Почему американцы не снимают обувь дома, и др привычки, которые русским кажутся странными

Нет, даже если допустить, что у них там «улицы шампунем моют», то «нашего» человека не может не покоробить зрелище, когда американцы, пусть даже просто герои фильмов, бродят в уличных ботинках прямо ковру (мама бы за такое убила!), а то и вовсе лежат на кровати. Понятно, что разница менталитетов и дает о себе знать разницей в привычках, но ведь всему должно быть логичное объяснение?
Обувь на целый день
В гостях, само собой, тоже не разуваются.
Оказывается это вовсе не художественная задумка во время съемок фильмов, а реальный факт – подавляющая часть американцев не снимают обувь, переступив порог дома. Да, в большинстве их улиц относительно чисто, грязи, в общепринятом смысле этого слова, нет. Не встретишь лужи или грунтовых дорог. К тому же, многие жители США редко ходят пешком и начинают водить машину уже со школьной скамьи. Но факт остается фактом – подошва все равно остается грязной.
Кстати, не только русским такая привычка кажется не совсем гигиеничной и многие иммигранты так и не смогли привыкнуть к тому, что американцы могут уютно расположиться на диване поджав ноги в уличных ботинках (или и вовсе положить их на стол), а уж пройти в них же по светлому ковролину – это вообще самое простое и очевидное. Да и привычка застилать полы ковровыми покрытиями при такой любви к уличной обуви тоже весьма сомнительна. Какими бы чистыми не были американские улицы, на полу все равно остаются серые «тропинки», которые практически не отстирываются, поэтому «любишь ходить в обуви по дому – люби и ремонт делать почаще».
Совершенно точно, что в этот момент фильма большинство россиян смотрели с осуждением на его кроссовки.
Привычных для многих народов тапочек у них нет, есть домашний вариант обуви, и то ее они надевают когда им не нужно никуда выходить весь день – что-то более легкое и удобное. В остальных же случаях они весь день будут ходить в этой обуви и разуются только перед вечерним душем, уже где-нибудь в спальной. Поэтому и привычных для нас обувных полок или ковриков у дверей у них нет.
Многие социологи сходятся во мнение о том, что американцы не разделяют территорию на «своя» «чужая» и, выходя за границы своего дома, не ощущают себя попавшим в чужой мир. Поэтому у них нет и брезгливости к внешней среде, для них она дружественна. Это заметно и по тому, как они ведут себя в парках – сидят и едят на траве, могут уснуть прямо на лавочке, почитать в книжном магазине.
Улыбаться, но не смотреть
Улыбка американца еще не означает симпатию. Они просто улыбаются всем подряд.
В России и странах СНГ принято друг друга рассматривать. Кто в чем вышел, как одет. Среднестатистический же американец слишком ценит свое личное пространство и понимает, что оно заканчивается ровно там, где начинается чужое, а потому совершенно точно никто не будет глазеть на улице друг на друга. Если же есть зрительный контакт, то с большей долей вероятности человек хочет поболтать, сказать что-то приятное, но улыбнуться в таком случае – обязательно.
Это еще одно доказательство того, что мир не воспринимается враждебным, зачем хмуриться, если все вокруг друзья?
Цветы дарит …курьер
Ну а цветы только по очень особому случаю.
Лично вручить цветы девушке – довольно отчаянный шаг для американца. Это значит практически признать себя подкаблучником, готовым на все ради ее одобрения. А вот отправить курьером и с сопроводительной запиской – это вполне себе респектабельный шаг. Не совсем понятно, в чем же разница, но, тем не менее, в Америке редко когда можно встретить мужчину, спешащего домой с букетом цветов для любимой.
Очень ценят работу почты и доставок
В почтовом ящике американца может быть что-то по-настоящему важное.
Если россияне видят в интернете безусловное благо и считают, что на Западе уже все поголовно бюрократические процедуры проводятся в электронном формате, то американцы ежедневно тщательно проверяют почтовый ящик. Именно через него им доставляется масса бумаг, документов и различных предложений от банков, коммерческих организаций. Они не спешат сразу все выбросить, а тщательно перебирают корреспонденцию и относятся к ней уважительно, как к чему-то важному. Стоит ли говорить, что их почта и служба доставки работает очень скрупулезно и оперативно. Видимо потому русским такое активное использование почтовых рассылок и кажется странным.
Раннее пробуждение
Риз Уизерспун на утренней пробежке.
Судя по фильмам, в которых герои сначала соберутся на пробежку, затем красиво позавтракают с семьей, сходят в душ, а уже только потом отправляются на работу, их рабочий день начинается чуть ли не к полудню. На самом деле все скорее наоборот, рабочий день начинается с 8 утра, а некоторые встречи могут быть назначены и в 7. В этом нет ничего удивительного, школьные уроки начинаются в 7-8. А традиционные утренние привычки, которые на самом деле, важны для американцев, заставляют просыпаться их ни свет ни заря.
Ледяные напитки
Классический холодный напиток. Картинка с запахом и звуком.
