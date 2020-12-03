8 лучших постановок XXI века, которые можно посмотреть онлайн

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы практически во все сферы нашей жизни. Одни долго адаптировались к необходимости соблюдать режим самоизоляции,
а другие находили несомненные плюсы в новых реалиях. Например, в период карантина многие театры стали запускать онлайн-трансляции со своими лучшими постановками. До пандемии некоторые театралы и мечтать не могли о посещении постановок в Лондоне или в Москве.
«Одна абсолютно счастливая деревня», Мастерская Петра Фоменко
Постановка Петра Фоменко на протяжении многих лет была настолько популярна, что на неё в прямом смысле слова невозможно было достать билеты в течение нескольких
лет. Позже театр просто поднял стоимость билетов, доведя её до 20 тысяч рублей, и купить их могли себе позволить далеко не все желающие. К счастью, в сети существуют сразу два варианта записи нашумевшей постановки: с Сергеем Тарамаевым или с Евгением Цыгановым в главных ролях. Первый и второй вариант разделяют 19 лет, они очень схожи по энергетическому воздействию на зрителя, но новая, конечно, технически более качественная.
«Рассказы Шукшина», Театр наций, Москва
С момента премьеры в 2008 году постановка Алвиса Херманиса пользовалась необыкновенной популярностью, а билеты на спектакль всегда были дорогими.
Спектакль стал обладателем многочисленных премий, в том числе «Золотой маски» и «Хрустальной Турандот». Декорации в «Рассказах Шукшина» очень скромные, а вот актёрский состав поистине блестящий, ведь главные роли
здесь играют Юлия Пересильд, Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
«Евгений Гришковец. Предисловие»
Моноспектакль, режиссёром которого стал Павел Судаков, изначально был задуман, как предисловие к новой книге Евгения Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный
театр». Со сцены автор делится самыми яркими и значимыми событиями своей жизни, вспоминает людей, оказавших на него влияние в тот или иной период времени. В целом постановка получилась пронзительной в своей искренности, наполненной грустной иронией и любовью к жизни во всех её проявлениях.
«День радио», Театр «Квартет И»
Несмотря на то, что спектакль «День радио» в постановке Сергея Петрейкова давно экранизирован, а многие зрители готовы цитировать его практически с любого места, театральная постановка, ставшая визитной карточкой «Квартета И»,
не теряет своей актуальности и привлекательности. Тем более, что создатели постоянно добавляют в спектакль новые яркие номера, куда приглашают знаменитостей. На самом деле в сети можно найти множество записей, но сами авторы рекомендуют смотреть те, в которых не слишком много крупных планов, а есть возможность охватить взглядом всю сцену целиком.
«Амадей», Королевский национальный театр, Великобритания
Премьера культовой пьесы Питера Шеффера состоялась в Национальном театре Великобритании в 1979 году, получила множество премий Оливье и Тони, а затем нашла своё воплощение в фильме Милоша Формана, получив премию «Оскар». В постановке Майкла Лонгхерста
зрителя ждут многочисленные сценические сюрпризы. Здесь Сальери играет талантливый афроамериканский актёр Лусиан Мсамати, музыкальный оркестр Southbank Sinfonia и оперные певцы становятся полноценными персонажами действа, а образ Моцарта воплощает эксцентричный Адам Гиллен, в исполнении которого великий композитор выглядит настоящим панком.
«Кориолан», Королевский национальный театр, Великобритания
Трагедия Шекспира о политических манипуляциях и мести в постановке Тима Ван Сомерена и Джози Рурка мгновенно стала театральным хитом благодаря исполнителю главной роли Тому Хиддлстону. Спектакль не утратил своей популярности даже после выхода на экраны одноименного фильма Рэйфа Файнса, тем более что картина перенесена в наши дни, а многие сцены её напоминают съёмки в горячих точках. Киноверсия спектакля была снята в классической манере в 2014 году на сцене Лондонского театра «Донмар».
«Франкенштейн: Камбербэтч», Королевский национальный театр, Великобритания
Снятая в прямом эфире в 2011 году на сцене Национального театра в Лондоне, постановка стала настоящей международной сенсацией. Её могли посмотреть больше 800 тысяч человек во всём мире. «Франкенштейн: Камбербэтч» в постановке оскароносного Дэнни Бойла пользуется невероятным успехом с момента своей премьеры, а его необычных ход со сменой актёров в двух вариантах кажется весьма удачным. В одной из версий Франкенштейна
играет Бенедикт Камбербэтч, а изобретателя другой известный актёр – Джонни Ли. Во втором варианте актёры меняются местами, а сюжет полностью сохраняется.
«Гамлет: Камбербэтч», Королевский национальный театр, Великобритания
Спектакль, режиссёром которого выступила Линдси Тернер, на сегодняшний день является одним из самых популярных постановок «Гамлета» в мире. Спектакль отличается не только невероятно яркой сценографией,
но и временем действия: герои Шекспира живут в современном мире. И, конечно, огромное значение имеет личность исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча, который играет просто блестяще.источник
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