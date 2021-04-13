Правила, которые надо соблюдать при обработке растений пестицидами

Чтобы при обработке садово-огородных и декоративных культур не навредить ни растениям, ни собственному здоровью, во время этой процедуры нужно соблюдать важные правила. Рассказываем какие.



С приходом весны на растениях «просыпаются» не только почки, но и перезимовавшие вредители. Поэтому все деревья и кустарники в саду нужно обработать против насекомых еще до набухания почек. Такие профилактические опрыскивания рекомендуется периодически повторять до осени, поскольку на протяжении сезона появляется несколько поколений вредителей. При этом каждая обработка должна быть проведена в соответствии с правилами.



1. Соблюдайте сроки и кратность обработки

2. Не превышайте дозировку

3. Правильно смешивайте препараты

4. Выбирайте правильную погоду

5. Используйте средства защиты

6. Соблюдайте правила личной гигиены

7. Правильно утилизируйте остатки препаратов

8. Выдерживайте сроки ожидания

9. Не покупайте препараты с рук

Слишком частые или проведенные в неподходящее время опрыскивания могут навредить растениям и испортить урожай, а редкие обработки окажутся малоэффективными. Рекомендуется повторять эти процедуры несколько раз за сезон через одинаковые промежутки времени. Тогда вы обеспечите растениям максимальную защиту.Перед обработкой растений внимательно прочитайте инструкциюТочные интервалы и количество необходимых опрыскиваний указаны на упаковке каждого препарата.Не стоит полагать, что большое количество «химии» более эффективно в борьбе с болезнями и вредителями.Концентрация и нормы расхода рабочего раствора указаны в инструкции к применению не просто так. Они обязательно должны быть строго соблюдены, поскольку передозировка может привести к повреждению или гибели растения.Взрослое дерево с грубой корой, может, и выдержит ударную дозу пестицидов, а вот молодым неокрепшим саженцам придется несладкоНекоторые действующие вещества хорошо сочетаются с другими химикатами. Но это характерно не для всех пестицидов. Чтобы избежать нежелательной химической реакции, внимательно изучите свойства веществ, которые вы хотите соединить.Некоторые химические вещества усиливают или нейтрализуют действие друг друга, поэтому их нужно использовать по отдельностиТак, нельзя совмещать фосфорорганические препараты с бордоской жидкостью, так как в ее состав входит известь (щелочь), которая при соединении с фосфором пагубно влияет на растения.Опрыскивайте и опыливайте растения в безветренную погоду. Делайте это утром (когда высохнет роса) или вечером (после захода солнца). Не стоит проводить обработки перед дождем или после него: препарат смоется с растений, и придется опрыскивать культуры повторно. А если некоторое количество вещества останется на растении, то повторная обработка может привести к передозировке.В таком случае очень сложно рассчитать, сколько потребуется раствора, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни, и насекомых-вредителей и при этом не навредить растению.Обрабатывайте растения утром или вечеромРаботая с любым пестицидом, вы всегда должны думать о своей безопасности. Даже жарким летом не оставляйте участки тела открытыми. Органы дыхания прикройте повязкой из 5-6 слоев марли, поверх рабочей одежды наденьте фартук и халат, ноги защитите, надев резиновые сапоги, а кисти рук – резиновыми перчатками. Чтобы яд не попал в глаза, наденьте специальные очки.Следите, чтобы дети и домашние животные не имели доступа к месту приготовления растворов ядохимикатов. И не позволяйте им гулять на участке в течение 3-4 дней после обработки растений пестицидами.Некоторые биопрепараты могут повредить кожу, слизистые оболочки или вызвать аллергию, поэтому при обработке растений экипировка обязательнаПосле проведенной процедуры снимите одежду и не вносите ее в дом. Грязные предметы сразу же постирайте, а чистые (те, которые были под верхней одеждой) сложите в специально отведенном нежилом месте. Затем тщательно вымойте с мылом руки и лицо, прополосните рот питьевой водой.После применения пестицидов нужно обязательно вымыть руки, при этом желательно намылить их дваждыРастворы для опрыскивания растений готовьте непосредственно в день применения. Не храните остатки до следующей обработки, поскольку уже спустя день раствор использовать нельзя. Это касается пестицидов химического происхождения. А биопрепараты портятся еще быстрее.Остатки растворов закопайте вдали от жилых помещений, водоемов, колодцев и водоразборных колонок. Учтите: в этом месте грунтовые воды должны залегать как можно глубже. Так же поступите со всеми просроченными и просыпанными препаратами.Раствор пестицидов не заготавливают впрок: хранить его нельзяЧтобы не отравиться плодами, нужно строго соблюдать сроки от последней обработки растений до сбора урожая на участке. Как правило, должно пройти не менее 20-30 дней. За это время пестициды полностью разрушатся или останутся только в минимальном количестве, неопасном для здоровья человека.Даже если вы выдержали необходимый срок ожидания, перед употреблением в пищу плоды нужно хорошо вымытьПриобретая пестициды у случайных людей, которые не имеют разрешения на торговлю этими препаратами, вы рискуете прежде всего своим здоровьем, а также качеством урожая. Покупка химикатов и работа с ними требуют внимательного отношения и осторожности. Срок годности этих препаратов ограничен, как правило, 2-3 годами, поэтому запасаться впрок – не лучшая идея. А неофициальные «поставщики» химикатов вряд ли предложат вам свежий товар.Правила хранения препаратов тоже должны соблюдаться очень четко. Обычно об этом заботятся только сами производители и официальные поставщики продукции, для которых важно не испортить свою репутацию.Приобретайте пестициды в специализированных садово-огородных магазинах