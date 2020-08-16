Каждый из простых смертных хотя бы раз мечтал о денежном достатке, просто взять и выиграть миллион в лотерею. А что дальше? Конечно тратить!!! Но, как показывает практика, не всегда шальные деньги приносят радость и удовлетворение. Предлагаем вам ознакомиться с самыми знаменитыми выигрышами и, как это не печально, самыми испорченными судьбами.



1. Вивиан Николсон (Vivian Nicholson) – самая знаменитая победительница лотереи, выигравшая 3 млн. долларов в 1961 году. На вопрос журналистов: “А что вы будете делать с выигрышем” заявила, что будет “Тратить, тратить, тратить!”. Сказано-сделано и она начала тратить, тратить, тратить свои деньги всеми доступными ей способами: покупала одежду, драгоценности, автомобили, но, не смотря на это, смогла потратить 3 миллиона только за 5 лет. Во время этого “шоп-забега” она успела овдоветь, выйти замуж пять раз, пережить инсульт, стать алкоголичкой, вылечиться от алкогольной зависимости, попытаться два раза покончить жизнь самоубийством и провести некоторое время в дурдоме. Сейчас она пенсионерка без семьи и работы, которая живет на свою скромную пенсию в 300 долларов. 2. Келли Роджерс (Kelly Rogers). Эта девушка была самым счастливым подростком на планете.

Она выиграла в лотерею 1,9 миллионов евро, когда ей было 16 лет. В то время эта сумма примерно равнялась 3 миллионам долларов. Так вот, думаете, она вложила деньги в недвижимость, немного погуляла и стала бизнес-леди? Нет, она потратила практически все на шопинг, дома, вечеринки и пластическую операцию по увеличению груди. Теперь ей 22, за плечами у Роджерс 2 попытки самоубийства, два ребенка. Что она делает сейчас? Работает горничной. 3. Эндрю Джексон (Andrew Jackson). Этот гениальный человек смог за 4 года спустить 144 млн. долларов и всю свою жизнь в придачу. В декабре 2002 года он выиграл 315 миллионов в лотерею. Тогда он был успешным бизнесменом, который получал неплохие деньги за строительство недвижимости. Получив деньги, Эндрю отдал 10% различным христианским фондам, создал благотворительный фонд своего имени с уставным капиталом 14 миллионов долларов. После этого начались неприятности. Его два раза арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, у него неоднократно похищали деньги (общая сумма – около 3-х миллионов долларов). Жена развелась с ним. В 2003 году в его доме был найден мертвым парень его внучки. Причина смерти – передозировка. После этого, спустя несколько месяцев, от передозировки скончалась и его внучка. В 2008 году умерла его дочь, причина смерти неясна. Сам Джексон заявил, что “Лучше бы я никогда не купил этот лотерейный билет”. 4. Майкл Кэррол (Michael Carroll). Глупее, чем этот человек, просто невозможно распорядиться своим 15-миллионным выигрышем в лотерею (15 миллионов долларов США). Безработный 26 летний британец пошел в супермаркет, чтобы купить бутылочку пива, но “к сожалению” у него не хватило денег и тогда он купил два лотерейных билета. Под одним из них красовалась надпись “Джек-пот”, который в то время составлял 15 млн. долларов. Сначала он стал дарить дорогие подарки семье и друзьям. После этого он стал тратить деньги на вечеринки, кокаин, машины и проституток. Уже через год он стал тратить по 2 тысячи долларов в день на кокаин, проводя различные вечеринки в своем новом доме. После того, как от Майкла ушла жена к его пристрастиям добавилась еще и продажная любовь, за восемь лет он потратил на проституток в общей сложности около $200 000. Так же он потерял 1 млн. долларов на ипподроме и 2 миллиона, сделав ставку на свою любимую футбольную команду Глазго Роджерс. Свои последние $600 000 он потратил в 2008 году и чтобы расплатиться с долгами продал свой роскошный автопарк и всю недвижимость. Сегодня Майкл Керрол работает мусорщиком и зарабатывает 5 долларов в час. По его словам, сейчас его жизнь значительно легче и проще, чем когда он был миллионером. 5. Уильям Пост (William Post) живет на социальное пособие, несмотря на выигрыш в лотерею более 16 миллионов долларов. Череда злоключений началась с иска его супруги для получения собственной доли выигрыша. К этому добавилась ссора с братьями, вынудившая вложить деньги в автомобильный и ресторанный бизнес. Всё это привело Поста к разорению . 6. А вот ещё несколько неудачных выигрышей: Джеффри Дампир был убит невесткой после выигрыша в лотерею 20 миллионов долларов. Меррилл Вайнот скончался через неделю после выигрыша в лотерею “Atlantic Lottery” 117 тысяч долларов на 67 году жизни. Вейн Шенк приобрел билет, выигравший миллион долларов, будучи неизлечимо больным на последней стадии развития онкологической опухоли. Победительница лотереи “Powerball”, сорвавшая джек-пот в 65 миллионов долларов, была убита в собственном доме. Билли Боб Харрел , выигрыш которого составил 37 миллионов долларов, покончил жизнь самоубийством, не в состоянии справиться с пагубным пристрастием к безумным и бессмысленным тратам. Эвелин Адамс – дважды победительница Нью-Йоркской лотереи с общей суммой в 5,4 миллионов долларов, на сегодняшний день не имеет средств к существованию и проживает в трейлере. Большую часть выигрыша Адамс спустила в игровых автоматах Атлантик-Сити.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: