Полезные свойства соды, которые помогут преобразить ваш сад

Пищевая сода — один из самых могущественных союзников хозяйки, который найдется в любом доме. Мы часто используем соду для уборки и в приготовлении пищи, но мало кто знает, что это волшебное вещество поможет и в уходе за любимым садом.

Мы собрали воедино все полезные данные о том, как сода может помочь защитить здоровье наших растений, и хочет поделиться с вами своими находками.



1. Она экологично борется с грибком

2. Она помогает избавиться от надоедливой тли

3. Она отпугивает муравьев

4. Она помогает регулировать кислотно-щелочной баланс почвы

5. Она удаляет неприятный запах компоста

В сочетании с водой и мылом пищевая сода помогает предотвратить заражение грибковыми инфекциями некоторых видов растений, кустарников и фруктовых деревьев. Простое опрыскивание таким раствором остановит распространение бактерий.Однако нужно иметь в виду, что, поскольку мы говорим о натуральном средстве, эффект может проявляться несколько дольше, чем при использовании химических веществ.Еще одна рекомендация: внимательно наблюдайте за реакцией каждого растения, потому что чрезмерно обильное опрыскивание может навредить.Тля входит в список насекомых, которых мы точно не хотим видеть в нашем саду. Она питается соками нежных стеблей растений и выделяет сладкое липкое вещество, которое привлекает муравьев и вызывает появление черного грибка.Этот грибок влияет на процесс фотосинтеза, поэтому для ваших зеленых насаждений это своего рода болезнь.При этом новые ростки деформируются, и растение теряет силу. Опрыскивая сад мыльно-содовым раствором, вы с высокой долей вероятности прогоните этих неприятных гостей.Чтобы обратить муравьев в бегство, достаточно посыпать их место обитания содой или же залить содовым раствором (3 ст. ложки соды на 1 л воды).Эксперты знают, что здоровая почва — это сбалансированная почва: не слишком кислая, не слишком щелочная. Ведь чем ближе показатели рН к нейтральным, тем сильнее будут растения и тем меньше вредителей появится в вашем саду.Возьмите краснокочанную капусту, измельчите ее в блендере и залейте кипящей дистиллированной водой. На одну чашку измельченной капусты вам понадобится 2 чашки воды.Дайте смеси настояться 10 минут, затем процедите. Полученная фиолетовая вода имеет нейтральный pH.Налейте немного капустной воды в 2 отдельные чашки. Затем в одну из них добавьте уксус (вода станет темно-розовой из-за кислотности), а в другую — пищевую соду (она станет синей или зеленой из-за щелочности). Это контрольные цвета.Налейте капустную воду еще в 2 разные чашки и добавьте в каждую по 1–2 ложки почвы, которую хотите проверить. Подождите 30 минут.Если вода в чашке с землей розовеет, почва кислая. Если она становится синей или зеленой, значит, почва щелочная. Чем интенсивнее полученные цвета, тем более выражена кислотность или щелочность. Если же вода остается исходного цвета, у вас идеальная почва.Снизить слишком сильную кислотность почвы можно при помощи содового раствора (100 г соды на 1 л воды). Им поливают свежевскопанную землю, которую затем разравнивают граблями.Как правило, компост имеет неприятный запах из-за происходящих в нем процессов разложения. Но и это несложно исправить, если посыпать компостную массу небольшим количеством соды.Знаете ли вы, как еще можно использовать пищевую соду в саду?