3 торта без выпечки, которыми можно порадовать домашних, не выстаивая часами у плиты

1. Торт «Зебра»

Торт выглядит красиво как в целом виде, так и в разрезе. /Фото: youtube.com/

На основу из утрамбованного печенья выливают желейную смесь, чередуя цвета, и делают рисунок зубочисткой. /Фото: youtube.com

2. Торт из печенья «Мария»

Торт получается красивый и вкусный. /Фото: youtube.com/

Печенье макают в кофе и выкладывают на блюдо, промазывая каждый слой кремом. /Фото: youtube.com

3. Торт из крекеров с апельсинами

Торт смотрится очень красиво, а делать его не сложно. /Фото: youtube.com

Сначала заливают слой желе, и когда оно схватится, выкладывают крекеры, смешанные со сметанной смесью и кусочками апельсинов. /Фото: youtube.com