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Советы для небывалого урожая клубники

Как правильно выращивать клубнику, чтобы собрать богатый урожай красивых, сочных и сладких ягод? Все ответы – в нашей статье.
Клубника (или садовая земляника) на вашем участке будет расти на зависть соседям, если вы выполните несколько несложных условий:

будете вовремя подкармливать и поливать растения,
не забудете замульчировать посадки,
постоянно будете удалять лишние усы,
позаботитесь о профилактике болезней и вредителей.

Советы для небывалого урожая клубники

1. Своевременные подкормки



Питательные вещества особенно необходимы клубнике весной во время отрастания листьев. В качестве удобрения для молодых кустов подойдет раствор коровяка. Чтобы его приготовить, необходимо развести 2 ст. коровяка в 10 л воды и добавить 1 ст. л. сульфата натрия. Под каждый куст садовой земляники нужно внести по 1 л раствора.
Следующую подкормку проводят перед самым цветением. На этот раз используют комплексные удобрения с добавлением магния (их применяют согласно инструкции).
Двулетние кустики садовой земляники можно подкармливать таким же способом, только перед подкормкой почву вокруг растений рекомендуется разрыхлить и внести в нее немного древесной золы (около 2 чашек на 1 кв.м).
Необходимы удобрения клубнике и во время цветения. В этот раз можно провести внекорневую подкормку: опрыскать грядки 0,02%-ным раствором сернокислого цинка.

Время весенней подкормки зависит от климатических условий: в северных регионах не стоит проводить ее раньше мая, в южных можно начинать ранней весной при установлении теплой погоды. Подкормка цветущей клубники должна производиться только один раз.
И еще одна важная подкормка – после уборки урожая (обычно это конец июля – середина августа). В этот период вносят фосфорно-калийные удобрения из расчета 20-30 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия на 1 кв.м или специальное осеннее удобрение (по инструкции).

2. Правильный полив



Кажется, что может быть сложного в поливе клубники? И все же, чтобы вырастить крупную и здоровую ягоду, важно правильно поливать посадки.

Советы для небывалого урожая клубники

Полив после посадки. Первый год, когда клубника еще не цветет, можно поливать ее дождеванием. Листочки (в отличие от цветков) очень любят такой полив, совмещенный с купанием. Количество воды и частота поливов зависит от погодных условий и почвы. В среднем, поливать растения можно 1 раз в неделю, а в жаркий период – 1 раз в 3 дня. Желательно, чтобы вокруг каждого кустика были сделаны холмики высотой около 20 см. Первый месяц после посадки при поливе такие лунки можно полностью заполнять водой.
Полив клубники во время созревания плодов. Когда клубника начнет цвести, ее следует поливать только под корень. В теплую погоду без дождей кустики достаточно увлажнять 1 раз в 10 дней из расчета около 30 л воды на 1 кв.м почвы. Для клубники это не слишком много.
Полив клубники в жару. В жаркое время года и в отсутствие дождей поливать клубнику придется чаще, чем раз в 10 дней. Если грунт на грядке начинает трескаться, значит, почва сильно пересушена. Если летом стоит засушливая погода, поливать растения следует 2-3 раза в неделю. Для усиления эффекта от полива рекомендуется замульчировать посадки еловым опадом.
Полив клубники под агроволокном. Выращивание клубники на агроволокне имеет ряд преимуществ. В частности, черный укрывной материал защищает землю от пересыхания и сильных осадков. Поливать такую клубнику можно не слишком часто: около 3 раз в месяц из шланга. Влага будет хорошо удерживаться агроволокном.

3. Мульчирование грядок



Мульчирование клубники позволяет решить ряд задач:

замедлит скорость испарения воды из почвы;
позволиет сократить количество поливов за сезон;
предотвратит загрязнение ягод;
не даст прорастать сорнякам;
позволит почве прогреваться быстрее;
защитит клубнику от болезней.

Советы для небывалого урожая клубники
Мульчировать клубнику лучше всего органическим материалом: опилками, хвойным опадом, соломой (слоем не более 5 см). Иногда для укрытия почвы используют также газеты и картон (толщина слоя равна 1 листу картона или 5-10 листам газеты). Еще один неплохой вариант – агроволокно черного цвета. Его можно приобрести в садоводческом магазине.

4. Удаление усов



Потребляя питательные вещества из почвы, клубника тратит их либо на завязывание плодов, либо на размножение. Таким образом, удаляя усы, вы стимулируете растение к более обильному плодоношению.
Весной клубника дает не слишком много усов, поэтому можно удалять их постепенно, либо дождаться их активного роста и удалить сразу все. Однако если вам нужна рассада, то усам нужно дать возможность нарастить крепкие розетки.
Советы для небывалого урожая клубники

5. Защита от болезней и вредителей



Болезни клубники

Фузариозное и фитофторозное увядание. Чтобы клубника не заболела этими болезнями, периодически нужно менять место ее выращивания. Каждые 4 года посадки необходимо перемещать, чтобы патогенные грибки не накапливались в почве. Пересаживать следует только здоровые экземпляры, больные следует удалять и сжигать.
Серая гниль. От серой гнили садовую землянику хорошо защищает мульчирование соломой или хвойными иголками.
Мучнистая роса. Профилактикой этого заболевания будет ранняя обработка кустиков раствором медного купороса с добавлением мыла (30 г на 15 л жидкости). Проводить ее нужно до цветения.
Бурая и белая пятнистость. Чтобы предотвратить поражение клубники грибковыми заболеваниями, грядки нужно содержать в чистоте и удалять сухую листву. Молодые листики можно опрыскивать Фальконом или Метаксилом (применять по инструкции).
Вредители клубники

Нематода. Лучшим средством борьбы с этим вредителем будет профилактика. Внимательно осматривайте рассаду перед посадкой. Никогда не высаживайте новые кустики на то место, где росла пораженная нематодой клубника. Сразу же уничтожайте все поврежденные растения.
Паутинный клещ. Чтобы защитить растения от паутинного клеща, до цветения их нужно опрыскать раствором Карбофоса и на 3 часа накрыть посадки пленкой.
Земляничный клещ. Не допустить появления этого вредителя на клубнике поможет весенняя обработка растений коллоидной серой или Карбофосом. За пару недель до цветения растения можно обработать препаратом Неорон (по инструкции).
Тля. Избавиться от этого вредителя можно при помощи народных средств, в частности, чесночного настоя. Для его приготовления очистите зубчики чеснока (пару головок) и залейте холодной водой. Средство нужно настаивать неделю, а затем опрыскать им поврежденные кустики.
Пильщик и долгоносик. Эти вредители зимуют в земле, поэтому борьба с ними заключается в рыхлении почвы и обработке ее 2%-ным раствором хлорофоса.
Если подумать, уход за клубникой не включает каких-либо сложных процедур. Достаточно просто уделять этой культуре немного внимания – и тогда богатый урожай крупных ягод не заставит себя ждать.
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урожайКлубника
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