В Германии напечатали многоквартирный дом при помощи 3D-принтера и двух строителей



Строительная индустрия активно осваивает новые технологии, связанные с трехмерной печатью. Несмотря на то, что примеров создания печатных объектов уже предостаточно, но высокотехнологичное строительство многоквартирного жилого дома происходит впервые. Инновационным возведением 3-этажного дома площадью 400 кв. м занимается немецкая компания PERI, которая инициировала стройку по заказу семейной строительной фирмы. Для этих целей используется самый быстрый 3D-принтер в мире, который печатает со скоростью 100 см/сек, используя около 10 тонн бетона в час!

В Германии заканчивается печать многоквартирного дома с помощью самого быстрого 3D-принтера в мире. © HeidelbergCement Deutschland.

Для строительства многоквартирного дома используют мощный 3D-принтер COBOD BOD2 с высокой производительностью. © HeidelbergCement Deutschland.

В конце сентября компания PERI объявила о намерении построить 3-этажный многоквартирный дом, используя 3D-печать. Жилой дом решили возводить в небольшом немецком городке Беккум, что в Северном Рейн-Вестфалии. Специалистам компании понадобилось всего два месяца на проектные работы, чтобы начать стройку довольно масштабного жилого объекта общей площадью около 400 кв. м.Для этих целей решили использовать 3D-принтер COBOD BOD2, обладающего фантастическими характеристиками производительности. А они действительно впечатляют, ведь скорость работы инновационного агрегата достигает рекордных 100 см/с, с укладкой специального раствора до 10 тонн в час. Бетонную смесь поставляет компания HeidelbergCement, которая разработала особенный материал для печати на 3D-принтере. Это не первый объект, возводимый в Германии, при строительстве которого использовали именно этот раствор. Ранее аналогичным способом был построен двухэтажный дом.