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Звезда из 90-х, которую не узнать

Тот удивительный случай, когда хорошая и дорогая пластика так молодит, что в 53 года ты выглядишь лучше, чем в 30. Не верите? Вот вам пример. Узнали? Ну конечно нет. Звезда из 90-х, которую не узнать


Вот снова она же, но тут драма-фото, с макияжем и в образе. Всё ещё не узнаете? Звезда из 90-х, которую не узнать А ведь это Таня Татьяна Овсиенко, легендарная певица из 90-х. Сейчас слава уже не та, сольных концертов на стадионах нет, но всяких ретро-солянок и концертов а-ля «Дискотека 90-х» на жизнь и приличную пластику хватает. Следит за собой, молодец. Один минус – на себя уже не похожа. Ну а может плюс, в очереди за сосисками в супермаркете никто не узнает, не будет приставать с глупостями! Звезда из 90-х, которую не узнатьЗвезда из 90-х, которую не узнать

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Звезда из 90-х, которую не узнать

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