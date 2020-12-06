Что означает номер вашей квартиры по правилам фэншуй

Среди распространенных заблуждениях о фэншуй одним из самых стойких является миф о хороших и плохих числах.





Как число может быть плохим или хорошим?

Значения цифр

Конечно, от конкретного числа еще никто не заболел и не умер, но существует целая наука — нумерология, которая пользуется особой популярностью на Востоке, где числам придают особое значение.Считается, что каждое число несет в себе определенную энергию и имеет определенные характеристики. И это не что-то страшное и пугающее, это просто информация, которой нелишне будет обладать.Простой пример с цифрой 4, которую так боятся в Китае и Гонконге, и, наверняка, вы тоже слышали о том, что она считается совсем неудачной. На самом деле объясняется все довольно просто: на кантонском диалекте «четыре» созвучно со словом «смерть», поэтому люди не очень хотят произносить это слово по несколько раз в день. Если же вы не говорите на кантонском, то смысл сразу теряется, так что не пугайтесь и не расстраивайтесь, если в номере вашей квартиры, машины или даты рождения встречается эта цифра.Реальная энергия, которую несет эта цифра приносит много жизненных уроков, помогая стать сильнее и выносливее.Свежесть, открытость, энергия, стремления к новым начинаниямПартнерство, баланс, стабильность, сотрудничествоСемья, творчество, самовыражениеТакже, как и номер 3, это: семья, творчество, самовыражениеПеремены, приключения и радикальные измененияТерпение, забота, практичностьОдиночество, созерцание, личностный ростИзобилие, богатство и процветаниеДостижение, удовлетворенность и успехПустота, начало и конец всегоОстальные числа являются комбинацией цифр, по которой можно получить общую характеристику.Если цифра повторяется много раз например 222 или 333, ее энергия усиливается, а если в конце стоит 0, она умножает энергию во много раз.А теперь посмотрите на значение каждой цифры, сопоставьте его с номером вашей квартиры и проверьте, соответствует ли данная информация действительности?Только не воспринимайте эти значения слишком буквально, ведь мы все такие разные!