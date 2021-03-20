10 причесок из 90-х, которые вернулись в моду, хотя о них почти забыли

Мы не устаем повторять, что все новое – это хорошо забытое старое. И данная закономерность касается не только одежды, но также причесок. Успели соскучиться по коротким стрижкам, аксессуарам для волос и гладким волосам? Тогда радуйтесь вместе с Novate.ru, потому что 2021 год – отличное время, чтобы вернуться к трендам прошлого.
Прическа 1: Кудри
Сара Джессика Паркер и Ксения Бородина
В 90-х были невероятно популярны крупные кудри, завитые на плойку. Сейчас такую прическу для выхода в свет выбирают многие знаменитости. Например, Ксения Бородина решила завить волосы для одной из своих фотосессий. Правда, далеко не все подписчики телеведущей оценили ее образ – в комментариях часто встречались фразы о том, что кудряшки увеличили объем головы. И это правда, ведь подобная прическа подходит далеко не всем. Так, кудри до пояса не стоит делать девушкам маленького роста, ведь прическа сделает силуэт сдавленным, в результате чего красотки будут казаться еще ниже. Распущенных волос, завитых прядями, следует избегать также девушкам с широкой формой лица, так как кудряшки визуально увеличивают и без того крупные черты.
Прическа 2: Хвост с резинкой
Бритни Спирс и Деми Ловато
Любительницы гладких причесок никогда не обходят своим вниманием высокие и низкие хвосты. Но если раньше они предпочитали делать прическу с применением невидимых резинок, то сейчас можно использовать и объемные аксессуары. Тридцатилетние красотки точно вспомнят, как в детстве мамы им делали именно такую прическу.
Прическа 3: Пляжные локоны
Кейт Хадсон и Рози-Хантингтон Уайтли
В 90-х моделей редко можно было увидеть на подиуме с идеальными укладками, гладкими волосами или сложными многослойными прическами. Самым оптимальным вариантом были естественные волны – при таком раскладе волосы выглядели несовершенно, однако именно это и являлось трендом. Поэтому если вы предпочитаете длинные волосы коротким стрижкам по типу каре или боб, обратите внимание на пляжную укладку – она выглядит намного интереснее, чем прямые и вытянутые пряди. Обратите внимание, что пляжные волны весьма гармонично смотрятся в тандеме с челкой шторкой, как у Саши Савельевой.
Прическа 4: Гофре
Сальма Хайек и Вера Брежнева
Это сейчас у большинства девушек есть плойки с насадкой гофре, а в 90-х модницы прибегали к подручным средствам, чтобы сделать на голове сумасшедший объем. В частности – заплетали косички на ночь, а утром наблюдали, как пряди превращаются в мелкие волны. Сейчас существует намного больше способов добиться подобной укладки.
Гофре подойдет для создания как повседневного, так и праздничного образа. Самый большой плюс этой прически состоит в том, что она создает прикорневой объем, на отсутствие которого жалуются многие девушки, за считанные секунды. Гофре можно использовать не только в качестве самостоятельной прически, но и комбинировать с косами, водопадами. Отличный вариант – конский хвост с гофрированными концами.
Прическа 5: Высокие укладки
Кэтрин Зета-Джонс и Дженнифер Лопес
В последние годы большинство звезд предпочитали появляться на красных дорожках с максимально лаконичными прическами: прямыми или слегка завитыми волосами, пляжными локонами, голливудской укладкой и пр. Возможно, причина в том, что знаменитости стараются привлечь максимум внимания к платью и украшениям. Однако в этом году можно отказаться от прически и макияжа в стиле минимализм, так как в моду вернулись претенциозные укладки в духе 90-х. Если вы давно мечтали соорудить из волос что-то посложнее хвоста или распущенных прядей, 2021 – идеальный год для экспериментов. Для примера можете взглянуть на образы Кети Топурия и Дженнифер Лопес – они точно вас вдохновят.
Прическа 6: Каскад с выбивающимися прядями
Дженнифер Энистон и Рейчел Мак-Адамс
В 1994 году на телеэкраны вышла первая серия знаменитого ситкома «Друзья» с Дженнифер Энистон в главной роли. Ее героиня Рейчел Грин сразу стала примером для подражания, а прическа девушки – каскад с выбивающимися прядями – была признана самой востребованной: ее делали и бизнес-леди, и учительницы в сельских школах. Со временем эту стрижку стали называть «Рейчел», а ее главными составляющими считались светлые золотистые пряди, многослойность, и волосы, обрамляющие лицо, которые плавно переходили от коротких к более длинным. Сейчас эта стрижка немного изменилась. Теперь во главе стоит консерватизм и небольшое количество слоев.
Прическа 7: Локоны с аксессуарами
Дрю Бэрримор и Джессика Альба
Лаконичность и простота – это, конечно, хорошо, но мы уверены, что многие девушки соскучились по красивым заколкам, шпилькам, обручам и прочим аксессуарам, которые были так популярны в 90-х. Поэтому срочно проверяйте свои шкатулки с украшениями, и если в них не крупных жемчужин, небольших металлических дисков и невидимок с кристаллами – срочно отправляйтесь в магазин. И не забудьте про объемный обруч – он будет в моде еще долго.
Еще один вариант украшений для волос – цветы. Помните, как раньше Дрю Бэрримор появлялась на красной дорожке именно с такой «детской» прической? Самое время вдохновиться ее образами из 90-х. Получится очень милый и беззаботный look. Для официального мероприятия или работы он вряд ли подойдет, а вот для домашней вечеринки будет в самый раз.
Прическа 8: Пикси
Вайнона Райдер и Холли Берри
В начале 90-х одной из самых модных и востребованных стрижек была пикси, которую так любила американская актриса Вайнона Райдер. Знала бы она, что через 30 лет мода на стрижку вернется, вряд ли бы отращивала волосы. Вопреки стереотипам, стрижка не делает девушку похожей на мальчика. Наоборот, она смотрится невероятно женственно, подчеркивает тонкую шею и красивые черты лица.
Но стоит учитывать, что пикси подходит не всем. Например, от нее стоит отказаться красоткам с крупными чертами лица и оттопыренными ушками, так как она делает акцент на голову в целом. Также пикси не пойдет обладательницам мелких и непослушных кудряшек, ведь волосы будут торчать в разные стороны. Здесь сможет помочь только специальный гель для укладки, но с приглаженными волосами постоянно ходить не получится.
Прическа 9: Короткая челка
Гвен Стефани и Мишель Уильямс
Стильным, дерзким, уверенным в себе девушкам идеально подойдет прямая челка до середины лба. В 90-зх с ней ходила Гвен Стефани, поэтому ее образы стоит взять на вооружение. Однако современное исполнение немного отличается от того, которое было принято 30 лет назад. Добавьте немного небрежности, сделав челку не ровной, будто отрезанной по линейке, а чуть рваной. Американская актриса Мишель Уильямс – отличный пример для подражания.
Прическа 10: Небрежный хвост
Гвинет Пэлтроу и Хайли Бибер
В 90-х знаменитостей можно было увидеть с двумя видами хвостов: высоким и гладким, как у модели Тайры Бэнкс, и милым, небрежным, как у актрисы Гвинет Пэлтроу. Предлагаем остановить выбор на втором. Такая прическа делается невероятно быстро, но при этом смотрится в меру небрежно и очень сексуально. Все, что вам нужно сделать – собрать пучок и вытянуть из него несколько прядей, чтобы они торчали. Идеально небрежный хвост будет смотреться с челкой шторкой. Если же вы не носите челку, просто выпустите несколько прядей у лица, чтобы сделать скулы немного мягче и аккуратнее.
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