В любом заведении принято не просто предлагать лед к напиткам, а класть его сразу, как само собой разумеющийся ингредиент. Большинство холодильников оснащены специальными отсеками для приготовления льда. Уже готовый лед продается практически в любом магазине, даже самом небольшом или даже на автомобильной заправке. Иностранцам, не привыкшим к такой системе подачи напитков, точно будет нелегко, если и не ангина, то ломота в зубах гарантирована. Если в кафе предупредить, что вам безо льда, то, скорее всего, заботливо принесут вспотевший стакан с очень холодным напитком только что из холодильника. Даже чай и кофе они пьют со льдом, да что там, даже зимой они могут пить напитки со льдом, на улице. А встретив маленького ребенка с поильником, в котором вместе с водой еще и плещется кусочек льда, русский человек может испытать самый настоящий культурный шок.
Возможно, американцы имеют другую систему теплообмена, но вместе с тем, что даже при плюс пяти они начинают носить огромные пуховики и вообще ведут себя так, словно наступает конец света, в квартирах и офисах они ставят кондиционеры на очень холодный режим и им комфортно.
День рождение – грустный праздник
День рождения не повод для особого веселья.
Кто бы сомневался, что до широты русской души американцам далековато, потому никаких массовых гулянок, с приглашением теть-дядь, друзей, сослуживцев они не проводят. Никаких столов с двумя горячими, закусками и салатами по индивидуальному рецепту. Все максимально просто и без изысков. Максимум, что грозит взрослому человеку, у которого день рождения – это вечерний визит в какое-нибудь заведение, где они поужинают с друзьями или коллегами, а они в качестве подарка оплатят в складчину счет. А если в конце еще и вынесут кексик со свечкой и даже споют «Happy birthday», то можно считать, что празднование получилось просто грандиозным.
Замечания – дурной тон
Добропорядочный гражданин не стесняется обращаться в полицию.
В России за звонок в полицию можно прослыть «стукачом», особенно если повод для жалобы был мелочным и вполне можно было предъявить претензию самостоятельно, мол, сделать музыку потише или переставить машину. Однако в штатах все с точностью до наоборот. Неважно свидетелем какого нарушения стал гражданин – он просто звонит в полицию.
Но при этом они позвонят в полицию даже заметив мелкое нарушение, даже если им это напрямую не мешает, они все равно сообщат куда надо. Почему? Ну, потому что так поступают добропорядочные граждане. Кстати, в США нельзя оставлять одних дома детей, не достигших 14 лет. Поэтому соседи вполне могут сообщить о таком нарушении, просто заметив, что отъехала машина.
Главное во внешности – идеальная улыбка
Улыбка Тома Круза точно никого не оставляет равнодушным.
Можно подумать, что белоснежная улыбка – это национальная черта американцев, но это, конечно же, не так. Но в штатах уверены, что главное во внешности любого человека – это идеальные зубы. Именно поэтому они могут быть толстыми, плохо одетыми, неряшливо причесанными, но их улыбка всегда на миллион. В России, все скорее наоборот, человек может ездить на дорогой машине, одеваться в брендовую одежду, но при этом совсем «не блистать» улыбкой и это, мягко говоря.
Стоматологические услуги в Америке весьма дороги, но заниматься зубами начинают уже в подростковом возрасте – выравнивают, отбеливают, исправляют прикус. Благодаря этой традиции к сознательному возрасту у большинства молодых американцев идеальные зубы и «голливудская улыбка». Кстати в последние годы тенденция на идеально ровные и белоснежные зубы уходит в прошлое. В моде натуральные зубы, но тоже ухоженные, ровные и белые. Именно к этому эффекту и стремятся большинство стоматологов.
Чашечка кофе
На работе тоже прерываются на чашечку кофе.
Пресловутое «на чашечку кофе» пошло именно от американцев. В России же всегда зовут попить чай, а к чаю еще и нарежут колбасу. Пожалуй, кофе это единственный напиток, который американцы пьют относительно горячим, потому что если заказать чай, то велик шанс, что это будет чай с лимоном и льдом. И обязательно из пакетика, похоже, американцы вообще не знают, что такое рассыпной чай и как его заваривать, поэтому культуры чаепития у них нет. Зато кофе они пьют повсеместно. Но и здесь не стоит рассчитывать на сколько-нибудь изящный подход. Это не Европа, в которой будут смаковать каждый глоток свежесваренного кофе. Это Америка, тут кофе прихлебывают из огромных пластиковых стаканов по пути на работу, за рулем, во время телефонного разговора.
Именно в Америке кофе стали пить из пластиковых стаканов с крышкой, которая не дает напитку быстро остыть и разлиться и делает возможным питье на ходу. Какое уж тут уважение к напитку, так сделать пару глотков на бегу. Сейчас популярность набирают индивидуальные большие стаканчики по принципу «Моя бутылочка для воды». Наполнить такой стакан кофе можно в автомате, которые стоят повсеместно, особенно в торговых центрах и рабочих районах.
Класть ноги на стол
И это не считается неуважением.
Вот уж с какой привычкой американца никогда не смириться ни один выходец из России или стран СНГ, так это с задиранием ног на стол и другие предметы мебели. В обуви, конечно же, они же ее и не снимали, как вошли. Нередко в кинотеатре можно заметить недалеко от головы ногу сидящего сзади человека. Страшно представить, что за такую выходку грозит в России, но штатах – это нормально. Также нормально разговаривать с подчиненными с позиции «ноги на стол», закидывать ноги на стол, с которого в данный момент кто-то ест…
Нет совершенно точного объяснения, откуда растут ноги этой привычки, но то, что многих она откровенно раздражает – совершенно точно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии