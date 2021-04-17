15 идей необычных свадебных нарядов, которые подчеркнут индивидуальность и характер современных неве

Свадьба – мероприятие чрезвычайно ответственное, в особенности для прекрасной половины человечества. Выглядеть в этот день нужно просто на отлично. Для этого, конечно же, потребуется подходящее свадебное платье. В новом обзоре были собраны наиболее симпатичные примеры последнего времени.









Длинное пышное свадебное платье черного цвета подойдет смелой невесте, которая любит быть в центре внимания и равнодушна к мнению посторонних.







Классическое свадебное платье, украшенное яркими узорами из пайеток, подчеркнет юность и кокетливый нрав невесты.







Белое платье миди с алым поясом и таким же подъюбником позволит создать женственный и в тоже время дерзкий образ, который понравится парам, влюбленным в стиль и культуру 60-х годов.







Простое и элегантное шелковое платье с цветочным принтом – прекрасный вариант для свадьбы в стиле бохо.







Яркое длинное свадебное платье с активным цветочным принтом и пышной юбкой сделает образ невесты уникальным.







Свадебное платье в стиле омбре – потрясающий пример сочетания классики и современных модных тенденций.







Элегантный, изысканный светлый брючный костюм или комбинезон – прекрасная альтернатива традиционному свадебному платью.







Жених и невеста – главные действующие лица свадебной церемонии и их наряды – это сугубо личное дело вкуса молодых.

Современные невесты все чаще отказываются от вычурных платьев в пользу оригинальных и несколько эпатажных костюмов.Тем, кто планирует свадьбу в прохладное время года стоит обратить внимание на сочетания пышных платьев или юбок с контрастным шерстяным свитером . Очаровательное платье в пол с цветочным принтом и открытой спиной поможет создать наивный и романтический образ и прекрасно подойдет для свадебной церемонии под открытым небом.Белоснежный топ из тонкого полупрозрачного кружева в сочетании с длинной юбкой – один из трендов современной свадебной моды.Длинное платье, расшитое крупными золотыми пайетками понравится невестам любящим шик и роскошь.Красное коктейльное платье – выбор роковой женщины, обожающей ловить восхищенные взгляды.Оригинальное свадебное платье, расшитое пайетками изумрудного цвета – прекрасный способ подчеркнуть свою индивидуальность.Легкое короткое платье и кеды подчеркнут легкий нрав и точеную фигурку невесты . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)