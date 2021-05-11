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Как представляли античность в эпоху Возрождения: Картины-скульптуры Андреа Мантенья


Как представляли античность в эпоху Возрождения: Картины-скульптуры Андреа Мантенья

Он творил в пятнадцатом веке – когда и каноны живописи еще только закладывались, и мастеров, чьи приемы можно было перенять молодым художникам, еще просто не было. Мантенья сам стал ориентиром для новых поколений творцов Возрождения, его картины – это отображение того, как выглядела античность для человека Ренессанса.

Андреа Мантенья, сын плотника, ученик бывшего портного, будущий придворный живописец


Бюст Мантеньи работы Джан Марко Кавалли

Бюст Мантеньи работы Джан Марко Кавалли

 

Одним из первых и главных достижений Андреа Мантеньи было то, что он родился в период Раннего Возрождения, или кватроченто, да к тому же, в Италии, а значит, его таланту было не так уж трудно рано или поздно себя обнаружить. Больше ничем примечательным детство Андреа, по-видимому, не отличалось. Сын плотника из городка Изола-ди-Картуро неподалеку от Падуи, он родился примерно в 1431 году. Когда ему было около одиннадцати, его заметил очень творческий и увлеченный искусством человек – Франческо Скварчоне, и тут Мантенье, по-видимому, повезло снова. Скварчоне, некогда зарабатывавший на жизнь пошивом одежды, стал известным на всю Италию художником и собирателем старинных ценностей, в первую очередь античных статуй, а в 1440 году в Падуе он открыл школу, куда стал набирать учеников.
В их число попал и юный Мантенья.
Ф. Скварчоне. Богоматерь с младенцем

Ф. Скварчоне. Богоматерь с младенцем

 

Вместе с другими он обучался ремеслу живописца и выполнял задания учителя по созданию разных произведений, в основном копируя изображения античных памятников. Попутно Скварчоне учил его и латыни. Судя по всему, талантливого ученика он выделял особо. В семнадцать лет Мантенья начал самостоятельный путь в искусстве, уйдя из мастерской Скварчоне и добившись даже возврата от того денег за свои написанные ранее и проданные учителем работы.
Фрески церкви Эремитани в Падуе

Фрески церкви Эремитани в Падуе

 

Первым большим заказом Андреа Мантеньи стала роспись алтаря церкви Святой Софии в 1448 году – до настоящего времени это произведение не сохранилось. Примерно в то же время началась работа над фресками капеллы Оветари падуанской церкви Эремитани. Над росписью стен Мантенья трудился совместно с группой художников, но позднее было установлено, что именно его кисти принадлежит основная часть работы. В общей сложности над этими фресками Мантенья проработал 9 лет – приобретя уже к концу работы славу выдающегося мастера. Большая часть фресок погибла в результате бомбежки во время Второй Мировой войны.
А. Мантенья. Святой Иероним в пустыне.

А. Мантенья. Святой Иероним в пустыне.

 

Из Падуи художник уехал – навсегда, больше в этот город он не вернется. Впереди Мантенью ждал настоящий успех – и много гениальных произведений, а способствовала тому и другому в том числе и удачная женитьба в 1453 году на дочери художника Якопо Беллини. Вращаясь в кругу именитых мастеров, Андреа Мантенья был представлен семейству этого венецианца, а спустя некоторое время попросил у него руки Николозии. Так молодой художник стал не просто семьянином, а частью клана творцов эпохи Возрождения – в том числе братьев Джованни и Джентиле Беллини. Само собой, популярность Мантеньи от этого серьезно выиграла.

Стиль работы Мантеньи


А. Мантенья. Парнас.

А. Мантенья. Парнас.

 

Дело, конечно, не сводилось только к «раскрученности» имени. Стиль Мантеньи сам по себе был уникальным и выдающимся. Будучи последователем падуанской школы, он в то же время прокладывал новые пути в искусстве Возрождения, становясь ориентиром для художников кватроченто и более поздних периодов.
Его работы обращают на себя внимание особенной склонностью ко всему «каменному». Архитектурные детали – арки, акведуки, вообще древние строения - написаны очень тщательно, а персонажи на картинах – как будто изображения античных скульптур, а не живых людей.
А. Мантенья. Святой Себастьян.

А. Мантенья. Святой Себастьян.

 

Этого Мантенья и добивался, в таком подходе к живописи выражалось его отношение к древнегреческим и древнеримским статуям – как к вершине совершенства в искусстве. Еще биограф художников эпохи Ренессанса Джорджо Вазари отмечал, что на произведениях Мантеньи «скорее камень, чем живое тело». Как следствие – и характерные выражения лиц персонажей – жесткие, властные, агрессивные или, наоборот, отчужденные.
А. Мантенья. Портрет кардинала Лудовико Тревизана.

А. Мантенья. Портрет кардинала Лудовико Тревизана.

 

Вопреки традициям того времени, когда на портретах изображали профили, Мантенья пишет своих заказчиков анфас или в три четверти. И снова отсылка к античности – тот же кардинал Лудовико Тревизан на портрете выглядит похожим скорее на бюст римского полководца – собственно говоря, ему доводилось возглавлять армию во время войн с османнами.
И одежду художник изображает похожей на мраморные античные драпировки, и скалы – как будто высекает из камня. Лучше всего, пожалуй, такой эффект проявляется на картине-рельефе «Установление культа Кибелы в Риме» - первой из серии задуманных художником и единственной, который он успел закончить.
А. Мантенья. Установление культа Кибелы в Риме.

А. Мантенья. Установление культа Кибелы в Риме.

 

Мантенья экспериментировал и с ракурсами, подчиняя новые живописные техники своему замыслу. Почти в каждом из произведений можно увидеть нечто новаторское, то, что потом будут перенимать и другие мастера. Уже после смерти художника в его доме была найдена картина «Мертвый Христос», на которой представлен довольно распространенный в живописи сюжет. Вопреки традициям, Мантенья изобразил Христа таким образом, что зритель одновременно видит и его лицо, и раны на ступнях – ради такого эффекта художник несколько нарушил пропорции фигуры, визуально уменьшив стопы и сделав крупнее голову.
А. Мантенья. Мертвый Христос.

А. Мантенья. Мертвый Христос.

 

«Сретение» отличается отсутствием фона, персонажи написаны близко друг другу, и из-за этой скученности, тесноты у зрителя возникает ощущение присутствия. Считается, что на этой картине художник изобразил себя и свою жену Николозию – это фигуры без нимбов.
А. Мантенья. Сретение.

А. Мантенья. Сретение.

 

Эксперименты с расширением пространства


В 1456 году двадцатипятилетнего Мантенью пригласил на должность придворного живописца сам Лудовико II Гонзага, Мантуанский правитель. Через некоторое время художник поселился в Мантуе. Правящей семье он служил до конца своей жизни – после Лудовико – Федерико II, потом Франческо II. Мантенья был близким другом герцогини Изабеллы д’Эсте, выполнял заказы для ее студиоло – коллекции кабинета редкостей.
Плафон-обманка Камеры-дельи-Спози

Плафон-обманка Камеры-дельи-Спози

 

Главным, пожалуй, творением художника в ставшей ему со временем родной Мантуе, считается роспись Камеры-дельи-Спози, комнаты в Палаццо Дукале. Эти фрески – из немногих сохранившихся работ мастера – демонстрируют его увлечение экспериментами с пространством на плоскости. Мантенья создавал иллюзию трехмерности, умел «расширять» помещение, добавлять в него света, наполнять работы оптическими обманами – и все это можно увидеть в небольшой комнате восемь на восемь метров, буквально – «Свадебной палате», которая во времена художника носила название просто «расписанной комнаты».
Фрески западной стороны комнаты

Фрески западной стороны комнаты

 
Фрески северной стороны комнаты

Фрески северной стороны комнаты

 

Фрески не просто помещают зрителя внутрь некоторого иллюзорного пространства, они еще и позволяют увидеть множество представителем семейства Гонзага в домашней обстановке, а с ними – и короля Дании, и императора Священной Римской империи. Мантенья, изобразив могущественных особ без внешних атрибутов их статуса, как бы подчеркнул их близость мантуанским правителям, неформальный характер отношений между ними.
Фрагмент фрески Камеры-дельи-Спози

Фрагмент фрески Камеры-дельи-Спози

 

Художник много зарабатывал при дворе герцога, но и в путешествиях выполнял заказы, расписывал алтари в церкви Вероны, выполнял заказ папы Иннокентия VIII. За роспись часовни в Ватикане Мантенья был удостоен рыцарского звания.
Мантенья был новатором и в искусстве гравюры, правда, авторство его установить сложно - он никогда не подписывал работы

Мантенья был новатором и в искусстве гравюры, правда, авторство его установить сложно - он никогда не подписывал работы

 

Андреа Мантенья умер 13 сентября 1506 года. Он оказал влияние на многих художников Возрождения, среди них и Джованни Беллини, и Альбрехт Дюрер, и даже Леонардо да Винчи, перенявший у Мантеньи некоторые его приемы.

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