Почему «Лолита», «Алиса», «Зов предков» и др книги в своё время оказались под запретом

Как правило, любое произведение – источник вдохновения, знаний и заложенных автором переживаний. Впрочем, есть такие книги, которые не несут в себе особого смысла и зачастую читаются в дороге, дабы убить время. Но, как оказалось, среди безобидной на первый взгляд литературы, есть та, которая претит всем принципам и моральным устоям, вызывая волну негодования не только со стороны критиков, но и общественности, требующей поставить её под запрет.
1. Приключения Гекльберри Финна
Марк Твен. \ Фото: google.com.ua.
Марк Твен - не тот человек, о ком большинство людей думают, когда речь заходит о запрещённых книгах, но популярный автор сумел заработать место в списке самых оспариваемых.
Его популярный роман «Приключения Гекльберри Финна» был оспорен по многим причинам. Некоторые читатели возражают против сильных и иногда расистских формулировок и считают, что это неуместно для детей. Тем не менее, большинство педагогов считают, что при правильном контексте книга является отличным чтением. История людей, пытающихся подвергнуть роман цензуре, уходит корнями гораздо дальше, чем многие думают.
Приключения Гекльберри Финна. \ Фото: yandex.ua.
«Приключения Гекльберри Финна» были впервые опубликованы в 1884 году.
Роман Твена, весёлая, бесшабашная приключенческая история, широко считается одним из величайших американских романов, когда-либо написанных.
Книга повествует о жизни Гека - бедного, лишённого матери мальчика с жестоким отцом и о его приключениях, а также о социальном положении и любви. Несмотря на похвалы, которыми была осыпана книга, она оказалась магнитом для споров.
В 1885 году Публичная библиотека Конкорда запретила книгу, назвав роман «абсолютно аморальным по своему тону».
Иллюстрации из книги Приключения Гекльберри Финна. \ Фото: impiousdigest.com.
Марк Твен, со своей стороны, любил полемику из-за её огласки. Как он писал Чарльзу Уэбстеру: «Комитет Публичной библиотеки Конкорда, штат Массачусетс, изгнал Гека из своей библиотеки как «мусор, пригодный только для трущоб»».
В 1902 году Бруклинская публичная библиотека запретила «Приключения Гекльберри Финна» с утверждением, что «Гек постоянно потел и чесался».
В целом дебаты вокруг «Приключений Гекльберри Финна» Твена сосредоточились на почве языка книги, против которого возражали по социальным соображениям. Гек Финн, Джим и многие другие персонажи книги говорят на региональных диалектах Юга. Это совсем не похоже на английский язык королевы. Более конкретно, использование слова n**** в отношении Джима и других афроамериканских персонажей в книге, наряду с изображением этих персонажей, оскорбило некоторых читателей, которые считают книгу расистской.
По данным Американской библиотечной ассоциации, в 1990-е годы эта книга была пятой наиболее часто оспариваемой в Соединенных Штатах.
Рисунок к рассказу Марка Твена. \ Фото: impiousdigest.com.
Поддавшись давлению общественности, некоторые издатели заменили термин «раб» или «слуга», который Марк использовал в своей книге, что является унизительным для афроамериканцев. В 2015 году электронная версия книги, опубликованная компанией CleanReader, предложила версию книги с тремя различными уровнями фильтрации: clean, cleaner и squeaky clean - странное издание для автора, который, как известно, любил сквернословить и выражаться так, как есть.
2. Зов предков
Джек Лондон. \ Фото: eternacadencia.com.ar.
Опубликованная в 1903 году книга «Зов предков» является самой читаемой книгой Джека Лондона и, как правило, считается шедевром его раннего периода.
Критик Максвелл Гейсмар в 1960 году назвал эту книгу прекрасным стихотворением в прозе, а редактор Франклин Уокер сказал, что ей место на одной полке с Уолденом и Гекльберри Финном.
Но, как и следовало ожидать, такое классическое произведение американской литературы окажется в списке ста наиболее часто оспариваемых классиков американской библиотечной ассоциации под номером тридцать три.
Поскольку главным героем является собака, его иногда ошибочно классифицируют как детскую литературу, но правда в том, что роман несёт в себе мрачный оттенок, а зрелые концепции, исследуемые в рассказе, содержат многочисленные сцены жестокости и насилия.
Зов предков.\ Фото: marwin.kz.
