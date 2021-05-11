Как представляли античность в эпоху Возрождения: Картины-скульптуры Андреа Мантенья

Он творил в пятнадцатом веке – когда и каноны живописи еще только закладывались, и мастеров, чьи приемы можно было перенять молодым художникам, еще просто не было. Мантенья сам стал ориентиром для новых поколений творцов Возрождения, его картины – это отображение того, как выглядела античность для человека Ренессанса.
Андреа Мантенья, сын плотника, ученик бывшего портного, будущий придворный живописец
Бюст Мантеньи работы Джан Марко Кавалли
Одним из первых и главных достижений Андреа Мантеньи было то, что он родился в период Раннего Возрождения, или кватроченто, да к тому же, в Италии, а значит, его таланту было не так уж трудно рано или поздно себя обнаружить. Больше ничем примечательным детство Андреа, по-видимому, не отличалось. Сын плотника из городка Изола-ди-Картуро неподалеку от Падуи, он родился примерно в 1431 году. Когда ему было около одиннадцати, его заметил очень творческий и увлеченный искусством человек – Франческо Скварчоне, и тут Мантенье, по-видимому, повезло снова. Скварчоне, некогда зарабатывавший на жизнь пошивом одежды, стал известным на всю Италию художником и собирателем старинных ценностей, в первую очередь античных статуй, а в 1440 году в Падуе он открыл школу, куда стал набирать учеников. В их число попал и юный Мантенья.
Ф. Скварчоне. Богоматерь с младенцем
Вместе с другими он обучался ремеслу живописца и выполнял задания учителя по созданию разных произведений, в основном копируя изображения античных памятников. Попутно Скварчоне учил его и латыни. Судя по всему, талантливого ученика он выделял особо. В семнадцать лет Мантенья начал самостоятельный путь в искусстве, уйдя из мастерской Скварчоне и добившись даже возврата от того денег за свои написанные ранее и проданные учителем работы.
Фрески церкви Эремитани в Падуе
Первым большим заказом Андреа Мантеньи стала роспись алтаря церкви Святой Софии в 1448 году – до настоящего времени это произведение не сохранилось. Примерно в то же время началась работа над фресками капеллы Оветари падуанской церкви Эремитани. Над росписью стен Мантенья трудился совместно с группой художников, но позднее было установлено, что именно его кисти принадлежит основная часть работы. В общей сложности над этими фресками Мантенья проработал 9 лет – приобретя уже к концу работы славу выдающегося мастера. Большая часть фресок погибла в результате бомбежки во время Второй Мировой войны.
А. Мантенья. Святой Иероним в пустыне.
Из Падуи художник уехал – навсегда, больше в этот город он не вернется. Впереди Мантенью ждал настоящий успех – и много гениальных произведений, а способствовала тому и другому в том числе и удачная женитьба в 1453 году на дочери художника Якопо Беллини. Вращаясь в кругу именитых мастеров, Андреа Мантенья был представлен семейству этого венецианца, а спустя некоторое время попросил у него руки Николозии. Так молодой художник стал не просто семьянином, а частью клана творцов эпохи Возрождения – в том числе братьев Джованни и Джентиле Беллини. Само собой, популярность Мантеньи от этого серьезно выиграла.
Стиль работы Мантеньи
А. Мантенья. Парнас.
Дело, конечно, не сводилось только к «раскрученности» имени. Стиль Мантеньи сам по себе был уникальным и выдающимся. Будучи последователем падуанской школы, он в то же время прокладывал новые пути в искусстве Возрождения, становясь ориентиром для художников кватроченто и более поздних периодов.
Его работы обращают на себя внимание особенной склонностью ко всему «каменному». Архитектурные детали – арки, акведуки, вообще древние строения - написаны очень тщательно, а персонажи на картинах – как будто изображения античных скульптур, а не живых людей.
А. Мантенья. Святой Себастьян.
Этого Мантенья и добивался, в таком подходе к живописи выражалось его отношение к древнегреческим и древнеримским статуям – как к вершине совершенства в искусстве. Еще биограф художников эпохи Ренессанса Джорджо Вазари отмечал, что на произведениях Мантеньи «скорее камень, чем живое тело». Как следствие – и характерные выражения лиц персонажей – жесткие, властные, агрессивные или, наоборот, отчужденные.
