5 красивейших малоизвестных мест России

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В целом, интересных мест в России гораздо больше, чем 5. Путешественнику потребуется провести несколько лет в дороге, чтобы увидеть их все. Не самая плохая цель в жизни, согласитесь!

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