В этой истории одомашненная собака по имени Бак возвращается к своим первобытным инстинктам после того, как она служила ездовой собакой на Юконе во время знаменитой золотой лихорадки XIX века в Клондайке.
Книга обычно оспаривается в Соединенных Штатах из-за её жестоких сцен. Джек Лондон лично пережил Клондайкскую золотую лихорадку, включая её триумфы и ужасы. Юкон начала ХХ века не был воскресным пикником.
Собаки вроде Бака стоили дёшево, а жестокое обращение с животными было обычным делом, что заставляло некоторых критиковать Лондона за то, что он прославляет или потворствует жестокому обращению с животными.
Кроме того, реальные зверства, совершенные против туземных племён во имя Манифеста судьбы, считались справедливыми и благородными после великих индейских войн, которые уничтожили культуры по всей территории Соединенных Штатов.
Иллюстрация к книге Зов предков. \ Фото: pinterest.ru.
Эта точка соприкосновения исследуется в племени, которое принимает Бака. Это племя полностью создано Лондоном, но некоторые группы считают, что негативный свет, который он проливает на Йихат, является ударом по всем местным племенам.
Но самое примечательное, что, по данным Пенсильванского университета, творчество Джека не было одобрено несколькими европейскими диктатурами в 1920-30-е годы, в результате чего многие режимы подвергли цензуре его работу.
В 1929 году Италия и Югославия запретили «Зов предков» за то, что он был слишком радикальным. Работы Лондона также были сожжены нацистской партией в 1933 году, потому что у него была печально известная репутация откровенного сторонника социализма.
Писатель посвятил оба своих романа «Морской волк» и «Мартин Иден» критике идей Фридриха Ницше о сверхчеловеке и радикальном индивидуализме, которые Лондон считал эгоистичными и эгоистичными.
Иллюстрация к произведению Зов предков. \ Фото: vatikam.com.
Темы в «Зове предков», тем не менее, часто сравниваются с сверхчеловеком Ницше, потому что этот человек улучшает себя, чтобы стать чем-то новым, чем-то более человечным, чем раньше. Перспектива Ницше заключалась в том, чтобы человек превзошёл потребность в богах и сам стал богом.
В «Зове предков» Бак сначала отрывается от своего комфортного существования, становится успешной ездовой собакой и в конечном итоге становится лидером волчьей стаи, альфа-самцом. Собаки происходят от волков, будучи прирученными, одомашненными и выборочно выведенными. В сущности, они были созданы богами - человечеством. Обнаружив свою истинную природу, своё подлинное «Я», Бог теперь был мертв. Бак сам по себе был богом.
Рисунок к рассказу Джека Лондона. \ Фото: vatikam.com.
Хотя в последние годы было зарегистрировано несколько крупных инцидентов против «Call of the Wild», причины, указанные выше, остаются зловеще близкими ко многим другим названиям в этом списке. Когда заголовки, пропагандирующие индивидуальность и самопознание, часто наталкиваются на быстрые действия, чтобы заставить замолчать их слова в страхе, что это вызовет революцию, мы должны оставаться всегда бдительными в нашем праве читать эти слова, если мы этого захотим.
Возможно, именно это больше всего пугало Европу после Первой мировой войны, когда её правящий класс боролся за сохранение власти. Власть диктатуры покоится на том, что её население связано государством. Меньше всего им хотелось, чтобы в воздухе плавала книга о том, как найти своё истинное «Я» и сбросить оковы рабства.
3. Убить пересмешника
Харпер Ли. \ Фото: blog.public.gr.
Решение школьного совета исключить «Убить пересмешника» из учебных программ восьмого класса в Билокси, штат Миссисипи, является последним в длинной череде попыток запретить роман Харпера Ли, получивший Пулитцеровскую премию. С момента своей публикации в 1960 году роман о защите белым адвокатом чернокожего мужчины от ложного обвинения в изнасиловании белой женщины стал одной из самых часто оспариваемых книг в США.
По словам Джеймса Ларю, директора Управления интеллектуальной свободы Американской библиотечной ассоциации, критики за последнее столетие обычно ссылались непосредственно на сильный язык книги, обсуждение сексуальности и изнасилования, а также использование н-слова.
Убить пересмешника. \ Фото: diary.ru.
