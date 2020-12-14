Неожиданные преграды, которые мешают похудеть

На сей раз речь пойдет не о том, что ты мало спишь или слишком сильно любишь фастфуд. Эти ошибки не так заметны, а их влияние на здоровье может быть очень велико!









Слишком серьезно относишься к диете

Боишься совершить ошибку

Ждешь сильного голода

Смотришь на исключения

Полагаешься на прошлый опыт