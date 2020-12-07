3 практичных совета, как избавиться от пивного живота

Пивной живот - распространенная проблема среди мужчин

1. Влияние на здоровье

Пивной живот способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний / Фото: akcenty.com.ua

2. Причины возникновения

У мужчин жир преимущественно откладывается в области талии / Фото: factinate.com

В литре пива около 450 ккал / Фото: rivieratravel.co.uk

Алкоголь токсичен, поэтому организм старается вывести его в первую очередь / Фото: pbs.twimg.com

Частое употребление алкоголя снижает выработку тестостерона / Фото: oprostatite.info

Если организм получает больше ккал, чем нужно, излишек уходит в живот / Фото: pohudete.ru

3. Способы борьбы

Выход есть, главное - сила воли / Фото: pbs.twimg.com

Откажитесь от алкоголя, чтобы стабилизировать гормональный фон / Фото: news.myseldon.com

Дефицит ккал = суточная норма - 10-20% / Фото: ukr.media

Откажитесь от вредной едой и замените ее белковой пищей / Фото: femmie.ru

Продукты с высоким содержанием белка / Фото: fb.ru

Бег - один из вариантов кардио / Фото: i1.wp.com