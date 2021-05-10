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Практичные идеи хранения обуви для порядка в прихожей

Практичные идеи хранения обуви для порядка в прихожей

Наверняка, каждый сталкивался с проблемой, когда прихожая маленькая, и обувь некуда поставить.

Создается ощущение колоссального загромождения «как в китайской школе».

Чтобы избежать беспорядка в прихожей, достаточно воспользоваться этими практическими советами, и где и как хранить сезонную обувь.

Практичные идеи хранения обуви для порядка в прихожей

1. Открытый стеллаж

Стеллаж из стремянки.

Стеллаж из стремянки.

Каркас обычной деревянной стремянки можно использовать для создания открытого обувного стеллажа, который вместит в себя несколько пар обуви и станет настоящим украшением прихожей, гостиной или спальни.

2. Решетка

Решетка для обуви на каблуках.

Решетка для обуви на каблуках.

Крупная проволочная решетка подойдет для хранения туфель, босоножек и ботинок на каблуках. Кроме того, столь необычная система хранения станет оригинальной деталью современной спальни.

3. Полки

Открытые полки для обуви.

Открытые полки для обуви.

Навести порядок и освободить от обуви пол в прихожей помогут аккуратные узкие полки, которые можно разместить под вешалкой для верхней одежды или прикрутить к одной из стенок платяного шкафа.

4. Выкатная полка

Выкатная полка для хранения обуви под кроватью.

Выкатная полка для хранения обуви под кроватью.

Несколько простых выкатных полок, которые можно сделать из деревянных досок или строительных поддонов, прекрасно подойдут для размещения сезонной обуви и превратят пустующее пространство в удобную систему хранения.

5. «Карманы»

Текстильные «карманы» для обуви.

Текстильные «карманы» для обуви.

Оригинальные настенные «карманчики» для обуви, которые можно сделать из плотной ткани или силикона, станут стильными деталями коридора.

6. Крючки

Хранение обуви на крючках.

Хранение обуви на крючках.

Несколько пар обуви можно разместить на двери платяного шкафа. Для этого понадобится лишь тонкий рейлинг и несколько металлических крючков.

7. Органайзер из труб

Органайзер из ПВХ-труб.

Органайзер из ПВХ-труб.

Вместительный органайзер, сделанный из ПВХ-труб среднего диаметра - бюджетное и достаточно практичное решение для небольшой прихожей.

8. Стеллаж за шторкой

Настенный стеллаж за шторкой.

Настенный стеллаж за шторкой.

Компактный настенный стеллаж, который можно соорудить из двух деревяшек и резинок, подойдет для хранения балеток, туфель, кроссовок и ботинок. А чтобы невзрачный предмет не бросался в глаза, его можно скрыть за легкой занавеской.

9. Ящики

Открытая система хранения из ящиков.

Открытая система хранения из ящиков.

Обычные деревянные ящики можно использовать для создания оригинального обувного шкафа открытого типа. Подобная система хранения станет стильной деталью интерьера, оформленного в рустикальном или скандинавском стиле.

10. Скамейка-полка

Скамейка-полка из поддонов.

Скамейка-полка из поддонов.

Небольшая скамейка с полочками, сделанная из ненужного поддона, станет практичной и функциональной деталью коридора.

11. Тахта

Тахта с ящиком для обуви.

Тахта с ящиком для обуви.

Симпатичная мягкая тахта с откидной крышкой и вместительным ящиком для обуви - прекрасное решение для небольшой современной прихожей.

12. Лестница

Обувная полка из лестницы.

Обувная полка из лестницы.

Небольшую лестницу можно использовать в качестве оригинальной полки для обуви, которая станет не только функциональной составляющей прихожей, но и ее украшением.

13. Подвесной органайзер

Хранение обуви в хозяйственном органайзере.

Хранение обуви в хозяйственном органайзере.

Дешевый хозяйственный органайзер подойдет и для размещения обуви. Его можно повесить на дверь прихожей или спальни, чтобы обзавестись бюджетной и эргономичной системой хранения.

14. Элегантный шкаф

Классический открытый шкаф для обуви.

Классический открытый шкаф для обуви.

Элегантный открытый шкафчик с несколькими полками станет прекрасным решением для классического современного интерьера и, наверняка, придется по душе девушкам, которые бережно относятся к своим черевичкам.

15. Наклонные полки

Эргономичные наклонные полки.

Эргономичные наклонные полки.

Необычные наклонные полки, которые можно закрепить в любом пустующем углу, помогут разместить огромное количество обуви, избавиться от коробок и навести порядок в шкафах.

16. Круглая вешалка

Круглая напольная вешалка.

Круглая напольная вешалка.

Вращающаяся напольная вешалка превратит обувь в настоящий экспонат и станет достаточно практичной деталью интерьера.

17. Выдвижные вешалки

Шкафчик с выдвижными вешалками.

Шкафчик с выдвижными вешалками.

Эта небольшая, на первый взгляд, тумба благодаря необычным выдвижным вешалкам, способна вместить огромное количество обуви.

18. Молдинги

Хранение обув на молдингах.

Хранение обув на молдингах.

Молдинги, закрепленные под потолком или на стенах можно использовать для хранения обуви на каблуках. Такая система хранения выглядит достаточно оригинально и позволит здорово сэкономить место.

19. Плечики

Вешалки для балеток и шлепок.

Вешалки для балеток и шлепок.

Балетки и шлепанцы можно хранить на простых проволочных вешалках в платяном шкафу. Если у вас много подобной обуви, есть смысл задуматься о дополнительном рейлинге, который можно закрепить в нижней части шкафа.

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