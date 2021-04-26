9 продуктов, которые помогут потушить «пожар» после острой еды

Если кажется, что во рту все горит, зажуйте «пожар» маслом или запейте пивом
Любители острых блюд знают, что за удовольствие иногда приходится «платить». Однако запивать еду водой точно не стоит, она только усилит «пожар». В такой ситуации надо охладить слизистую и нейтрализовать перечные масла. Novate.ru подскажет шестерку продуктов, которые смогут облегчить страдания.
1. Сахар
Сахароза, содержащаяся в меде и сахаре, впитает жгучие перечные масла / Фото: biokrasota.ru
Первое, что можно сделать, съесть немного меда или сахара. В ротовой полости оседают перечные эфирные масла, из-за которых кажется, что внутри все буквально горит. Сахароза впитает масла и избавит от перечного привкуса.
2. Молочные продукты
Чем жирнее молоко, тем лучше эффект / Фото: subscribe.ru
В молоке и других продуктах содержится казеин. Это вещество уберегает вкусовые рецепторы от жгучих перечных масел. Выпейте стакан молока и облегчение наступит очень быстро. При этом чем жирнее продукт, тем лучше эффект.
3. Шоколад
Молочный шоколад не сможет полностью устранить жжение, но намного облегчит страдания / Фото: tfa.org.ua
Казеин входит в состав и молочного шоколада. Конечно, сладкий продукт не сможет до конца потушить «пожар», но немного облегчит страдания. Лучше так, если под рукой нет более подходящего средства.
4. Хлеб
Если блюдо оказалось слишком острым, сразу же зажуйте еду хлебной корочкой / Фото: stihi.ru
Если блюдо оказалось слишком острым или что-то пошло не так, сразу же зажуйте еду хлебной корочкой. В мучном изделии есть крахмал, который впитает жгучие перечные масла и образует барьер между ними и слизистой. Если хлеба нет, воспользуйтесь рисом, картофелем или любой другой выпечкой.
5. Мороженое
Мороженое охладит пыл во рту и заморозит нервные окончания / Фото: tvoymalysh.com.ua
В мороженом также содержится не безызвестный нам казеин. Плюс таким образом получится охладить жжение и заморозить нервные окончания. Мороженое не избавит полностью от жгучих ощущений, но притупит остроту.
6. Алкоголь
Алкоголь, особенно пиво, отлично справляется и с перцем, и с васаби / Фото: disgustingmen.com
Запивать острые блюда лучше всего алкогольными напитками, например, пивом. Спиртное разрушает маслянистую структуру жгучего вещества и эффективно устраняет «пожар». Это отличный вариант для васаби, жгучие вещества которого быстро расщепляются в алкоголе.
8. Фрукты
Лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин, банан и даже авокадо помогут потушить «пожар» / Фото: thumbor.my.ua
Кислые и цитрусовые фрукты - верные помощники против жжения в ротовой полости. Жуйте лимон, лайм, апельсин, грейпфрут и даже ананас. Бороться с неприятными ощущениями также можно при помощи банана и авокадо. Их мякоть обволакивает слизистую и сводит жжение на нет.
8. Сливочное масло
Рассосите кусочек сливочного масла, чтобы нейтрализовать остроту / Фото: indiva.com
Воспользуйтесь принципом клин клином вышибает и устраните остроту жирной едой. Если медленно рассасывать кусочек сливочного масла, «пожар» во рту быстро пройдет. Продукт содержит казеин, который оберегает вкусовые рецепторы и «связывает» молекулы жгучего капсаицина.
9. Томатный сок
Кислоты в составе томатного сока эффективно расщепляют перечные масла / Фото: cdn.fishki.net
В соке из помидоров есть множество органических кислот (щавелевая, яблочная, лимонная), которые быстро устраняют перечное жжение и приносят облегчение.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии