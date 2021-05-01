8 ресторанов со всей планеты, которые славятся своими маркетинговыми уловками

1. «Red Tomato Pizza»: кнопка «Нажми, если голоден»

Хочешь есть - ткни пальцем в магнитик. /Фото: yesmagazine.ru

2. «Шумерули»: пиво теплым не бывает

Чтобы пиво не нагревалось, просто пейте его...из льда. /Фото: genial.guru

3. «Кот на рыбалке»: курение - только в специальных жилетах

Жилетки для курящих во французском ресторане. /Фото: trade-drive.ru

4. «Чемодан»: манекен - постоянный клиент

В углу красноярского бара вас всегда встретит завсегдатай. /Фото: gidm.ru

5. «Un Jour, Un Chef»: каждый день - новый шеф

Ни один шеф не задерживается здесь больше одного дня. /Фото: lanouvellerepublique.fr

6. «The Fat Boar Wrecsam»: скидка за отказ от смартфонов

Руководство заведения ратует за живое общение без гаджетов. /Фото: pikabu.ru

7. «Ogori Сafe»: заказ, который делает кто-то другой

В этом японском ресторане ваш заказ будет сделан не вами. /Фото: miuki.info

8. «'s Baggers»: полностью автоматизированное обслуживание

Заведение без единого официанта. /Фото: ediscover.ru