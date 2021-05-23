13 мистических артефактов, тайны которые пока не разгаданы

В мире так много всего таинственного и интересного, что не всегда подвластно человеческой логике и что, возможно, так и останется неразгаданным даже спустя многие тысячелетия. Не только пирамиды, мифы и верования других народов вызывают целую массу вопросов в стиле «было или не было», но и интересные археологические находки, часто сбивающие с толку и заставляющие задуматься над тем, а как же всё было на самом деле. Вашему вниманию – 13 самых таинственных мест и предметов, над которыми корпят современные учёные.
1. Смерть короля Тутанхамона
Мумия Тутанхамона. \ Фото: kingtutone.com.
Далеко не все археологические загадки вызывают так много вопросов, как таинственная мумия мальчика-фараона Тута. Его могила была обнаружена в 1922 году британским учёным-египтологом Говардом Картером, и с тех пор по миру распространяются рассказы и страшилки о проклятии фараона, которое убивает всех и каждого, кто посмел приблизиться к могиле. Однако и это не является причиной столь пристального внимания к захоронению. Археологи все как один сходятся к мысли, что неожиданная смерть мальчика-короля была неестественной и довольно странной. Исследования показывают, что возможной причиной могли служить вирусы или инфекции, а также травмы, полученные в ходе гонок на колесницах. Отмечается также, что его ранняя смерть могла бы объяснить то состояние, в котором находилась его мать в момент, когда была обнаружена её гробница.
Фараон Тут. \ Фото: history.com.
Учёные выяснили, что мумия мальчика загорелась уже после того, как она отправилась в гробницу и та была запечатана. Эксперты, которые занимались изучением его останков, считают, что льняные бинты, в которые был завёрнут Тут, были пропитаны легковоспламеняющимися маслами, что вполне могли вступить в реакцию с кислородом, тем самым воспламеняя мумию и «поджаривая» её при температуре в 200 градусов по Цельсию.
Вероятно, основной причиной этого стала ошибка бальзамировщика, поскольку ученые полагают, будто бы Тутанхамона хоронили в безумной спешке. Однако это и порождает целую массу вопросов и теорий. Возможно, гробница на самом деле была построена для кого-то другого, и в ней можно отыскать ещё множество скрытых ходов и даже мумифицированных тел.
2. Ковчег Завета
Ковчег Завета. \ Фото: christianheadlines.com.
Ковчег Завета – это инкрустированный золотом сундук, который содержал в себе скрижали с десятью заповедями, что соответствуют Книге Исхода. В древние времена этот сундук хранился в Первом храме – еврейском религиозном месте поклонения, что находится на территории Иерусалима. Однако этот храм был разрушен в 587 году до нашей эры вавилонской армией, которой управлял царь Навуходоносор II. Никто точно не знает, что на самом деле случилось с Ковчегом, однако после его исчезновения многие люди отправлялись на его поиски.
И по сей день никто не нашел эту святую реликвию (если не считать Индиану Джонса, конечно же). Некоторые исторические источники утверждают, что он отправился в Вавилон после того, как был похищен людьми тогдашнего царя. Другие утверждают, что Ковчег, вероятно, был спрятан и захоронен, чтобы его не отыскали и не отправили в Вавилон. Третья теория и вовсе гласит, что он сам был разрушен вместе с Первым храмом. Современные же исследования как бы намекают на то, что он может находиться в одном из эфиопских монастырей.
Отметим, что один из древних еврейских текстов, который был недавно переведён историками, гласит, что Ковчег явится перед тем, как на Земле появится Мессия – сын Давида.
3. Рукопись Войнича
Рукопись Войнича. \ Фото: arstechnica.com.
В XX веке эта рукопись была у всех на слуху как текст, который не может прочесть ни один человек. В 1912 году она была обнаружена торговцем антиквариата, и после этого стала археологической легендой. Книга вмещает в себя 250 страниц, которые исписаны неизвестным миру алфавитом, а также различными изображениями, что варьируются как от лекарственных трав, так и до обнаженных женских тел и даже знаков Зодиака.
Данная рукопись сегодня хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Йельского университета, где подсчитали, что ей около 600 лет и, вероятно, она была написана на территории Центральной Европы. Многие ученые также сходятся к мысли, что данная рукопись – всего лишь искусный обман эпохи Ренессанса, полный непонятных слов и терминов на выдуманном, и никому неизвестном языке. Другие же полагают, что это не просто древний язык, а настоящий шифр, код, который нужно разгадать.
В 2014 году Стивен Бакс, профессор прикладной лингвистики в одном из университетов Англии, сделал сенсационное заявление, утверждая, будто бы ему удалось расшифровать 14 символов этой рукописи. Согласно его мнению, эта книга – трактат о природе, написанный на одном из древних дальневосточных языков.
