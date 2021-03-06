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Что скрывается за боковыми дверями при спуске с эскалаторов в метро


Что скрывается за боковыми дверями при спуске с эскалаторов в метро


Большинство людей, особенно тех, кто живет в крупных городах, регулярно спускаются и поднимаются на эскалаторе в метро. Для них это обыденная процедура. Поэтому на детали, даже если они большие и хорошо заметные, многие попросту не обращают внимания. Сюда относятся и огромные двери по сторонам от эскалатора, и полоса из железа, расположенная на полу.

Преимущественно эти загадочные двери хорошо замаскированы / Фото: tr.pinterest.com

Преимущественно эти загадочные двери хорошо замаскированы / Фото: tr.pinterest.com

 

В основном на двери никто не смотрит, потому что на многих станциях метро они достаточно красиво оформлены, так сказать, замаскированы и не бросаются в глаза. Но есть и такие станции, где работа по оформлению была выполнена довольно грубо. И в том, и в другом случаях роль у этих дверей одинаковая, но мы понятия не имеем, что это и зачем нужно.
За дверями находятся специальные пульты управления затворами в туннелях / Фото: kievvlast.com.ua

За дверями находятся специальные пульты управления затворами в туннелях / Фото: kievvlast.com.ua

 

Как и у любого предмета, элемента, детали в метро, у дверей и железной полосы вблизи эскалатора, тоже есть свое предназначение. Начнем с дверей – они ведут в специальные пульты управления затворами в туннелях. Рифленые листы железа, размещенные в один ряд, закрывают большой гермозатвор из стали. Точно над ним, в потолке имеются специальные отверстия, которые тоже закрыты аналогичными листами из нержавеющей стали.

В течение 15 минут после объявления воздушной тревоги будет поднят гермозатвор / Фото: hmarochos.kiev.ua

В течение 15 минут после объявления воздушной тревоги будет поднят гермозатвор / Фото: hmarochos.kiev.ua

 

Наличие этих приспособлений вполне объяснимо. Мы отлично знаем, наверное, еще со времен школьного обучения, что в случае воздушной опасности (бомбардировки) гражданам необходимо спуститься в метро. По истечении пятнадцати минут после того, как будет объявлена воздушная тревога, поднимется гермозатвор.
Такие заслоны надежно защищают людей даже при прямом попадании снаряда / Фото: drive2.ru

Такие заслоны надежно защищают людей даже при прямом попадании снаряда / Фото: drive2.ru

 

Благодаря этому стальному заслону граждане, находящиеся внутри, будут надежно защищены от атак. Дело в том, что эта громадная дверь способна выдержать даже прямое попадание снаряда или бомбы. К сожалению, есть один минус этого бомбоубежища, но к безопасности он отношения не имеет. В метро нет спецскладов с провизией на тот случай, если в подземелье придется провести длительное время. В связи с этим рекомендуется взять все, что нужно с собой.

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Что скрывается за боковыми дверями при спуске с эскалаторов в метро

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Что скрывается за боковыми дверями при спуске с эскалаторов в метроПодписаться на мой Instagram
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