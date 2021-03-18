Как сделать термос из 2- или 3-литровой банки, который будет держать температуру почти сутки

Трехлитровая банка намного функциональнее, чем может показаться на первый взгляд. Хотя бы потому, что из нее можно сделать множество полезных вещей. Например, получается отличный самодельный термос, который будет способен удерживать нужную температуру на протяжении как минимум 24 часов. А самое главное, что делается полезное приспособление меньше, чем за полчаса.
Оборачиваем банку фольгой. ¦Фото: youtube.com.
Для того, чтобы превратить двух- или трехлитровую банку в термос, нам понадобится всего ничего. А именно, нужна будет сама банка, пятилитровая пластиковая бутылка из-под воды, небольшой кусок фольгопласта или же фольги. Кроме того, понадобится прочая «расходная» мелочь вроде клея, скотча, ножниц, ножа и т.п. Наверняка, перечисленные вещи и так найдутся в каждом доме. Суть дальнейшего процесса сборки в том, чтобы полностью обернуть банку фольгопластом и зафиксировать его. Рассмотрим, как это можно сделать быстрее и проще всего без потери эргономики, эффективности и надежности конструкции.
Фиксируем пленку. ¦Фото: youtube.com.
Итак, банку необходимо обернуть так, чтобы она была закрыта отражающим материалом целиком. Для этого придется взять целый лист фольгопласта и сначала «прицелиться», сделать разметку и вырезать нужный кусок с таким расчётом, чтобы материала хватило еще и для закрытия дна. Для того, чтобы фольга хорошо легла, необходимо будет сделать несколько прорезей в верхней и нижней части. Когда материал будет натянут, его следует зафиксировать при помощи скотча и/или клея, в первую очередь у «горла» банки.
Обдуваем феном. ¦Фото: youtube.com.
Как только фольгопласт будет зафиксирован, на трехлитровую банку натягивается пластиковая бутылка. Само собой, сначала придется срезать у последней верхнюю часть. Далее необходимо осуществить термоусадку. Для этого лучше всего отыскать строительный фен и хорошенько пройтись им по всей поверхности будущего термоса. На заключительном этапе останется только вырезать из фольгопласта две окружности и приклеить их к крышке. Вот термос и готов. Температуру держит 24-28 часов.
Термос готов! ¦Фото: youtube.com.
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