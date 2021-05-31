Еда, которая снизит риск возникновения онкологии

Лучшая профилактика онкологических заболеваний – правильно подобранный рацион. А фрукты и овощи должны стать основой твоей диеты.
- Красная группа (помидор, клюква, гранат, сицилийский апельсин, красное яблоко, клубника, малина) благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и значительно повышает работоспособность.
- Оранжево-желтая группа (морковь, тыква, грейпфрут, апельсин, лимон, абрикос и соки из них) помогает укрепить иммунную систему, а также отвечает за остроту зрения.
- Белая группа (банан, виноград и персики белых сортов) стимулирует работу центральной нервной системы, способствует повышению умственной и физической активности, принимает активное участие в процессе выработки гормона счастья серотонина.
- Зеленая группа (зеленые яблоки, зеленый перец, киви, авокадо и брокколи) богата антиоксидантами, фолиевой кислотой и витамином С. Нормализует уровень гемоглобина в крови и пищеварение, выводит из организма шлаки и лишнюю воду. Зеленые плоды и соки из них – отличная находка для тех, кто хочет похудеть.
- Сине-черная группа (соки из свеклы, вишни, темных сортов винограда, черной смородины и черники) является ценнейшим источником антиоксидантов, помогает не только укрепить здоровье, но и продлить молодость: предупредить появление морщин, поддержать остроту зрения и улучшить память.
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