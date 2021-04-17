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15 идей необычных свадебных нарядов, которые подчеркнут индивидуальность и характер современных неве

Свадьба – мероприятие чрезвычайно ответственное, в особенности для прекрасной половины человечества. Выглядеть в этот день нужно просто на отлично. Для этого, конечно же, потребуется подходящее свадебное платье. В новом обзоре были собраны наиболее симпатичные примеры последнего времени.

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Длинное пышное свадебное платье черного цвета подойдет смелой невесте, которая любит быть в центре внимания и равнодушна к мнению посторонних.

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Классическое свадебное платье, украшенное яркими узорами из пайеток, подчеркнет юность и кокетливый нрав невесты.

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Белое платье миди с алым поясом и таким же подъюбником позволит создать женственный и в тоже время дерзкий образ, который понравится парам, влюбленным в стиль и культуру 60-х годов.

Лучший город в мире

Простое и элегантное шелковое платье с цветочным принтом – прекрасный вариант для свадьбы в стиле бохо.

Лучший город в мире

Яркое длинное свадебное платье с активным цветочным принтом и пышной юбкой сделает образ невесты уникальным.

Лучший город в мире

Свадебное платье в стиле омбре – потрясающий пример сочетания классики и современных модных тенденций.

Лучший город в мире

Элегантный, изысканный светлый брючный костюм или комбинезон – прекрасная альтернатива традиционному свадебному платью.

Лучший город в мире

Жених и невеста – главные действующие лица свадебной церемонии и их наряды – это сугубо личное дело вкуса молодых.

Современные невесты все чаще отказываются от вычурных платьев в пользу оригинальных и несколько эпатажных костюмов.

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Тем, кто планирует свадьбу в прохладное время года стоит обратить внимание на сочетания пышных платьев или юбок с контрастным шерстяным свитером.

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Очаровательное платье в пол с цветочным принтом и открытой спиной поможет создать наивный и романтический образ и прекрасно подойдет для свадебной церемонии под открытым небом.

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Белоснежный топ из тонкого полупрозрачного кружева в сочетании с длинной юбкой – один из трендов современной свадебной моды.

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Оригинальное свадебное платье, расшитое пайетками изумрудного цвета – прекрасный способ подчеркнуть свою индивидуальность.

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Легкое короткое платье и кеды подчеркнут легкий нрав и точеную фигурку невесты.

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