Школьный совет Билокси просто говорит, что данная книга заставляет людей чувствовать себя некомфортно. Ларю находит этот аргумент неубедительным, утверждая: «Весь смысл классики в том, что она бросает вызов тому, как мы думаем о вещах».
Одна из самых ранних и наиболее заметных проблем была в округе Ганновер, штат Вирджиния, в 1966 году. В этом случае школьный совет заявил, что он удалит книгу из школ округа, ссылаясь на тему изнасилования в книге и обвинение в том, что роман был аморальным.
Кадр из фильма Убить пересмешника. \ Фото: imgur.com.
Однако совет отказался от своего решения, после того как жители пожаловались на это в письмах в местные газеты. Одним из самых видных критиков этого решения была сама Ли, которая написала письмо редактору Ричмондского новостного лидера. В 1970-80-х годах школьные советы и родители продолжали оспаривать книгу за её грязное или дрянное содержание и расовые оскорбления.
4. Гроздья гнева
Джон Стейнбек. \ Фото: hashtap.com.
Классика Джона Стейнбека 1939 года «Гроздья гнева», повествующая о несчастной миграции семьи из Оклахомы на Запад, является прекрасным примером того, как книжная ассоциация в очередной раз всеми силами пытается убрать с книжных полок неугодное чтиво, претящее их идеям и взглядам на жизнь.
Гроздья гнева. \ Фото: filmix.co.
Книга немедленно стала бестселлером по всей стране, но её также запретили и сожгли в ряде мест, включая округ Керн, штат Калифорния - конечная точка миграции семьи Джоуд.
Хотя Роман Стейнбека и был вымышленным, он прочно укоренился в реальных событиях: за три года до выхода книги засуха в Штатах вынудила сотни тысяч мигрантов перебраться в Калифорнию. Без гроша в кармане и без крова многие высадились в округе Керн.
Когда книга вышла в свет, некоторые влиятельные люди сочли, что их изображали несправедливо, они чувствовали, что Стейнбек не отдавал им должное за усилия, которые они прилагали, чтобы помочь мигрантам. Один из членов окружного наблюдательного совета осудил книгу как клевету и ложь. В августе 1939 года Совет четыре голосами против одного одобрил резолюцию, запрещающую «Гроздья гнева» в библиотеках и школах округа.
Кадр из фильма Гроздья гнева. \ Фото: just.usramorde.gq.
Рик Уортцман, автор новой книги «Крайняя непристойность», говорит, что события в округе Керн иллюстрируют глубокую пропасть между левыми и правыми в Калифорнии в 1930-х годах.
Одним из влиятельных местных жителей, который настаивал на запрете, был Билл Кэмп, глава местных ассоциированных фермеров, группы крупных землевладельцев, которые были ярыми противниками организованного труда. Кэмп и его коллеги знали, как добиться принятия законопроекта в Законодательном собрании штата, а также знали, как вести себя физически.
Кэмп хотел предать гласности оппозицию округа «Гроздьям гнева». Убедившись, что многие мигранты также были оскорблены их изображением в романе, он нанял одного из своих работников, Клелла Пруэтта, чтобы сжечь книгу.
Долгий путь от гнева до Голливуда: «Гроздья гнева». \ Фото: google.com.
Пруэтт никогда не читал этого романа, но он слышал радиопередачу о нём, которая разозлила его, и поэтому он с готовностью согласился принять участие в том, что Уортцман описывает как сожжение на камеру. На фотографии Кэмп и ещё один лидер ассоциированных фермеров стоят рядом, а Пруэтт держит книгу над мусорным баком и поджигает её.
Тем временем местный библиотекарь Гретхен Найф тихо работала над тем, чтобы отменить запрет. Рискуя потерять работу, она обратилась к начальству округа и написала письмо с просьбой отменить своё решение.
Её доводы, возможно, и были красноречивы, но они не сработали. Надзорные органы поддержали запрет, и он оставался в силе в течение полутора лет.
5. Улисс
Джеймс Джойс. \ Фото: eksmo.ru.
