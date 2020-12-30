Почему звезда фильма «Амели» всегда держит руку в кармане: Жамель Деббуз

Этот актер, известный российскому зрителю, главным образом, по роли зодчего Номернабиса из фильмов об Астериксе и Обеликсе, да еще по фильму «Амели», во Франции – один из самых любимых и знаменитых артистов и шоуменов. И его поврежденная в детстве рука тут ни при чем: Жамеля Деббуза ценят за его неиссякаемый оптимизм, талант импровизатора и умение постоянно излучать энергию, как полагается истинной звезде.
Успешная карьера артиста – вопреки трагедии или благодаря ей?
Жамель Деббуз в детстве
Жамель Деббуз, марокканец по происхождению, родился в Париже в 1975 году. Уже в следующем году вся семья переехала на родину родителей в Марокко, а еще спустя три года вернулась во Францию, поселившись в городке Трапп неподалеку от столицы. Кроме старшего, Жамеля, Деббузы растили еще пятерых сыновей и дочку Навель. Отношения в семье были теплыми, а родители на всю жизнь стали Жамелю поддержкой и союзниками, о чем он не забывает и сейчас. Но детство у первенца Деббузов было неспокойным, он даже успел отметиться участием в местной банде, когда произошло то, что навсегда изменило его жизнь и определило дальнейшую судьбу.
17 января 1990 года Жамель и его приятель Жан-Поль Адметт, сын певца Мишеля Адметта из Реюньона, перебегали железнодорожные пути в Траппе, торопясь на автобус. Мальчишек сбил поезд, Жан-Поль погиб, а Жамель стал инвалидом: его правая рука атрофировалась и с тех пор висит плетью. Пришлось трудно – не только из-за увечья, но и потому, что родители погибшего мальчика предъявляли Деббузу обвинение, считая того виновным в смерти сына. Суд тогда оправдал Жамеля.
Жамель Деббуз
Четырнадцатилетнему Жамелю пришлось научиться жить по-новому, и он принялся это делать не теряя времени. Уже в кабинете доктора, объявившего подростку о том, что правой рукой он не сможет пользоваться никогда, Деббуз попросил одолжить ему ручку, чтобы немедленно попробовать писать левой. Вскоре он полностью погрузился в театральные курсы – как позже актер будет признаваться в интервью, он выбрал путь отрицания – спрятал от самого себя факт инвалидности, как прятал свою искалеченную руку в карман.
Жамель Деббуз
Из детского увлечения ставший главным занятием в жизни, театр принял Жамеля благосклонно, его заметили. Благодаря покровительству Алена Дегуа, руководителя театральной труппы в Траппе, Дюббуз принял участие в состязании артистов импровизации и даже гастролировал за границей, побывал в Канаде.
Известность во Франции и всемирная слава
«Смех – прекрасное лекарство для решения любой проблемы» - это не просто цитата из его интервью, но и девиз, с которым Деббуз живет на протяжении последних тридцати лет. Уже в юности Жамель вовсю использовал эту терапию – смеялся сам и смешил других.
На радио
В 1995 году молодого комика-стендапера заметили и пригласили на радио, где он вел сначала постоянную рубрику, а затем – свое собственное шоу. Деббуз пробовал силы и в кинематографе, это были короткометражные фильмы и авторское кино, пока в 1999 году его не пригласили на главную роль в комедии «Небо, птицы и … твоя мать!» режиссера Жамеля Бенсала.
Из фильма «Небо, птицы и ... твоя мать!»
В фильме «Амели»
А уже начиная с 2001 года Жамель Деббуз становится кинозвездой мировой величины. Актера приглашают сняться в фильме Жана-Пьера Жене «Амели», там он играет роль Люсьена, простоватого, но доброго и отзывчивого работника овощной лавки. В том же году Деббуз принимает участие в съемках фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра». Там у актера – одна из главных ролей, он играет архитектора, который получил от правительницы Египта заказ на возведение роскошного дворца в Александрии, проблема в том, что выполнить работу необходимо за три месяца. Жамеля не обходит вниманием и Люк Бессон, предложивший актеру роль в своем фильме «Ангел-А», мелодраме с элементами фантастики.
«Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»
Из фильма «Ангел-А»
В 2006 году Деббуз принял участие в съемках фильма «Патриоты», где он снялся в одной из главных ролей и выступил в качестве продюсера. Кинокартина о североафриканских солдатах, сражавшихся за Францию во время Второй мировой войны, была номинирована на премию «Оскар» как лучший зарубежный фильм.
Из фильма «Патриоты»
Шоу продолжается!
Если кинофильмы с участием Деббуза затрагивали разные и зачастую серьезные темы, то на телевидении актер давал волю своему главному амплуа – смешить и развлекать. А помимо этого, он не забывал о стендапе, с которого начинал когда-то свой путь к славе. В 2008 году он задумывает и открывает свой театр под названием Le Comedy Club, который размещается в здании старого кинотеатра на бульваре Бонн-Нувель в Париже. Детище Деббуза не только дарит зрителям шоу, оно помогает молодым артистам прокладывать свой собственный путь к славе, который уже прошел Жамель.
Интересы же самого Деббуза остаются разносторонними. Он снимает мультфильм под названием «Почему я не съел своего отца», запускает шоу «Все о Жамеле», перемежая свои выступления на сцене и перед камерой начитыванием рэпа.
С королем Марокко Мохаммедом VI и экс-президентом Франции Франсуа Олландом
Там же, на родине своих родителей, Жамель Деббуз ежегодно в начале июне проводит Фестиваль смеха в Марракеше – эта традиция существует с 2011 года. Лишь этот год стал исключением в связи с пандемией.
Деббуз с женой Мелиссой
Жамель Деббуз женат на французской журналистке и телеведущей Мелиссе Терьо, у него двое детей – одиннадцатилетний Леон Али и восьмилетняя Лила Фатима Брижит. Актер не афиширует подробностей их жизни и даже не показывает лица детей в своих соцсетях.
Деббуз, по его собственному утверждению, не стремится идти в ногу со временем, а делает все, чтобы опережать его. А кроме того, называет себя «самым счастливым человеком в мире».
Жамель Деббуз
Удивительно, но в том же Древнем Египте люди уже умели приспосабливаться к жизни с инвалидностью, так появились египетский палец и другие протезы, которые вошли в историю человеческой цивилизации.
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