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8 ресторанов со всей планеты, которые славятся своими маркетинговыми уловками


8 ресторанов со всей планеты, которые славятся своими маркетинговыми уловками

Современный мир сделал потребителя довольно привередливым. Так, например, поход даже в самый престижный ресторан искушенному ценителю кулинарии может оказаться даже скучным. А вот если заведение предлагает оригинальное обслуживание либо нетривиальные услуги, то это только поднимет популярность места. Вашему вниманию 8 ресторанов, какие только можно найти на планете, что знамениты своими маркетинговыми фишками.

1. «Red Tomato Pizza»: кнопка «Нажми, если голоден»


Хочешь есть - ткни пальцем в магнитик. /Фото: yesmagazine.ru

Хочешь есть - ткни пальцем в магнитик. /Фото: yesmagazine.ru

 

В Дубай есть ресторан под названием «Red Tomato Pizza», который славится не только отличным приготовлением легендарного итальянского блюда, но и оригинальностью обслуживания. Так, в 2014 году там решили расширить диапазон вариантом заказа пиццы: кроме номера телефона или мобильного приложения они придумали интересную функцию «VIP Fridge Magnet».

Теперь на холодильнике располагаются магнитики с надписью «Push for hunger», что в переводе с английского означает «Нажми, если голоден». Заказ поступает с магнита на гаджеты сотрудников ресторана, а взамен клиент получает подтверждение принятия заказа. Начинку пиццы можно изменить, добавляя определенные ингредиенты в зависимости от собственных желаний.

2. «Шумерули»: пиво теплым не бывает


Чтобы пиво не нагревалось, просто пейте его...из льда. /Фото: genial.guru

Чтобы пиво не нагревалось, просто пейте его...из льда. /Фото: genial.guru

 

Каждый пивной ценитель согласится, что нет ничего более обидного, чем когда в ресторане или пабе подают теплое пиво. Оригинально эту проблему решили в заведении «Шумерули», которое находится в грузинском городе Батуми. Так пиво попросту стали подавать в настоящих ледяных кружках. Таким образом, хмельной напиток всегда остается холодным, да и его в принципе пьют быстро - ведь такая посуда неизбежно тает и разбавляет пиво водой. Кроме того, такой нетривиальный ход позволяет сэкономить на стеклянной посуде и не заставляет покрывать расходы на битые кружки.

3. «Кот на рыбалке»: курение - только в специальных жилетах


Жилетки для курящих во французском ресторане. /Фото: trade-drive.ru

Жилетки для курящих во французском ресторане. /Фото: trade-drive.ru

 

Французское заведение «Кот на рыбалке» не был бы чем-то примечательным, если бы его владельцы не придумали оригинальную идею, как сэкономить на оборудование теплого помещения для курящих, и при этом не ущемить последних в праве затянуться, когда они этого хотят. Так, любители взять в руки сигаретку получают от персонала ресторана ярко-красные спасательные жилеты с эмблемой заведения и идут курить на улицу. Самое поразительное, что эта фишка настолько пришлась по душе всем клиентам, что даже те, кто не имеют привычки курить, с удовольствием обращаются к этому оригинальному предмету одежды, надевая их для времяпрепровождения за чашечкой чая или кофе на свежем воздухе.

4. «Чемодан»: манекен - постоянный клиент


В углу красноярского бара вас всегда встретит завсегдатай. /Фото: gidm.ru

В углу красноярского бара вас всегда встретит завсегдатай. /Фото: gidm.ru

 

Фишками пестрят и отечественные заведения. Так, в красноярском баре «Чемодан» в любое время для и ночи можно встретить безмолвного завсегдатая - манекена, сидящего то на табурете в дальнем углу, то почти напротив бармена. Он, подперев щеку рукой, сидит перед пустующим пивным бокалом и весьма реалистично изображает грустного клиента, который, при желании, может даже составить компанию одинокому посетителю. Красноярцам настолько понравился этот персонаж, что у него вскоре появилось имя - Жора. К нему нередко подсаживаются посетители, и даже нередко заказывают ему выпивку.

