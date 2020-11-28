В Германии напечатали многоквартирный дом при помощи 3D-принтера и двух строителей

Строительная индустрия активно осваивает новые технологии, связанные с трехмерной печатью. Несмотря на то, что примеров создания печатных объектов уже предостаточно, но высокотехнологичное строительство многоквартирного жилого дома происходит впервые. Инновационным возведением 3-этажного дома площадью 400 кв. м занимается немецкая компания PERI, которая инициировала стройку по заказу семейной строительной фирмы. Для этих целей используется самый быстрый 3D-принтер в мире, который печатает со скоростью 100 см/сек, используя около 10 тонн бетона в час!
В Германии заканчивается печать многоквартирного дома с помощью самого быстрого 3D-принтера в мире. © HeidelbergCement Deutschland.
В конце сентября компания PERI объявила о намерении построить 3-этажный многоквартирный дом, используя 3D-печать. Жилой дом решили возводить в небольшом немецком городке Беккум, что в Северном Рейн-Вестфалии. Специалистам компании понадобилось всего два месяца на проектные работы, чтобы начать стройку довольно масштабного жилого объекта общей площадью около 400 кв. м.
Для строительства многоквартирного дома используют мощный 3D-принтер COBOD BOD2 с высокой производительностью. © HeidelbergCement Deutschland.
Для этих целей решили использовать 3D-принтер COBOD BOD2, обладающего фантастическими характеристиками производительности. А они действительно впечатляют, ведь скорость работы инновационного агрегата достигает рекордных 100 см/с, с укладкой специального раствора до 10 тонн в час. Бетонную смесь поставляет компания HeidelbergCement, которая разработала особенный материал для печати на 3D-принтере. Это не первый объект, возводимый в Германии, при строительстве которого использовали именно этот раствор. Ранее аналогичным способом был построен двухэтажный дом.
Благодаря специально разработанному раствору дома можно печатать с помощью 3D-принтера. © COBOD.
Интересный факт: Процесс печати 3D-принтера COBOD BOD2 практически ничем не отличается от подобных агрегатов. Все технологические и конструкционные расчеты заранее программируются, самому принтеру остается лишь выдавливать через сопло специальную бетонную смесь, которая самостоятельно укладывается равномерными слоями. Таким образом слой за слоем формируются стены, полы и потолки (если предусмотрено проектом и возможностями агрегата). Конкретно этот принтер обслуживает всего 2 специалиста, остальные занимаются другими работами и никак не мешают процессу.
При печати стен, полов и потолков учитывается расположение всех инженерных коммуникаций. © HeidelbergCement Deutschland.
Главной отличительной чертой этой модели является не только высокая производительность, 3D-принтер COBOD BOD2 может печатать конструкцию дома с учетом расположения инженерно-санитарных коммуникаций. Специалистам компании останется лишь проложить трубы и кабели, без каких-либо подготовительных манипуляций.
На возведении стен задействованы компьютер, принтер и два специалиста. © HeidelbergCement Deutschland.
Но сведениям редакции Novate.ru, заказчиком экспериментального проекта выступает семейное предприятие Michael Rupp Bauunternehmung GmbH, планирующее внедрять 3D-печать для возведения многоквартирных домов. Начиная с 2021 г. их дочерняя компания Rupp Gebäudedruck будет специализироваться в области инновационного строительства, поэтому совместный опыт поможет быстрей вникнуть в специфический процесс возведения крупногабаритных жилых единиц, используя не традиционные технологии, а возможности 3D-принтеров.
Во время создания стен остальные сотрудники беспрепятственно могут заниматься внутренними работами. © HeidelbergCement Deutschland.
Строительство на месте стало важным экспериментом и для специалистов компании COBOD, спроектировавшей уникальный принтер для трехмерной печати. «Мы невероятно рады, что начинаем видеть плоды работы спроектированных для строительства 3D-принтеров. Новый проект действительно является важной вехой в развитии сразу нескольких отраслей, ведь коммерческий характер проекта доказывает конкурентоспособность технологии 3D-печати для многоквартирных и высотных зданий. Это, опять же, открывает совершенно новые рынки для всех участников строительства», – делится своими впечатлениями Хенрик Лунд-Нильсен – генеральный директор и основатель компании COBOD.
В скором времени этот дом будет принимать своих первых жильцов. | Фото: lilu4you.ru.
На данный момент уже создан цоколь и первый этаж дома, который планируют закончить всего за 6 недель. После окончания строительства и отделочных работ в доме будет пять полноценных квартир, 4 из которых планируют сдавать в аренду, а одни апартаменты хотят использовать в качестве демонстрационного зала.
Инновационные технологии в строительстве активно используются по всему миру. Особенно хорошо зарекомендовал такой способ создания жилья для малоимущих, ведь процесс трехмерной печати позволяет значительно сэкономить на себестоимости объектов, которые отдаются практически бесплатно. Как это сделали, например, в Мексике, построив целую деревню для разорившихся крестьян, используя местные материалы и всего один 3D-принтер.
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