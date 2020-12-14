Неожиданные преграды, которые мешают похудеть

На сей раз речь пойдет не о том, что ты мало спишь или слишком сильно любишь фастфуд. Эти ошибки не так заметны, а их влияние на здоровье может быть очень велико!
Слишком серьезно относишься к диете
В море рекомендаций, советов и указаний легко потеряться. Если добуквенно соблюдать каждое предписание, можно и стресс заработать! Специалисты рекомендуют прислушиваться к реакции организма, ведь универсального рецепта похудения не существует.
Боишься совершить ошибку
Этот пункт вытекает из предыдущего. Когда переходишь на новый план питания, страшно съесть что-то не то. Но ты имеешь полное право ошибаться, если потом возвращаешься к правильному питанию. К тому же ты получаешь новый опыт о реакции организма на разные продукты и в следующий раз точно сделаешь правильный выбор.
Ждешь сильного голода
Такие рекомендации встречаются довольно часто, но они, скорее, вредят, чем помогают. В ожидании сильного голода ты начинаешь испытывать усталость и безразличие, а когда еда наконец разрешена - съедаешь гораздо больше, чем стоило бы.
Смотришь на исключения
Многие диеты требуют отказа от чего-то: сахара, глютена, молочных продуктов и пр. Если ты будешь обращать больше внимания на то, что тебе разрешено, а не на запрещенное, у тебя поднимется настроение и проснется интерес к новым продуктам. А если каждый день скучать по гамбургеру, будешь постоянно подавлен и результаты похудения не обрадуют.
Полагаешься на прошлый опыт
Если в 18 лет ты мог почти ничего не есть и мало спать, это не значит, что то же самое должно повториться сейчас. Диеты, которые помогали тогда, вероятнее всего, не помогут сейчас. Можешь перепробовать по очереди все старые правила и выяснить, какие из них работают до сих пор, а какие нужно изменить.
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