4. Хоббиты
Многие археологические открытия в действительности больше похожи на вымысел, чем на правду. К примеру, открытие в 2003 году «хоббитов» на отдалённом индонезийском острове Флорес. И дело вовсе не в том, что ученые раскопали реальную версию Шира из «Властелина колец», скорее они нашли миниатюрные кости древнего гоминина, которому дали название Homo floresiensis, сокращенно – хоббит.
Первый найденный скелет принадлежал тридцатилетней женщине, которая имела рост примерно 1,06 метра. Поначалу ученые считали, что, вероятно, она страдала на микроцефалию, из-за чего имела маленькую голову и достаточно невысокий, даже карликовый рост. Однако более поздние открытия помогли понять, что хоббит – это скорее отдельный вид, чем мутация. И по сей день место Homo floresiensis в генеалогическом древе современного человека остаётся загадкой.
5. Исчезновение Саньсиндуя
Саньсиндуй. \ Фото: mannaismayaadventure.com.
Далеко не каждое археологическое открытие делают люди, обладающие историческим образованием. Так, в 1929 мужчина, который занимался ремонтом канализационной канавы в китайской провинции Сычуань, обнаружил клад, состоящий из каменных и нефритовых артефактов. Конечно же, данные сокровища сразу оказались в руках частных коллекционеров, и в 1986 году археологи, которые отправились на поиски в эти районы, обнаружили ещё два клада, в которых присутствовал не только нефрит, но и слоновья кость и металлические скульптуры, датируемые Бронзовым веком.
Однако многие задавались вопросом, кто же создал все эти находки. Археологи предполагают, что они принадлежат культуре Саньсиндуй, что исчезла около 3000-2800 лет тому назад. Благодаря этим находкам, историки теперь могут с точностью сказать, что представители этой культуры населяли город-крепость у берегов Миньцзян. Однако причина, по которой они похоронили все свои сокровища в глубоких ямах прежде, чем покинуть город, и по сей день является поводом для жарких споров. В 2014 году группа исследователей из Сан-Франциско предположила, что виной исчезновения всей культуры стало мощное землетрясение, которое произошло около 3000 лет назад и стало причиной, по которой река вышла из берегов и заставила людей в панике переселяться.
6. Ноев ковчег
Ноев ковчег. \ Фото: express.co.uk.
Многие вещи настолько хороши и таинственны, что люди открывают их снова и снова. И одной из таких и является Ноев ковчег. Эта библейская лодка была открыта многими людьми, которые утверждали, что нашли именно её. Или же нет?
На протяжении веков археологи-любители наперебой говорили о том, что нашли точные свидетельства присутствия ковчега на горе Арарат в Турции, где, если верить Библии, он и причалил. Но многие, более опытные археологи вообще сомневаются, был ли когда-либо построен ковчег Ноя. Сегодня Ноев ковчег на ряду с Атлантидой является одной из главных тайн человечества, которая, вероятно, будет «разгадываться» снова и снова.
7. Исчезновение майя
Пирамиды Майя. \ Фото: nationalgeographic.com.
Одной из основных загадок не только древности, но и современности, является исчезновение высокоразвитого племени майя, которые жили и процветали свыше шести веков. Её пытаются разгадать археологи из Мексики и Центральной Америки, стараясь отыскать останки этой цивилизации.
В 900 году нашей эры цивилизация майя внезапно исчезает, и по сей день причины этого не совсем ясны. Многие научные исследования утверждают, что причиной тому могла послужить феноменальная засуха, что могла бы лишить майя источников пропитания и воды. В журнале Science в 2012 году напечатали исследование, которое гласит, что майя, вырубившие часть лесов для того, чтобы построить свои храмы, деревни и расчищая тем самым места для сельских угодий, могли навредить окружающей среде и климату в целом, что и вызвало столь катастрофическую засуху.
Другие исследователи утверждают, что причиной могло послужить как изменение и деградация почвы, так и исчезновение некоторых видов животных, к примеру, белохвостого оленя, который являлся наиболее популярным участником жертвоприношений. Ещё одна группа ученых утверждает, что смена торговых путей и внутриполитические конфликты также могли ускорить процесс гибели и разрушения великой империи.
8. Стена Хатт Шебиб
Стена Хатт Шебиб в Иордании. \ Фото: chronoton.ru.
Вы можете сказать, что основное предназначение таких стен предельно ясно, однако это не относится к такой древней постройке, как Хатт Шебиб. Впервые эту загадочную стену длинной в 150 километров обнаружили в 1948 году в Иордании, и с тех пор археологи задаются вопросом, кто, как и для чего построил столь дивное сооружение.
Стена движется с северо-востока на юго-запад, а также обладает особыми участками, где она ответвляется, следуя другому маршруту. Несмотря на то, что большая часть стены сегодня представляет собой руины, в период её постройки она имела высоту около 1 метра и ширину в 0,5 метра. Именно поэтому многие историки не считают, что она была построена для того, чтобы защитить землю от вражеских набегов и армий. Тем не менее, вполне возможно, что она не допускала на определенную территорию особых «врагов», к примеру, диких животных и голодных коз. Историки также обнаружили следы древней фермы на запад от стены, а потому вполне логично предположили, что Хатт Шебиб является границей между сельскими угодьями и пастбищами кочевых фермеров.