А. Мантенья. Портрет кардинала Лудовико Тревизана.
Вопреки традициям того времени, когда на портретах изображали профили, Мантенья пишет своих заказчиков анфас или в три четверти. И снова отсылка к античности – тот же кардинал Лудовико Тревизан на портрете выглядит похожим скорее на бюст римского полководца – собственно говоря, ему доводилось возглавлять армию во время войн с османнами.
И одежду художник изображает похожей на мраморные античные драпировки, и скалы – как будто высекает из камня. Лучше всего, пожалуй, такой эффект проявляется на картине-рельефе «Установление культа Кибелы в Риме» - первой из серии задуманных художником и единственной, который он успел закончить.
А. Мантенья. Установление культа Кибелы в Риме.
Мантенья экспериментировал и с ракурсами, подчиняя новые живописные техники своему замыслу. Почти в каждом из произведений можно увидеть нечто новаторское, то, что потом будут перенимать и другие мастера. Уже после смерти художника в его доме была найдена картина «Мертвый Христос», на которой представлен довольно распространенный в живописи сюжет. Вопреки традициям, Мантенья изобразил Христа таким образом, что зритель одновременно видит и его лицо, и раны на ступнях – ради такого эффекта художник несколько нарушил пропорции фигуры, визуально уменьшив стопы и сделав крупнее голову.
А. Мантенья. Мертвый Христос.
«Сретение» отличается отсутствием фона, персонажи написаны близко друг другу, и из-за этой скученности, тесноты у зрителя возникает ощущение присутствия. Считается, что на этой картине художник изобразил себя и свою жену Николозию – это фигуры без нимбов.
А. Мантенья. Сретение.
Эксперименты с расширением пространства
В 1456 году двадцатипятилетнего Мантенью пригласил на должность придворного живописца сам Лудовико II Гонзага, Мантуанский правитель. Через некоторое время художник поселился в Мантуе. Правящей семье он служил до конца своей жизни – после Лудовико – Федерико II, потом Франческо II. Мантенья был близким другом герцогини Изабеллы д’Эсте, выполнял заказы для ее студиоло – коллекции кабинета редкостей.
Плафон-обманка Камеры-дельи-Спози
Главным, пожалуй, творением художника в ставшей ему со временем родной Мантуе, считается роспись Камеры-дельи-Спози, комнаты в Палаццо Дукале. Эти фрески – из немногих сохранившихся работ мастера – демонстрируют его увлечение экспериментами с пространством на плоскости. Мантенья создавал иллюзию трехмерности, умел «расширять» помещение, добавлять в него света, наполнять работы оптическими обманами – и все это можно увидеть в небольшой комнате восемь на восемь метров, буквально – «Свадебной палате», которая во времена художника носила название просто «расписанной комнаты».
Фрески западной стороны комнаты
Фрески северной стороны комнаты
Фрески не просто помещают зрителя внутрь некоторого иллюзорного пространства, они еще и позволяют увидеть множество представителем семейства Гонзага в домашней обстановке, а с ними – и короля Дании, и императора Священной Римской империи. Мантенья, изобразив могущественных особ без внешних атрибутов их статуса, как бы подчеркнул их близость мантуанским правителям, неформальный характер отношений между ними.
Фрагмент фрески Камеры-дельи-Спози
Художник много зарабатывал при дворе герцога, но и в путешествиях выполнял заказы, расписывал алтари в церкви Вероны, выполнял заказ папы Иннокентия VIII. За роспись часовни в Ватикане Мантенья был удостоен рыцарского звания.
Мантенья был новатором и в искусстве гравюры, правда, авторство его установить сложно - он никогда не подписывал работы
Андреа Мантенья умер 13 сентября 1506 года. Он оказал влияние на многих художников Возрождения, среди них и Джованни Беллини, и Альбрехт Дюрер, и даже Леонардо да Винчи, перенявший у Мантеньи некоторые его приемы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии