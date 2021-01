Для чего итальянцы в XVII веке придумали «винные окна», и Как чумная традиция возродилась в наши дни

Флоренция.

Во время этой бесконечно продолжающейся пандемии COVID-19 все виды бизнеса ищут различные способы продолжать предоставлять свои услуги, обеспечивая при этом социальное дистанцирование. Некоторые предприниматели проявляют чудеса творческих способностей в этом вопросе. Недавно во Флоренции даже решили с этой целью возродить легендарную традицию тех времён , когда в Европе свирепствовала чума. Благодаря этому ожила национальная итальянская традиция, восходящая к 17 веку!Часть уникальной флорентийской архитектуры, очаровательные маленькие «винные окна» снова используются для подачи клиентам вина, коктейлей и других напитков. Рука подающая бокал вина или иной напиток выглядит несколько сюрреалистично. Зато это находка, как для клиентов, так и для бизнесменов.История возникновения этих винных витрин весьма печальна. Эти окна были впервые созданы в 1500-х годах, во время ужасной эпидемии бубонной чумы. Производители вин подавали вино через эти маленькие витрины, понимая проблему возможного заражения. Деньги в руки никто не брал. Клиенту подавали железный поднос, на который он мог положить свои монеты. Продавец дезинфицировал их уксусом и только после этого забирал.Автором этой гениальной идеи считают Козимо I Медичи (великого герцога Тосканы). Он решил, что продажа вина в столь опасное время — это прекрасный способ заработать не выходя из дома и избежать при этом уплаты налогов. Чума пугала всех до смерти, но прибыль была намного важнее!Определённые меры предосторожности, конечно, соблюдались. Люди за окнами старались не прикасаться к фляжкам с вином, которые были принесены обратно. Обычно клиент покупал вино, которое уже было разлито в бутылки. Также клиенту могли наполнить флягу напрямую, используя металлическую трубку, которая проходила через винное окно и была соединена с винной бочкой, стоявшей внутри дворца.Демиджон - контейнер с узким горлышком, вмещающий галлоны жидкости. Именно их использовали в то время. Историки говорят, что виноторговец либо наполнял новые фляги для прямой покупки, либо ставил ёмкость, слегка приподнимая таким образом, чтобы вино стекало по маленькой металлической трубке в бутылку клиента . Минимальный контакт, максимальная безопасность. «Винные окна», оригинальное название которых «buchette del vinos» со временем стали просто добавлением к культурному ландшафту города. Существует даже общество под названием The Wine Windows Association, цели которого - защищать и рекламировать их.Сегодня, в период изоляции во время пандемии COVID-19, владельцы винной витрины на улице Via dell'Isola delle Stinche в кафе-мороженом Vivoli во Флоренции, снова активировали своё окно. Через него они продают кофе и мороженое, но не вина. Два других винных окна, расположенных поблизости, в Osteria delle Brache на Пьяцца Перуцци и в Babae на площади Санто Спирито , вернули нас в прошлое. Они используются в соответствии со своим первоначальным предназначением – там продают вина.Сегодняшние винные витрины каталогизированы Ассоциацией Маттео Фалья, насчитывающей сейчас более 150. Эти винные окна — это интересная историческая достопримечательность, являющаяся уникальной. Многие винные окна были ликвидированы , другие пострадали во время наводнения в 1966 году. Законы 20 века о продаже вин сделали их ненужными. Но вот сейчас оставшиеся очень пригодились!Один из членов The Wine Windows Association, Мэри Форрест, говорит, что подвигло на создание подобного общества: «Маттео Фалья и Дилетта Корсини фотографировали винные окна в течение нескольких лет, а в 2015 году решили создать организацию для их защиты и продвижения. Поскольку винным окнам сотни лет (большинство из них датируется 1500-м и 1600-м годом), мы хотим сохранить их везде, где это только возможно. Многие были потеряны, закрыты или уничтожены. Мы также проводим исследования, чтобы узнать больше об их использовании. Мы также их каталогизируем. До создания Ассоциации никто не знал, сколько их было во Флоренции или других тосканских городах. Только четыре или пять окон в настоящее время используются ресторанами, у которых они есть. Однако их гораздо больше 150 в центре Флоренции, а также в соседних городах Тосканы».«Рестораторов, которые возродили их использование, следует поздравить с тем, что они использовали своё воображение и оригинальность в возрождении этой старой традиции», - добавила Мэри Форрест. «Винные окна - это уникальная архитектурная особенность Тосканы, которую стоит обязательно увидеть, когда вы будете во Флоренции».И, несмотря на прекрасную репутацию Флоренции, вандалы есть и здесь. Они умудряются портить эти уникальные памятки. Винные окна находятся под защитой, Фалья устанавливает с этой целью мемориальные доски. Он говорит, что люди склонны уважать их больше, когда они понимают, что это на самом деле такое и какова их история».В пандемии безусловно нет ничего хорошего, но возрождение винных витрин подняло настроение Флоренции. Лучик света в тёмном царстве...