9. Большие круги
Большие круги. \ Фото: archaeology.org.
Хатт Шебиб, о которой было сказано ранее, это не единственная археологическая находка в Иордании, которая заставляет археологов корпеть над мыслью, что же это такое. Ещё одной такой находкой стали большие круги, которым, как считают историки, около 2000 лет, и которые усеивают равномерно всю территорию сельской местности.
Известные под простым названием «Большие круги», они представляют собой около 11 объектов. Они обладают довольно большим диаметром в 400 метров, при том, что их высота составляет всего несколько футов. Поначалу считалось, что это просто загон для скота, однако археологи не смогли обнаружить проходы между стенками, что позволяли бы заводить туда животных. А потому и по сей день никто не знает их главного предназначения. Современные учёные частенько сравнивают Большие круги с другими, похожими постройками на Ближнем Востоке, пытаясь выяснить их основное предназначение.
10. Камень Кочно
Камень Кончо. \ Фото: youtube.com.
В мире много удивительных каменных скульптур, однако эта превзошла их все. В 2016 году археологи из Глазго, Шотландия, раскопали невероятного размера каменную плиту, которой, как они считают, около пяти тысяч лет. Камень Кочно имеет довольно внушительные размеры – 13 на 8 метров, а также может похвастаться интересными вихревыми узорами, что, как считают учёные, представляют собой следы и отпечатки от чашек и колец, ранее обнаруженные в других раскопках по всему миру. Если верить словам Кенни Брофи, старшего преподавателя и археолога Университета Глазго, эта плита может быть ничем иным, как примером доисторического искусства.
Учёные, которые ранее занимались исследованием этого камня, сделали предположение, что надписи и узоры на камне могли быть как-то связаны с определенными астрономическими явлениями, однако Брофи другого мнения. В настоящее время Кенни и его команда опытных специалистов тщательно изучают поверхность камня, пытаясь выяснить его истинное предназначение.
11. Суперхендж
Суперхендж. \ Фото: ancient-origins.net.
Продолжая тему загадочных камней, стоит вспомнить и про Суперхендж, который был найден всего в нескольких километрах от всем известного британского Стоунхенджа.
Этот огромный памятник, который включает в себя целую коллекцию каменных монолитов, был обнаружен в 2015 году. Археологи обнаружили эти монолиты у берега насыпи Даррингтона. Если верить их словам, то эта каменная постройка, вероятно, когда-то была частью более крупного неолитического памятника.
Археологи не совсем уверены в предназначении этих камней, однако считают, что булыжники высотой в 4,5 метра ранее были куда выше до того, как их столкнули с обрыва примерно 4500 лет назад. Этот гигантский памятник стоит прямо на месте природной впадины реки Эйвон, а потому вполне возможно, что камни помогали формировать с-образную арену для каких-то древних нужд.
12. Подводная пирамида из камней
Подводная пирамида из камней. \ Фото: activly.com.
В 2003 году израильские ученые сделали феноменальное открытие: они обнаружили огромное каменное сооружение в Галилейском море. Эта находка, что состоит из огромных камней, помещенных друг на друга, весит примерно 60 000 тонн, и имеет высоту около 10 метров. Учёные, обнаружившие это место, не имеют понятия, для чего она использовалась, несмотря на то, что пирамиды по всему миру служили классическим местом захоронения и отдавали дань уважения богам или умершим. Кроме того, поблизости находится ещё несколько каменных сооружений, которые, впрочем, расположены на суше. Вероятно, повышение уровня моря затопило то, что ранее располагалось на земле и было наземной пирамидой древнего происхождения. Ицхак Пас, ученый из израильского управления древностей считает, что возраст пирамиды может составлять около 4000 лет. Как он сказал в 2013 году, это вполне могут быть остатки какого-то укрепленного древнего поселения.
13. Дырявый кувшин
Дырявый кувшин. \ Фото: ancient-origins.net.
Археологи частенько натыкаются на такие находки, как предметы обихода, тарелки, горшки и даже кувшины, однако этот дырявый кувшин озадачил учёных со всего мира. Эта ёмкость была найдена в яме от бомбы времён Второй мировой войны на территории Лондона. Считается, что её возраст позволяет относить её к временам Римской Британии, а это примерно 43-41 года нашей эры. Ученые предполагают, что её могли использовать в качестве своего рода лампы или же клетки для мелких животных, грызунов или змей. Однако, несмотря на такую простую и логичную версию, многие археологи утверждают, что доподлинное назначение кувшина всё ещё неизвестно.
Этот странный предмет сегодня выставлен в Музее археологии в Онтарио, Канада, где ожидает своего звёздного часа, пока кому-нибудь не придёт в голову мысль о том, для чего он мог служить и зачем был изобретён.
По материалам сайта livescience.com
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