С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой еды


Если кажется, что во рту все горит, зажуйте «пожар» маслом или запейте пивом

Если кажется, что во рту все горит, зажуйте «пожар» маслом или запейте пивом

Любители острых блюд знают, что за удовольствие иногда приходится «платить». Однако запивать еду водой точно не стоит, она только усилит «пожар». В такой ситуации надо охладить слизистую и нейтрализовать перечные масла. Novate.ru подскажет шестерку продуктов, которые смогут облегчить страдания.

1. Сахар


Сахароза, содержащаяся в меде и сахаре, впитает жгучие перечные масла / Фото: biokrasota.ru

Сахароза, содержащаяся в меде и сахаре, впитает жгучие перечные масла / Фото: biokrasota.ru

 

Первое, что можно сделать, съесть немного меда или сахара. В ротовой полости оседают перечные эфирные масла, из-за которых кажется, что внутри все буквально горит. Сахароза впитает масла и избавит от перечного привкуса.

2. Молочные продукты


Чем жирнее молоко, тем лучше эффект / Фото: subscribe.ru

Чем жирнее молоко, тем лучше эффект / Фото: subscribe.ru

 

В молоке и других продуктах содержится казеин. Это вещество уберегает вкусовые рецепторы от жгучих перечных масел. Выпейте стакан молока и облегчение наступит очень быстро. При этом чем жирнее продукт, тем лучше эффект.

3. Шоколад


Молочный шоколад не сможет полностью устранить жжение, но намного облегчит страдания / Фото: tfa.org.ua

Молочный шоколад не сможет полностью устранить жжение, но намного облегчит страдания / Фото: tfa.org.ua

 

Казеин входит в состав и молочного шоколада. Конечно, сладкий продукт не сможет до конца потушить «пожар», но немного облегчит страдания. Лучше так, если под рукой нет более подходящего средства.

4. Хлеб


Если блюдо оказалось слишком острым, сразу же зажуйте еду хлебной корочкой / Фото: stihi.ru

Если блюдо оказалось слишком острым, сразу же зажуйте еду хлебной корочкой / Фото: stihi.
ru

 

Если блюдо оказалось слишком острым или что-то пошло не так, сразу же зажуйте еду хлебной корочкой. В мучном изделии есть крахмал, который впитает жгучие перечные масла и образует барьер между ними и слизистой. Если хлеба нет, воспользуйтесь рисом, картофелем или любой другой выпечкой.

5. Мороженое


Мороженое охладит пыл во рту и заморозит нервные окончания / Фото: tvoymalysh.com.ua

Мороженое охладит пыл во рту и заморозит нервные окончания / Фото: tvoymalysh.com.ua

 

В мороженом также содержится не безызвестный нам казеин. Плюс таким образом получится охладить жжение и заморозить нервные окончания. Мороженое не избавит полностью от жгучих ощущений, но притупит остроту.

6. Алкоголь


Алкоголь, особенно пиво, отлично справляется и с перцем, и с васаби / Фото: disgustingmen.com

Алкоголь, особенно пиво, отлично справляется и с перцем, и с васаби / Фото: disgustingmen.com

 

Запивать острые блюда лучше всего алкогольными напитками, например, пивом. Спиртное разрушает маслянистую структуру жгучего вещества и эффективно устраняет «пожар». Это отличный вариант для васаби, жгучие вещества которого быстро расщепляются в алкоголе.

8. Фрукты


Лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин, банан и даже авокадо помогут потушить «пожар» / Фото: thumbor.my.ua

Лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин, банан и даже авокадо помогут потушить «пожар» / Фото: thumbor.my.ua

 

Кислые и цитрусовые фрукты - верные помощники против жжения в ротовой полости. Жуйте лимон, лайм, апельсин, грейпфрут и даже ананас. Бороться с неприятными ощущениями также можно при помощи банана и авокадо. Их мякоть обволакивает слизистую и сводит жжение на нет.

8. Сливочное масло


Рассосите кусочек сливочного масла, чтобы нейтрализовать остроту / Фото: indiva.com

Рассосите кусочек сливочного масла, чтобы нейтрализовать остроту / Фото: indiva.com

 

Воспользуйтесь принципом клин клином вышибает и устраните остроту жирной едой. Если медленно рассасывать кусочек сливочного масла, «пожар» во рту быстро пройдет. Продукт содержит казеин, который оберегает вкусовые рецепторы и «связывает» молекулы жгучего капсаицина.

9. Томатный сок


Кислоты в составе томатного сока эффективно расщепляют перечные масла / Фото: cdn.fishki.net

Кислоты в составе томатного сока эффективно расщепляют перечные масла / Фото: cdn.fishki.net

 

В соке из помидоров есть множество органических кислот (щавелевая, яблочная, лимонная), которые быстро устраняют перечное жжение и приносят облегчение.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой еды

И не забудьте:
9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой едыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат «Леший»

Читать
Масло от шпрот: вылить в раковину или использовать с умом?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Масло от шпрот: вылить в раковину или использовать с умом?

