16 лучших изобретений женщин

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина. И есть все шансы, что эти люди желаемое получат, ведь сегодня женская эмансипация делает свои последние шаги. В 2013 году впервые в истории РАН пост ее вице-президента заняла женщина – Талия Хабриева. А в Арабских Эмиратах в феврале этого года кабмин расширился ещё на два места, которые теперь занимают женщины: министр толерантности и министр счастья.



Такие события – отличное доказательство того, что женские руки отлично управляются не только с посудой и шваброй. В честь сегодняшнего праздника мы вспомнили, женщин, которым удалось развеять устойчивый стереотип, что двигатели прогресса – это мужчины.













Астролябия. Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 г. до н. э.







Розовое шампанское. Николь Барбье Клико в 1808 году разработала технологию «ремюажа», благодаря которой шампанское за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным, возымела настоящий успех, значительно улучшив качество напитка.







Циркулярная пила. Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распилом бревен специальной пилой с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад.

Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббитт подумала, что это пустая трата энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности.Перископ для подводных лодок. С помощью этого прибора, который запатентовала в 1845 году Сара Мэтер, определяют расстояние до наблюдаемых объектов.Мясные консервы. В 1873 году на всемирной выставке в Вене наша соотечественница Надежда Кожина продемонстрировала способ приготовления мясных консервов, за что и получила медаль.Посудомоечная машина. Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина Кокрейн создала машину, которая только моет посуду, а не бьет. Это произошло в 1886 году, но только спустя 40 лет, устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.Бюстгальтер. Эта деталь женского гардероба была запатентована Эрмини Кадоль во Франции в 1889 г. В своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название «le Bien-Etre» («благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты , а сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету.Снегоуборочная машина. Чистота должна быть не только в доме, но и на улицах, решила обычная секретарша Синтия Вестовер и собрала прадедушку современных машин для чистки улиц от снега в 1892 году.Стеклоочистители. Первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году. Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и сгребать снег с ветрового стекла.Фильтр для кофе. Благодаря Мерлитте Бенц любители посидеть за чашечкой кофе избавлены от утомительной процедуры по приготовлению порции другой-третьей. Первый фильтр-конус для кофе Мерлита скрутила собственноручно из листка ученической тетради с 1909 году.Глушитель для автомобиля. Этот акустический фильтр изобрела Эль Долорес Джонс в1917 году, после чего мир вокруг нас стал чуть тише.Подгузники. Усталая мама и домохозяйка Марион Донованв 1917 году села за швейную машинку с душевой занавеской и, после нескольких попыток, создала водонепроницаемые покрытия для подгузника. В отличие от резиновых ползунков, которые уже были на рынке, дизайн Донован не вызывает опрелостей и не жал кожу ребенка.Шоколадное печенье. Во время приготовления печенья по классическому рецепту Рут Уэйкфилд в 1930 году, пошла на эксперимент, растопив плитку шоколада и добавив его в тесто. Получилось очень вкусное печенье, которое позже Рут с мужем запустили в серийное производство.Wi-Fi. Хэди Ламарр получила скандальную славу после того как снялась в фильме чехословацкого режиссера Густава Махатого, где впервые в истории кино была откровенная сцена сексуального характера, за что Адольф Гитлер назвал ее врагом Третьего рейха, а римский папа Пий XII призвал добрых католиков не смотреть фильм. Но Хэди увлекалась не только кино. В 1941 году она запатентовала секретное средство связи, которое динамически изменяло частоту вещания, чтобы затруднить перехват противником. С 1962 года это устройство использовалось в американских торпедах, а ныне используется в мобильной связи и WiFi.Бронежилет. В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела синтетический материал кевлар, который пять раз сильнее стали. Ее изобретение спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным. Кевлар стал основой для пуленепробиваемых жилетов.Силикон. Скульптор Патрисия Биллингс поставила себе задачу создать такую цементную добавку, которая бы предотвращала ее творения от разрушений. После нескольких лет экспериментов, в 1970 году, она, наконец достигла своей цели, изобретя нерушимую штукатурку. Вскоре после этого Биллингс обнаружила , что материал был к тому же удивительно устойчив к огню.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)