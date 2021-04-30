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-10 «Пятёрка» концептов мотоциклов из СССР, которые не получили билет в жизнь


-10 «Пятёрка» концептов мотоциклов из СССР, которые не получили билет в жизнь

Мотоциклы для советского обывателя были, возможно, и менее популярными, однако все равно пользовались спросом. Однако и в среде производства данного типа транспорта нашлось место разработкам, которые в конечном итоге так и не пошли в серию. Причем если часть действительно была не самыми удачными, то некоторые могли составить реальную конкуренцию уже существующим на рынке моделям. Вашему вниманию «пятёрка» концептов мотоциклов родом из СССР, которые так и не получили билет в жизнь.

1. ИЖ Планета 6


Последняя модификация известного советского мотоцикла, который свет не увидел. /Фото: bikepost.ru

Последняя модификация известного советского мотоцикла, который свет не увидел. /Фото: bikepost.ru

 

Справедливости ради следует уточнить, что данная модель была перенесена в материальную плоскость уже после развала СССР в 1994 году, когда был создан двигателя ИЖ-П6. Однако, по сути, она представляет собой последнюю модификацию известного советского мотоцикла ИЖ Планета 5. В итоге была выпущена пробная серия в количестве 28 экземпляров, однако дальше дело так и не пошло. Основной причиной считается неподходящее время: все-таки в девяностые многие производства даже собственное существование обеспечить не могло, не то, что создавать что-то новое.

2. Днепр «Динамит-Эндуро»


Неплохой байк, не пошедший в серию. /Фото: ukrainianwall.com

Неплохой байк, не пошедший в серию.
/Фото: ukrainianwall.com

 

История этого мотоцикла началась в период перестройки, и на тогдашние восьмидесятые считался довольно передовым. Днепр «Динамит-Эндуро» планировался как модернизация классического Днепра и первый туристический «Эндуро» на территории СССР. В конструкции модели объединились уже существующие технологии и инновации, которые даже на сегодняшний день считаются современными. Но и это не помогло: несмотря на успешно проведенные испытания, ухудшающаяся экономическая ситуация не позволила пустить мотоцикл в серию.

3. Иж-Лидер


Революционный советский мотоцикл, также не получивший билет в жизнь. /Фото: pikabu.ru

Революционный советский мотоцикл, также не получивший билет в жизнь. /Фото: pikabu.ru

 

Еще один советский мотоцикл, который мог стать по-настоящему революционным. Иж-Лидер прежде всего отличался появлением в его конструкции роторного двигателя. Кроме того, было у него еще немало достоинств: приличная мощность, хороший ресурс, небольшой вес, а также общая компактность модели. Однако, при всех своих плюсах он так и не был пущен в массовое производство: по информации Novate.ru, небольшая опытная серия была поставлена советским милиционерам, но только там и осталась.

4. ИЖ «Триал»


ИЖ «Триал» в экспозиции музея В.Задорожного. /Фото: mototraveller.ru

ИЖ «Триал» в экспозиции музея В.Задорожного. /Фото: mototraveller.ru

 

Информации об этой модели мотоцикла осталось крайне мало. Однако даже по названию ясно, что он был спроектирован специально для участия в соревнованиях по триалу, которые в то время имели немалую популярность. Из сохранившейся информации ясно, что при небольших габаритах и массе, ИЖ «Триал» имел весьма неплохие характеристике по ходовой. Однако и этому концепту мятежные восьмидесятые не дали возможность получить путевку в жизнь, и до сегодняшнего дня каким-то сохранился опытный образец этого мотоцикла.

5. ИМЗ М63С «Стрела-1»


Мотоцикл исключительно для гонок даже не планировали пустить в серию. /Фото: 2drive.ru

Мотоцикл исключительно для гонок даже не планировали пустить в серию. /Фото: 2drive.ru

 

Согласно информации, которая дошла до наших дней об этом мотоцикле, его и не собирались пускать в серийное производство: так, всего выпустили примерно двадцать единиц исключительно для участия в шоссейно-кольцевых гонках с колясками. Поэтому ИМЗ М63С «Стрела-1» отличалась высокими аэродинамическими характеристиками, а также скоростью - максимально он мог развить до 150 км/час. Сегодня же их можно увидеть разве что в нескольких музейных экспозициях.

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-10 «Пятёрка» концептов мотоциклов из СССР, которые не получили билет в жизнь

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-10 «Пятёрка» концептов мотоциклов из СССР, которые не получили билет в жизньПодписаться на мой Instagram
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