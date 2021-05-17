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Что нужно знать о прополке картофеля

Со времён Петра Великого картофель является одной из основных огородных культур России. Сложно подсчитать число крестьян, которых в буквальном смысле спасли от голода его клубни в периоды неурожаев.

Хотя сегодня голод уже не угрожает никому, всё же любовь к картошке прочно укоренилась в нашем генетическом коде, и практически все дачники отводят заветную сотку под её грядки. Одной из важных составляющих агротехнологии является прополка картофеля. Что нужно знать о том, когда и как пропалывать картофель, и зачем это делать вообще?

Что нужно знать о прополке картофеля

Нужно ли полоть картофельные грядки?


По строению корневой системы картофель существенно проигрывает большинству огородных культур. Корни у него слабые и короткие, к тому же, очень чувствительные к доступу воздуха. Для того, чтобы клубни успешно формировались и накапливали достаточно питательных веществ, растению необходима хорошо взрыхлённая почва, беспрепятственно пропускающая к корням воздух, и умеренная влажность.
Эти же условия прекрасно подходят и сорнякам. Корневая система у них намного более мощная, чем у картошки, поэтому львиная доля питательных веществ достаётся их буйной зелени. Особенно опасным для клубней является пырей, который не только «объедает» картофель, отнимая питание и влагу, но и пронзает клубни своими жёсткими корнями, после чего они загнивают прямо на грядке.
Поэтому в необходимости прополки сомневаться не стоит.

Когда и как пропалывать картофель?


Если вы посадили пророщенные клубни, прополка для них выполняется дважды. Первый раз сорняки нужно выполоть примерно через три недели после высадки, пока они ещё не набрали силу. В это время ростки картофеля уже возвышаются над почвой на высоту 3-5 см и хорошо видны.

Что нужно знать о прополке картофеля

Время для второй прополки наступает перед цветением кустов, когда они достигают высоты 20-30 сантиметров. Эту прополку обычно совмещают с окучиванием, не только уничтожая сорняки, но и нагребая на стволы холмики почвы. Окучивание увеличивает число корней картофеля, так как новые корешки прорастают из стебля. В результате улучшается снабжение куста питательными веществами, что позволяет растению завязать много клубней.
Если во время высадки использовался непророщенный картофель, период появления ростков, как правило, увеличивается. Нередко бывает так, что грядка уже заросла сорняками, а картофельные ростки ещё не появились. В этом случае первую прополку проводят очень осторожно, чтобы случайно не срезать или не сломать хрупкий росток.

Чем пропалывать картофель?


Выбор средства для прополки во многом зависит от размеров делянки, занятой картофелем, и ваших физических возможностей. Большинство дачников по старинке используют тяпки, или сапы, которыми удобно и срубать сорняки, и подгребать почву при окучивании рядов картофеля. В последние десятилетия, правда, в моду вошли разнообразные плоскорезы – прямые в виде кочерги, кольцеобразные, в виде крюка и т.д. Их преимущество перед обычной тяпкой заключается в меньшем усилии, необходимом для подрезки стебля сорняка. Плоскорез идеально подходит для прополки рыхлой почвы картофельной грядки.
Если делянка, занимаемая картофелем, составляет несколько десятков соток, обработать её вручную непросто. В этом случае в ход идёт ручной культиватор, существенно облегчающий огороднику работу. Сегодня в специализированных магазинах предлагается множество моделей культиваторов на все вкусы и кошельки. Многие из них оснащены набором сменных насадок и позволяют не только полоть картофель, но и выполнять ряд других операций.
Культиватор представляет собой конструкцию на металлических лёгких колёсах с двумя ручками, на которой предусмотрено место для закрепления насадок. Вы толкаете его перед собой по междурядью, и острые ножи, закрепленные под углом, срезают сорняки и одновременно нагребают почву на кусты картофеля.

Что нужно знать о прополке картофеля
Аналогичным образом функционируют электрические и бензиновые культиваторы, которые даже не нужно толкать – с этой работой справляется двигатель. Вам достаточно направлять устройство, следя, чтобы культиватор двигался по междурядью и не задевал кусты. Мощные устройства, предназначенные для фермерских хозяйств, называют мотоблоками. С их помощью сельскохозяйственные рабочие быстро и аккуратно обрабатывают поля больших размеров.
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Картофельуход
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Что нужно знать о прополке картофеля

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