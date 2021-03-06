Что скрывается за боковыми дверями при спуске с эскалаторов в метро

Преимущественно эти загадочные двери хорошо замаскированы / Фото: tr.pinterest.com

За дверями находятся специальные пульты управления затворами в туннелях / Фото: kievvlast.com.ua

В течение 15 минут после объявления воздушной тревоги будет поднят гермозатвор / Фото: hmarochos.kiev.ua

Такие заслоны надежно защищают людей даже при прямом попадании снаряда / Фото: drive2.ru