«Улисс» Джеймса Джойса прошёл на цыпочках грань между непристойностью и гениальностью с момента его серийной публикации в 1918-20 годах. Роман, повествующий о жизни борющегося художника Стивена Дедала, еврейского рекламщика Леопольда Блума и изменяющей жене Леопольда Молли Блум, был встречен одновременно с одобрением современниками-модернистами Джойса, такими как Эрнест Хемингуэй, Т. С. Элиот и Эзра Паунд, и презрением сторонниками антиобскурантности в англоязычных странах. Комитеты в Соединенных Штатах, такие как нью-йоркское общество по борьбе с пороком, успешно работали над запретом «Улисса» после того, как был опубликован отрывок, в котором главный герой ублажал себя. Таким образом, он считался контрабандой в Америке более десяти лет, пока не было принято знаковое решение о непристойности в суде США.
Улисс. \ Фото: google.com.
Одна книга под названием «Улисс» в 1933 году сняла запрет. Великобритания также запретила роман до середины 1930-х годов за его откровенную интимность и графическое изображение телесных функций. Австралия, однако, принудительно подавляла роман с момента его публикации до середины 1950-х годов, поскольку бывший министр таможни утверждал, что «Улисс» держится на насмешках над создателем и Церковью, и что такие книги пагубно влияли на жителей Австралии. Хотя некоторые могут в настоящее время рассматривать книгу как непристойную и непригодную для публичного чтения, университеты по всему миру высоко ценят «Улисса» за его искусное отображение потока сознания, а также за его тщательно структурированный сюжет, который переплетает различные темы о борьбе современного человека.
Кадр из фильма Улисс. \ Фото: film.ru.
6. Приключения Алисы в Стране чудес
Льюис Кэрролл. \ Фото: lifee.cz.
Некоторые могут удивиться, обнаружив Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» в списке запрещённых книг. Однако детская книга о мечте маленькой девочки следовать за кроликом в нору только для того, чтобы столкнуться с абсурдным миром, в котором царит нелогичность и обитают различные существа всех форм, цветов и размеров, была атакована и запрещена на протяжении всего времени по нескольким различным причинам.
Кадр из фильма Алиса в стране чудес. \ Фото: moemisto.ua.
В 1900 году в США школа исключила эту книгу из своей учебной программы, утверждая, что она содержит ругательства и намёки на мастурбацию и другие сексуальные фантазии, а также умаляет в глазах детей статусы некоторых авторитетных фигур. Три десятилетия спустя на другом конце света одна провинция Китая запретила эту книгу за то, что она наделила животных человеческим языком, поскольку губернатор провинции опасался, что последствия возведения животных в один эшелон с людьми могут быть катастрофическими для общества.
Иллюстрации к книге Льюиса Кэрролла. \ Фото: google.com.
И, вернувшись в Штаты, примерно через десять лет после диснеевского анимационного производства фильма «Алиса в Стране чудес» в 1951 году, книга была снова встречена с тревогой, на этот раз родителями в изменяющейся культуре Америки в 1960-х годах, поскольку они считали, что она, наряду с фильмом, поощряла развивающуюся наркокультуру с её открытыми намёками на использование галлюциногенных наркотиков. Несмотря на подобные увещевания со стороны различных культурных сект, наполненная каламбурами работа Кэрролла выдержала испытание временем, а также была оценена за её проницательную и оригинальную критику тогдашних формирующихся математических, политических и социальных систем.
7. Лолита
Владимир Набоков. \ Фото: rewizor.ru.
В преддверии выхода в свет «Лолиты» Владимира Набокова даже её автор задумался, стоит ли её публиковать. Потребовалось некоторое убеждение от его жены, чтобы опубликовать роман, и он был выпущен известной порнографической прессой во Франции в 1955 году. Противоречивый статус «Лолиты» подпитывал её успех, выводя на первые места в списках бестселлеров по всему миру.
Лолита. \ Фото: krasotulya.ru.
Однако его содержание, которое было представлено читателям в виде мемуаров умершего европейского интеллектуала, фанатично тосковавшего по двенадцатилетней девочке, оказалось слишком непристойным для ряда авторитетов и было запрещено в первое десятилетие его публикации во Франции, Англии, Аргентине, Новой Зеландии и Южной Африке, а также в некоторых американских общинах. Один из рецензентов романа назвал его «высоколобой порнографией, украшенной английской лексикой, которая поразила бы редакторов Оксфордского словаря». Несмотря на жёсткую критику, шедевр Набокова не остался непрочитанным и заслужил похвалу учёных, прославивших его размышления о психологии любви. Сегодня «Лолита» пользуется статусом свободной от запретов в сочетании с тем, что она известна как один из самых новаторских романов ХХ века.
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