Правило бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе.

Правило обмена. Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.

Правило обучения. Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.

Правило харизмы. Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

Правило 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.

Правило конфронтации. Сначала следует позаботиться о людях и только потом вступать с ними в конфронтацию.

Правило каменной скалы. Доверие — это фундамент любых взаимоотношений.

Правило лифта. В процессе взаимоотношений мы можем поднимать людей вверх или опускать вниз.

Правило ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.

Правило земледелия. Все взаимоотношения нужно культивировать.

Правило терпения. Путешествовать вместе с другими всегда приходится медленнее, чем путешествовать одному.

Правило Боба. Когда у Боба есть проблемы со всеми, главной проблемой обычно является сам Боб.

Правило доступности. Легкость в отношениях с самим собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.

Правило окопа. Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.

Правило 101 процента. Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.

Правило сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы.

Правило празднования. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.



Приводит правила из книги Джона Максвела «Лидерство. 25 ключевых принципов построения взаимоотношений с людьми». Если бы каждый хоть раз это прочитал, мир стал бы лучше и добрее.