Стоит ли прогревать двигатель? Ответ есть!
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Стоит ли прогревать двигатель? Ответ есть!

Жарим стейк на сковороде: получается не хуже, чем на гриле и мангале
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Жарим стейк на сковороде: получается не хуже, чем на гриле и мангале

Украинские вергуны на дрожжах
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Украинские вергуны на дрожжах

Этот простой рецепт приготовления вкусных, пышненьких вергунов на дрожжах понравится сладкоежкам и любителям вкусных пирожков. Для пригот...
Малышева назвала пять правил полезного шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Малышева назвала пять правил полезного шашлыка

Готовлю вкуснейшую тушеную капусту в рукаве с мясными тефтелями: нравится всей семье
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Готовлю вкуснейшую тушеную капусту в рукаве с мясными тефтелями: нравится всей семье

Вишневый плов с курицей!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Вишневый плов с курицей!

Как правильно приготовить шашлык из курицы
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Как правильно приготовить шашлык из курицы

9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой еды
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой еды

Печёночные оладьи из куриной печени в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Печёночные оладьи из куриной печени в домашних условиях

Оладьи из куриной печени рецепт пальчики оближешь Вкусные оладьи из куриной печени, любят даже дети Печеночные оладьи рецепт из куриной п...
Сало по-китайски станет любимой закуской на вашем столе: простой и оригинальный рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Сало по-китайски станет любимой закуской на вашем столе: простой и оригинальный рецепт

В последнее время стала часто покупать пекинскую капусту: готовлю из нее вкусную закуску
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

В последнее время стала часто покупать пекинскую капусту: готовлю из нее вкусную закуску

Рецепт вкусных и ароматных драников, которые подойдут для праздничного стола
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Рецепт вкусных и ароматных драников, которые подойдут для праздничного стола

5 куличей, которые у вас точно получатся
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

5 куличей, которые у вас точно получатся

Овощной суп с кабачками и болгарским перцем — рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Овощной суп с кабачками и болгарским перцем — рецепт

На сладкое: 3 вкусных рецепта постных пирогов
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

На сладкое: 3 вкусных рецепта постных пирогов

Ваши домашние не останутся равнодушными Начинается последняя неделя Великого поста, в это время важно не сорваться на запрещенные продукт...
Вы готовы услышать новый бомбический сингл BTS «Butter»?! Самая горячая информация о релизе!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Вы готовы услышать новый бомбический сингл BTS «Butter»?! Самая горячая информация о релизе!

Что нельзя есть на ужин: пять главных ошибок, которых нужно избегать
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

Что нельзя есть на ужин: пять главных ошибок, которых нужно избегать

Из пакета кефира гора вкуснятины! Пышные жареные пирожки с начинкой из сочных ягод. Начинки из картофеля, капусты и повидла оставь для зимы!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Из пакета кефира гора вкуснятины! Пышные жареные пирожки с начинкой из сочных ягод. Начинки из картофеля, капусты и повидла оставь для зимы!

как сделать Пасхальное яйцо Фаберже
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

как сделать Пасхальное яйцо Фаберже

Американец рассказал о трех самых вкусных русских тортах
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Американец рассказал о трех самых вкусных русских тортах

Готовлю капусту по-немецки со свеклой и яблоком! Получается очень сочно и вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Готовлю капусту по-немецки со свеклой и яблоком! Получается очень сочно и вкусно

Чистим сковородки от нагара и жира: залили кипятком с содой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Чистим сковородки от нагара и жира: залили кипятком с содой

1
Слоеный салат
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Слоеный салат

У вас есть немного молока? Сделайте этот чудесный десерт без духовки. Пудинг с карамелью
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

У вас есть немного молока? Сделайте этот чудесный десерт без духовки. Пудинг с карамелью

Блюда из вяленых помидоров
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Блюда из вяленых помидоров

У вас есть фарш. Добавьте овощей и приготовьте обед для всей семьи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

У вас есть фарш. Добавьте овощей и приготовьте обед для всей семьи

Пасха Царская. Пошаговый рецепт.
Материал, выбранный редакторами МиртесенДАВАЙ ПОГОВОРИМ

Пасха Царская. Пошаговый рецепт.

5 советских продуктов, которые безвозвратно исчезли: даже несмотря на то, что названия остались
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

5 советских продуктов, которые безвозвратно исчезли: даже несмотря на то, что названия остались

2
Онколог назвала продукты, которые надо есть с кожурой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Онколог назвала продукты, которые надо есть с кожурой

Что нельзя есть на ужин: пять главных ошибок, которых стоит избегать
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Что нельзя есть на ужин: пять главных ошибок, которых стоит избегать

Эльфова чаша, саркосцифа - первый весенний гриб, красивый и урожайный. Где собирать, как чистить и что готовить.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Эльфова чаша, саркосцифа - первый весенний гриб, красивый и урожайный. Где собирать, как чистить и что готовить.

Мурманскому изготовителю сливочного масла запретили упоминать Вологду
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Мурманскому изготовителю сливочного масла запретили упоминать Вологду

Картина дня

наверх