Стояние на Угре: как хан Золотой Орды снова хотел подчинить Русь

Планы хана Ахмата

Стояние на реке Угре продолжалось с 8 октября по 11 ноября 1480 года. Хан Ахмат привел огромную армию, чтобы заставить Русь вновь платить дань монголо-татарам. Ему навстречу выдвинулись войска Великого княжества Московского. Обе ратные силы простояли друг напротив друга больше месяца, но дальше небольших стычек дело не пошло. Опасаясь поражения, практически одновременно две армии разошлись миром, так и не вступив в решающую битву.

Такой исход противостояния был на руку Ивану III, поскольку с этого момента Русь освободилась от монголо-татарского ига. Впрочем, к тому времени Золотой Орды уже не существовало. Когда-то могучее государство распалось на несколько отдельных стран. Крымское и Казанское ханства объявили о своем суверенитете, ногайцы тоже перестали подчиняться бывшим правителям.

В низовьях Волги и предгорьях Кавказа еще существовала так называемая Большая Орда. С 1471 года этот осколок прежде великого государства единолично возглавил Ахмат – младший сын хана Кичи-Мухаммеда.

Новый правитель планировал вернуть утерянные земли и былое величие, восстановив Золотую Орду. В 1472 году он предпринял первый поход на Русь, который завершился провалом. Войска московского княжества не позволили захватчикам переправиться через Оку, остановив наступление. Хан Ахмат понял, что пока не готов к большому сражению. Он решил собрать силы и потом вернуться на русскую землю.

Затем все внимание правителя Большой Орды переключилось на Крымское ханство, которое он пытался подчинить себе. И лишь летом 1480 года хан Ахмат двинулся в сторону Москвы, заручившись обещанием военной помощи со стороны Казимира IV, который одновременно являлся королем Польши и великим князем литовским.

Еще одним обстоятельством, поспособствовавшим нападению на Русь, стала междоусобица, начавшаяся между Иваном III и его братьями: Андреем Большим и Борисом Волоцким. Татары собирались воспользоваться тем, что между русскими нет единства.