5. «Un Jour, Un Chef»: каждый день - новый шеф


Ни один шеф не задерживается здесь больше одного дня. /Фото: lanouvellerepublique.fr

Ни один шеф не задерживается здесь больше одного дня. /Фото: lanouvellerepublique.fr

 

Чтобы понять, в чем маркетинговая фишка этого ресторана, достаточно увидеть его название - «Un Jour, Un Chef». Концепт заведения состоит в том, что каждый день на кухне главенствует другой шеф-повар. Таким образом ресторан дает в некотором смысле уникальную привилегию постоянно пробовать что-то новое в одном месте.

Интересно, что для получения работы на один день достаточно всего двух вещей: желания примерить колпак шеф-повара и составить такое меню, которое одобрит руководство ресторана. Справедливости ради, следует уточнить, что «одноразовой» повар все-таки не будет единолично заправлять на кухне отведенный ему срок - его собственную работу будет контролировать настоящий шеф.

6. «The Fat Boar Wrecsam»: скидка за отказ от смартфонов


Руководство заведения ратует за живое общение без гаджетов. /Фото: pikabu.ru

Руководство заведения ратует за живое общение без гаджетов. /Фото: pikabu.ru

 

Пабов в Великобритании не счесть, однако один из них все же отличается весьма оригинальной традицией. Речь идет о заведении «The Fat Boar Wrecsam», философия которого состоит в нетривиальной борьбе с зависимостью современных людей гаджетами. При входе в паб персонал предлагает клиентам сдать смартфоны и другие устройства в надежное место под замком - там их никто не украдет, и при этом самим посетителям девайсы не будут мешать наслаждением от живого общения с друзьями. Само собой, такая услуга - дело чисто добровольное, однако тем, кто ею воспользуется, предоставят неплохую скидку.

7. «Ogori Сafe»: заказ, который делает кто-то другой


В этом японском ресторане ваш заказ будет сделан не вами. /Фото: miuki.info

В этом японском ресторане ваш заказ будет сделан не вами. /Фото: miuki.info

 

О том, что японцы горазды на интересные, а порой откровенно странные рекламные ходы, знает, пожалуй, каждый. Поэтому совсем неудивительно, что в одном из их кафе - «Ogori Сafe» - есть оригинальная фишка. Все дело в том, что клиент не будет знать, какие блюда подадут, ведь заказ для него уже сделает предыдущий гость. Соответственно, сам посетитель сделает его для следующего.

Кроме того, сделанный заказ еще и оплачивается тем же гостем, который его составил. Таким интересным способом руководство заведения надеется способствовать взаимодействию между даже незнакомыми людьми, а ещё воспитывать в них щедрость и заботу о ближних.

8. «'s Baggers»: полностью автоматизированное обслуживание


Заведение без единого официанта. /Фото: ediscover.ru

Заведение без единого официанта. /Фото: ediscover.ru

 

Автоматизация все больше входит в нашу жизнь, и сфера обслуживания в данном случае исключением не является. Ярким примером этой тенденции можно справедливо считать ресторан «'s Baggers» в Германии. Данное заведение знаменито тем, что имеет абсолютно автоматизированное обслуживание. Работает это так: посетитель делает заказ с помощью планшета, а затем блюда доставляются к нему из кухни на специальных рельсах, подсоединенных ко всем столикам. Справедливости ради, стоит отметить, что персонал в виде живых людей в зале все-таки есть - это работники, единственной обязанностью которых является помощь клиентам в работе с планшетом для заказа при необходимости.

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8 ресторанов со всей планеты, которые славятся своими маркетинговыми уловками

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8 ресторанов со всей планеты, которые славятся своими маркетинговыми уловкамиПодписаться на мой Instagram
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