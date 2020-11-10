Почему американцы не снимают обувь дома, и др привычки, которые русским кажутся странными

Обувь на целый день

В гостях, само собой, тоже не разуваются.

Совершенно точно, что в этот момент фильма большинство россиян смотрели с осуждением на его кроссовки.

Улыбаться, но не смотреть

Улыбка американца еще не означает симпатию. Они просто улыбаются всем подряд.

Цветы дарит …курьер

Ну а цветы только по очень особому случаю.

Очень ценят работу почты и доставок

В почтовом ящике американца может быть что-то по-настоящему важное.

Раннее пробуждение

Риз Уизерспун на утренней пробежке.

Ледяные напитки

Классический холодный напиток. Картинка с запахом и звуком.

День рождение – грустный праздник

День рождения не повод для особого веселья.

Замечания – дурной тон

Добропорядочный гражданин не стесняется обращаться в полицию.

Главное во внешности – идеальная улыбка

Улыбка Тома Круза точно никого не оставляет равнодушным.

Чашечка кофе

На работе тоже прерываются на чашечку кофе.

Класть ноги на стол

И это не считается неуважением.