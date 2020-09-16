От бескрайних заснеженных пустынь до уникальных природных памятников — Россия настолько велика, что даже самые опытные путешественники не видели всех ее чудес. Ординская пещера, Чарские пески, Патомский кратер: многие никогда не слышали и названий этих удивительных мест.
Чарские пески раскинулись на территории 10х10 километров посреди лесов. Попробуйте представить действительно пустынную территорию в таком необычном месте! Контраст с окружающим просто выбивает из колеи.
Не менее интересна знаменитая Ординская пещера — одна из самых длинных подводных пещер мира. Только обследованные рукава протянулись почти на 5 километров во все стороны: настоящая подводная сказка под землей.
В целом, интересных мест в России гораздо больше, чем 5. Путешественнику потребуется провести несколько лет в дороге, чтобы увидеть их все. Не самая плохая цель в жизни, согласитесь!
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5 красивейших малоизвестных мест России
От бескрайних заснеженных пустынь до уникальных природных памятников — Россия настолько велика, что даже самые опытные путешественники не видели всех ее чудес. Ординская пещера, Чарские пески, Патомский кратер: многие никогда не слышали и названий этих удивительных мест.
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