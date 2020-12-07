3 практичных совета, как избавиться от пивного живота

Пивной живот - распространенная проблема среди мужчин
Пивной живот - распространенное явление у мужчин среднего возраста и старше. Низкая физическая активность и злоупотребление алкоголем приводят к нежелательным и опасным для здоровья последствиям. Мы расскажем, как привести тело в форму и позаботиться о своем организме.
1. Влияние на здоровье
Пивной живот способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний / Фото: akcenty.com.ua
Отложения в области талии не проходят бесследно. Они негативно воздействуют на организм, поэтому обязательно нужно избавляться от лишней «ноши».
Опасность пивного живота:
1. Сокращает продолжительность жизни и ведет к ожирению.
2. Провоцирует повышение давления и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Увеличивает риск возникновения диабета II типа из-за сопротивляемости инсулину.
4. В пожилом возрасте может стать причиной развития слабоумия.
5. Отрицательно влияет на психологическое состояние. Мужчины становятся неуверенными, чувствуют неловкость.
2. Причины возникновения
У мужчин жир преимущественно откладывается в области талии / Фото: factinate.com
Пивной живот характерен для мужского организма. У представителей сильного пола жир откладывается преимущественно в области талии. Помимо этого, употребление алкоголя отрицательно воздействует на гормональный фон мужчин, что также влияет на жировые отложения.
Разберем основные причины, из-за которых может появиться пивной живот.
1. Высокая калорийность пива
В литре пива около 450 ккал / Фото: rivieratravel.co.uk
Калорийность пива в среднем составляет 45 калорий на 100 г напитка. Кажется, немного, но за один вечер некоторые мужчины выпивают по несколько литров алкоголя, что складывается в приличное количество ккал.
В литровой бутылке пива порядка 450 калорий, в 0,5 л - 225 ккал, а в 2 л - 900 калорий. Несколько литров напитка - приблизительно третья часть нормы ккал молодого мужчины, который ведет сидячий или умеренно активный стиль жизни. Добавьте перекусы в течение дня, а затем закуску. Как правило, рыба, снеки, орешки и другие «товарищи» пива отличаются высокой калорийностью. В итоге получается, что вы намного превышаете свою суточную норму. Если пить пиво через каждые несколько дней, считайте, что вы постоянно находитесь в профиците калорий, от которых и растет живот.
2. Алкоголь перерабатывается быстрее, чем еда
Алкоголь токсичен, поэтому организм старается вывести его в первую очередь / Фото: pbs.twimg.com
Алкоголь создается на основе этилового спирта, в котором содержится около 7 калорий на 1 г. Пиво - это токсик для организма, поэтому наш внутренний ресурс старается переработать его побыстрее. Жирами и углеводами заниматься некогда. Если вы не истратите их, они отложатся в виде жировых запасов. Таким образом, пока организм не переработает пивные ккал, оставшиеся калории будут уходить в живот.
3. Гормональные изменения
Частое употребление алкоголя снижает выработку тестостерона / Фото: oprostatite.info
В рамках многочисленных исследований было выявлено, что частое употребление пива снижает выработку тестостерона. Этот гормон обеспечивает жиросжигание и наращивание мышц. Ежедневное распитие пива на протяжение 6 недель снизило уровень тестостерона у испытуемых на 11,7%. После употребления алкоголя в больших дозах гормон также остается пониженным в течение суток.
Тестостерон оказывает непосредственное влияние на мышечно-жировое соотношение. Снижение уровня замедляет процесс жиросжигания и мышечного наращивания. От количества мышц непосредственно зависит расход калорий. Чем их меньше, тем меньше ккал требуется на обслуживания мышц. Следовательно, жир тоже не торопится покидать тело.
4. Отсутствие спорта
Если организм получает больше ккал, чем нужно, излишек уходит в живот / Фото: pohudete.ru
Малоподвижный образ жизни в сочетании с частым употреблением алкоголя - прямая дорога к пивному животу. Для каждого человека существует суточная норма калорий. Если организм получает больше «топлива», чем расходует, остаток откладывается на талии в виде «спасательного круга».
Пивной живот - следствие переизбытка калорий и негативного воздействия алкоголя на мужской гормональный фон. Рассмотрим методы борьбы с лишним весом.
3. Способы борьбы
Выход есть, главное - сила воли / Фото: pbs.twimg.com
Избавление от пивного живота требует усердия и целеустремленности. Здесь важен комплексный подход: спорт, правильное питание и восстановление гормонального фона. Помогут в этом следующие шаги.
1. Отказ от алкоголя или максимальное снижение его употребления
Откажитесь от алкоголя, чтобы стабилизировать гормональный фон / Фото: news.myseldon.com
Первое, что нужно сделать, - перестать пить пиво и другие алкогольные напитки. Если трудно отказаться в одночасье, делайте это постепенно. Но помните: продолжая употреблять алкоголь, хорошего результата не достичь. Важно восстановить норму выработки тестостерона, чтобы организм мог запустить процессы жиросжигания.
2. Дефицит ккал
Дефицит ккал = суточная норма - 10-20% / Фото: ukr.media
Дефицит калорий помогает безопасно для здоровья скинуть лишние килограммы. Таким образом, вы будете расходовать больше ккал, чем потребяляете, и жир начнет постепенно уходить. Рассчитать свою суточную норму можно вручную, онлайн или в фитнес-приложении.
Наиболее популярной считается формула Миффлина-Сан Жеора. Для мужчин: ООВ (BMR) = 9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст + 5, где ООВ - основной обмен веществ. Чтобы создать дефицит, достаточно вычесть 10-20%. Такой процент обеспечит быструю потерю жировых отложений без сжигания мышечной массы. Для учета калорий используйте мобильные приложения. Чтобы не подсчитывать еду каждый день, запомните основные продукты и мысленно прикидывайте сколько съедаете.
Помогут простые правила:
Откажитесь от вредной едой и замените ее белковой пищей / Фото: femmie.ru
1. От сладкого, жирного и жареного лучше отказаться. В подобной еде калорий больше, чем пользы.
2. Овощи низкокалорийные, поэтому их можно употреблять в любом количестве (кроме картофеля).
3. Чем слаще фрукт, тем он калорийнее. Выбирайте менее сладкие варианты, но ешьте в ограниченном количестве.
4. Курятина, говядина, крольчатина, индюшатина обязательны к употреблению. Мясо содержит много белка, полезного для наращивания мышечной массы.
Продукты с высоким содержанием белка / Фото: fb.ru
5. Белый хлеб и другую мучную продукцию следует исключить. Если сильно хочется, покупайте ржаной хлеб.
6. Крупы содержат полезные углеводы, поэтому обязательно включайте их в рацион.
7. Молочная продукция обогащена белком и кальцием, поэтому нежирный творог или кефир можно и нужно есть.
3. Регулярная физическая активность
Бег - один из вариантов кардио / Фото: i1.wp.com
Спорт - лучший помощник в жиросжигании. Кардиотренировки и интервальные интенсивы не только избавят от лишних кг, но и сделают вас выносливее. Силовые тренировки способствуют быстрому мышечному росту и формированию красивого тела.
Комплексный подход в виде отказа от алкоголя, правильного питания и спорта поможет наиболее эффективно избавиться от пивного живота, а вместе с ним и от сопутствующих заболеваний.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии