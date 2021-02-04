Зачем и на каких кораблях военно-морского флота матросы носили «танковые» шлемофоны

Если начать рассматривать фотографии времен Второй мировой войны, сделанные на флоте, то рано или поздно гарантированно наткнешься на загадочных матросов в шлемах, которые очень сильно напоминают шлема танкистов. В некоторых случаях, на моряках просто надеты танковые шлемофоны со всеми хорошо узнаваемыми атрибутами включая мягкие валики на случай удара головой. На каких же судах ВМС было необходимо такое снаряжение?
Шлемофоны используются на катерах. /Фото: forums.airbase.ru.
Корабельный шлемофон действительно мало чем отличается от танкового или авиационного. А самое главное, что назначение у него, по сути, точно такое же – обеспечение бойца средством связи. В отличие от танковых флотские и авиационные шлема вовсе не должны были защищать голову от ударов, но при этом в них все также были смонтированы средства связи: микрофон с усилителем и наушники. На флоте и в авиации такой шлемы мог также дополняться защитными очками.
В чудо-шапку вставлены средства связи. /Фото: scalemodels.ru.
Почему же тогда на некоторых советских фотографиях морские шлемофоны выглядят аккурат как танковые? Ответ на данный вопрос прост: унификация производства. Не было никакой нужды придумывать и производить специальный, отдельный шлем для флота, если с поставленными задачами уже прекрасно мог справится обычный танковый образец. Валики на голове от ударов в этом случае «приятный рудимент» доставшийся по наследству от иной отрасли.
По другому связь не обеспечить. /Фото: news.rambler.ru.
Подобные шлемы использовались на всех кораблях военно-морского флота. Однако, больше всего матросов в подобном элементе снаряжения можно было увидеть все-таки на небольших катерах (спасательных, минных, торпедных, зенитных и т.п.) где значительная часть вооружения располагалась под открытым небом на станках или подвижных турелях. При движении катера на скорости 50-70 км/ч организовать эффективную связь под открытым небом между матросами и командирами по-другому не представляется возможным.
Подобные шлема использовались во всех странах. /Фото: m.fishki.net.
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