3 торта без выпечки, которыми можно порадовать домашних, не выстаивая часами у плиты

Когда хочется десерт к чаю, но нет желания возиться с тестом, можно приготовить торты без выпечки. Делать их легко, и с приготовлением справится даже неопытная хозяйка. Предлагаем три простых рецепта с подробным описанием всех этапов готовки.
1. Торт «Зебра»
Торт выглядит красиво как в целом виде, так и в разрезе. /Фото: youtube.com/
Торт выглядит эффектно – белые полосы чередуются с темными, напоминая окраску зебры. Десерт готовится несложно, но получается очень вкусным, с оригинальным рисунком на разрезе.
• Гранулы желатина (30 гр.) заливают холодной водой (половина стакана), перемешивают и оставляют до набухания (примерно 10-15 минут).
• Далее готовят основу десерта. Песочное печенье (200 гр.) дробят в крошку в блендере или вручную – скалкой. Масло сливочное (150 гр.) растапливают на малом огне, соединяют с крошками печенья, и вымешивают до получения массы однородной консистенции.
• Дно разъемной формы закрывают пергаментной бумагой. В подготовленную емкость выкладывают промасленную крошку, распределяют равномерным слоем и придавливают ложкой. Затем форму с основой убирают в холодильник.
• Теперь готовят крем. В чашу блендера выкладывают творог (400 гр.), сахарный песок (200 гр.), сметану (20-типроцентная, 400 мл.) и перетирают, пока масса не приобретет однородную консистенцию. Набухший желатин растворяют, подогревая на водяной бане и непрерывно мешая ложкой, чтобы не взялся комками. Творожно-сметанную массу и растопленный желатин аккуратно соединяют и хорошо перемешивают.
• В отдельной емкости подготавливают смесь для окрашивания крема в темный цвет. Плитку черного шоколада (100 гр.) ломают кусочками, добавляют сливки 10-типроцентной жирности (80 мл.). Смесь подогревают на малом огне, постоянно помешивая, до полного растапливания шоколада и получения однородной массы.
• Творожно-сметанную массу делят на две части: одну оставляют белой, а в другую, чуть меньшего размера, добавляют шоколадную смесь и хорошо перемешивают.
• Теперь приступают к заливке торта. На охлажденную основу, в центр формы выливают 5-6 ложек белой массы, затем коричневой и снова белой, чередуя слои, пока крем не закончится. Это нужно делать очень аккуратно и выкладывать точно в центр, чтобы получились концентрические круги.
• Поверхность торта украшают цветочным узором, «рисуя» заостренной спичкой или зубочисткой линии от края формы к центру, и ставят десерт в холодильник для застывания (минимум на четыре часа).
На основу из утрамбованного печенья выливают желейную смесь, чередуя цвета, и делают рисунок зубочисткой. /Фото: youtube.com
После того, как крем застынет, торт извлекают из формы, помещают на блюдо и подают к столу.
2. Торт из печенья «Мария»
Торт получается красивый и вкусный. /Фото: youtube.com/
Торт внешне очень похож на домашний, но готовится без выпекания в духовке – вместо коржей используется галетное печенье. Делать его легко и просто, а получается он вкусным, мягким и красивым по форме.
• Вначале готовят творожно-масляный крем. Для первого компонента в чашу погружного блендера кладут творог (300 гр.), сахарную пудру (50 гр.), сливки (50 мл., можно заменить сметаной), добавляют ванильный сахар для аромата (10 гр.) и взбивают, пока масса не приобретет гладкую однородную консистенцию. Для второй составляющей в отдельную миску выкладывают сливочное масло (200 гр.), подсыпают сахарную пудру (50 гр.) и взбивают, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме. Затем творожную и масляную массы соединяют и аккуратно перемешивают.
• Дно тарелки в центре немного смазывают кремом. Затем собирают торт: печенье (400 гр.) макают в стакан с черным кофе и выкладывают слоями на блюдо, формируя цветок (одна круглая галета в центре, и шесть по кругу), промазывая каждый пласт и кремом.
• Собранный торт обмазывают кремом, посыпают измельченными крошками печенья, украшают орехами, ягодами или фруктами.
Печенье макают в кофе и выкладывают на блюдо, промазывая каждый слой кремом. /Фото: youtube.com
Готовый торт ставят в холодильник на 4 часа, как минимум, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
3. Торт из крекеров с апельсинами
Торт смотрится очень красиво, а делать его не сложно. /Фото: youtube.com
Еще один простой вариант торта без выпечки – десерт на основе крекеров с маком, украшенный желе с ломтиками апельсина. Готовится легко и получается мягким и сочным.
• Торт собирается снизу вверх, поэтому сначала подготавливают желирующие компоненты. Для украшающего слоя понадобится пакетик желе со вкусом апельсина (90 гр.). Его содержимое высыпают в миску, добавляют воду (стакан – половина от объема, указанного на пачке), перемешивают и оставляют на время. В отдельной емкости замачивают желатин для крема. Гранулы (15 гр.) заливают водой (половина стакана), размешивают и оставляют настояться до набухания.
• Готовят крем: в миску выливают сметану (15-типроцентная, 500 гр.), добавляют сахар (один стакан), перемешивают и оставляют на 10-15 минут, чтобы крупицы сахара растворились.
• Пока растворяется сахар и набухает желатин, занимаются апельсинами. Половину одного фрукта нарезают тонкими ломтиками. Оставшуюся часть и еще один апельсин очищают и нарезают кубиками.
• Апельсиновое желе нагревают на слабом огне, помешивая, пока желатин не растворится. В подготовленную форму выливают чуть больше половины смеси и ставят в холодильник, пока не застынет (примерно 15 минут). Когда желе схватится, сверху в красивом порядке выкладывают ломтики апельсина, аккуратно заливают остатками смеси и снова отправляют в холодильник.
• Вторую емкость с желатином нагревают на маленьком огне или водяной бане, постоянно помешивая, пока все крупицы не растворятся. Растворившийся желатин аккуратно вливают в сметанно-сахарную смесь и хорошо перемешивают.
• Теперь собирают торт. В сметанную смесь добавляют крекеры (300-350 гр.), всыпают порезанные апельсины и все хорошо вымешивают. Подготовленную массу аккуратно выкладывают в форму на слой желе, и разравнивают, придавливая только слегка, чтобы не было пустот.
Форму с тортом убирают в холодильник минимум на два часа, но лучше оставить на ночь. После застывания емкость накрывают тарелкой и переворачивают, извлекая десерт – сверху оказывается украшающий желейный слой с апельсинами. Торт также можно делать и с другими фруктами: персиками, бананами, киви и т.п.
Сначала заливают слой желе, и когда оно схватится, выкладывают крекеры, смешанные со сметанной смесью и кусочками апельсинов. /Фото: youtube.com
Полезный совет: Фигурные формы помогают сделать десерт оригинальным, но могут возникать проблемы с его извлечением. Чтобы желе выскользнуло без проблем, можно емкость предварительно смазать очень тонким слоем растительного масла без запаха. Если такой вариант не нравится, есть другой способ. Форму на несколько секунд окунают в емкость с горячей водой (не более 50 градусов). Под воздействием тепла желе отлипнет от стенок и выскользнет без проблем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии