Секреты выращивания гладиолусов

Все, что нужно сделать, чтобы зацвели к сентябрю.



Гладиолусы ассоциируются у нас с советским детством и Первым сентября, но на самом деле цветок этот очень древний. Когда-то, в средние века, гладиолусы ели, добавляли в муку, запекали в тесте вместо начинки и даже использовали как средство защиты дома и сада от сглаза и недоброжелателей.

В качестве декоративного цветка гладиолусы стали разводить уже в 18 веке, и сейчас они входят в пятерку самых популярных цветочных растений в мире. Особенно любят гладиолусы в Англии и Голландии.



Как сажать гладиолусы?

Как ухаживать?

Что еще важно знать?

№ 1 Среди дачников есть мнение, что чем больше диаметр клубнелуковицы, тем лучше. На самом деле это не так. Хорошо цветут только молодые луковицы, а на возраст клубнелуковицы указывают два параметра: ее высота и размер донца. Чем старше клубнелуковица, тем более плоской она становится, и тем крупнее у нее донце. Так что запомните: большая и плоская луковица — плохо! Хороший посадочный материал — это высокие луковицы с хорошо развитыми латеральными почками, цветшими хотя бы один раз.Луковица в среднем живет 3−4 года, после чего теряет жизнеспособность и перестает цвести.Перед посадкой клубнелуковицы можно замочить на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), а затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки.Чтобы гладиолусы зацвели хотя бы в конце августа, их нужно высаживать в начале мая. Почва должна быть прогрета на глубину 15 см или на штык лопаты. При поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. В посадочные лунки можно насыпать песок или добавить свежий конский навоз, а, когда появятся первые всходы, землю можно присыпать опилками.№ 2 За лето гладиолусы нужно подкормить как минимум три раза.Первая подкормка проводится, когда появляется три-четыре листа. Для этого используют аммиачную селитку, мочевину или сульфат аммония, т. е. азотные удобрения.Если азота не хватает, листья гладиолусов будут бледными, а при переизбытке темно-зелеными.Во второй раз, когда растение немного подрастет, вносят готовую комплексную смесь из азота, фосфора и калия. ⠀ Затем в период образования цветоносов используют суперфосфаты и расвор мочевины, а четвертую подкормку проводят калием и фосфором, азот уже не вносят. Последняя подкормка нужна, чтобы обеспечить обильное цветение и сохранить луковицы зимой. Перед проведением подкормки почву увлажняют, а после внесения удобрения обильно поливают. Проводить все подкормки лучше вечером, в сухую погоду. Если подкармливать во время дождей, то все удобрения просто смоет водой.№ 3 Выбирайте русские сорта гладиолусов, они более устойчивы к нашему климату и болезням почвы. Большинство североамериканских и европейских сортов красиво выглядят на картинках, но в условиях средней полосы растения часто болеют и плохо цветут.Всегда выбирайте солнечное место для посадок. Посмотрите, чтобы солнце целый день освещало участок, иначе цветы появятся позже срока на две-три недели, а-то и вовсе не зацветут.№ 4 Сажайте глубже. В отличие от большинства семян, которые не любят глубокой посадки, клубнелуковицы гладиолусов нужно сажать на глубину 15−20 см в глубину. Так они вырастут ровными, стебли не будут искривлены и не будут клониться и падать в стороны. ⠀ Гладиолусы не любят прохладную и дождливую погоду, в такое лето они часто болеют и вымокают, поэтому лучше позаботиться об этом заранее и обеспечить клубнелуковицам хороший дренаж — то есть добавить песок, который хорошо пропускает влагу и остается сухой. Как только растения отцветут, стебли надо срезать, чтобы сформировалась луковица. А если хотите сохранить луковицы до следующего года, то в начале октября гладиолусы нужно будет выкопать, отрезать листья, обтереть от земли руками и убрать на просушку в ящик примерно на месяц.После просушки при комнатной температуре очищенные клубнелуковицы и детки гладиолусов можно убрать в бумажные пакеты или в тканевые мешочки и оставить в подвале или в холодильнике.