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Как сделать угол под 45 градусов? Простое решение проблемы

Как сделать угол под 45 градусов? Простое решение проблемы

Строительный уголок

При ремонте часто приходится решать много задач, которые с первого взгляда кажутся нам непростыми. Особенно, если у нас нет достаточного опыта. Так, например, иногда нужно отмерить угол в 45 градусов. С прямым углом проблем намного меньше. Отмерить его можно и подручными средствами. А, если у вас есть строительный уголок, то здесь проблем вообще никаких нет. Что касается угла в 45 градусов, то отмерить его с помощью всё тех же подручных средств конечно можно. Главная проблема в этом случае – нужно быть уверенным что то, чем вы собираетесь его отмечать, имеет угол именно в 45 градусов. Но, оказывается всё намного проще. Что можно сделать в этом случае, я вам сейчас подскажу.

Размечаем угол 45 градусов с помощью строительного уголка

Строительный уголок (не все модели, правда) может отмерять угол не только 90 градусов, но и 45. Те, кто часто занимается ремонтными работами, наверняка об этом знают. А, если вы делаете это время от времени, то скорее всего для вас это будет в новинку.

Как использовать строительный уголок для разметки угла в 45 градусов?

Есть такие модели строительных уголков, с помощью которых можно отмерить угол в 45 градусов.

Размечаем угол в 45 градусов

Для этого у них есть разметка в месте соединения линейки с пяткой инструмента.

Кромку пятки нужно прижать к грани заготовки, где нужно отметить такой угол, и провести линию карандашом.

Таким образом, с помощью строительного уголка можно размечать плинтуса и другие детали угловых соединений требующих угла в 45 градусов.

Часто при ремонте приходится резать потолочные плинтуса под углом в 45 градусов. В этом видео вам покажут целых 3 способа, как «не промахнуться» в этом случае. Смотрим.

P.S. Расскажите своим друзьям каким образом можно отметить угол в 45 градусов. Поделитесь, пожалуйста, с ними постом в социальных сетях. Буду Вам очень признателен за это.

 

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