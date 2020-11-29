Блюда и напитки к Новому Году, которые нужно готовить уже сейчас

Если не хотите тратить на подарки к праздникам уйму денег и времени, приготовьте что-то из нашей подборки. Это очень оригинально, не слишком сложно и точно вкусно. 5 блюд и напитков, заняться которыми нужно уже сейчас.
Настойки к Новому году
Прийти в гости с бутылочкой вина — это правило хорошего тона. Ну а бутылочка ароматной домашней настойки в качестве презента не только порадует, но и удивит! Ваши друзья это оценят и непременно попросят рецепт.
Время настаивания: 5-10 дней
Пряная настойка
1 бутылка водки 0,75 л
3 палочки корицы
2 см корня имбиря (нарезать)
12 горошин черного перца
10 бутонов гвоздики
10 стручков кардамона (слегка раздавить)
1 ч. л. меда
Цитрусовая настойка
1 бутылка водки 0,75 л
5 полосок цедры грейпфрута
1 острый зеленый перец (тонко нарезать, семена удалить)
Настойка на тархуне
1 бутылка водки 0,75 л
1 средний огурец (тонко нарезать)
4 большие веточки тархуна
Для пряной настойки: смешайте водку, корицу, имбирь, перец, гвоздику и кардамон. Накройте крышкой и дайте настояться 5-10 дней. Процедите и разлейте по бутылочкам.
Для цитрусовой настойки: смешайте водку с цедрой и острым перцем. Настаивайте не менее суток. Процедите.
Для тархунной настойки: смешайте водку, огурец и свежий тархун. Дайте настояться 5-10 дней. Процедите и разлейте в бутылки.
Храните настойки до 2 месяцев.
Рождественский пудинг
Английский рождественский пудинг
Рождественский пудинг – главное сладкое блюдо в англиканском мире. Его выпекают задолго до праздника, чтобы он успел хорошенько настояться и «созреть», пропитывают алкоголем, благодаря чему пудинг приобретает особый вкус и аромат. Приготовьте десерт по нашему рецепту, как и положено, заранее (в ноябре или декабре), тогда в новогоднюю или рождественскую ночь вам останется только достать его из холодильника и эффектно подать!
Домашний сливочный ликер
Домашний сливочный ликер
Бутылочка домашнего сливочного ликера в подарок – беспроигрышный вариант. Вы удивитесь, но приготовить его самостоятельно не составит большого труда, это и правда не сложно. Все, что понадобится – погружной блендер и несколько дополнительных ингредиентов, которые, возможно, найдутся дома. Пара минут – и вы уже дегустируете нежный, бархатистый, сливочный «Бейлиз». Хотите попробовать? Тогда рассказываем, как его сделать.
В зависимости от ваших предпочтений можно менять пропорции и соотношение ингредиентов. Ликер можно сделать более сливочным, послабее или покрепче, добавить побольше шоколада.
По нашему рецепту у вас должно получится примерно 1 литр готового напитка. Вы можете перелить его в одну большую бутылку или разделить на порции и хранить в холодильнике до 2 месяцев.
Вам понадобится:
1 стакан (235 г) сливок 10%
400 г виски (можно заменить на водку)
1 банка сгущенки
3 ст. л. шоколадного сиропа
1 ч. л. растворимого кофе
1 ч. л. ванильного экстракта
Приготовление:
Залейте все ингредиенты в мерный стакан и смешайте при помощи блендера (около 30 секунд).
Перелейте в стеклянную бутылку.
Наслаждайтесь. Если делаете ликер впрок, не забывайте, что он должен храниться в холодильнике не больше 2 месяцев.
Готовый ликер можно добавлять в кофе или мороженое, пить со льдом, использовать для выпечки.
Шоколадно-ореховая паста
Шоколадно-ореховая паста
Домашняя нутелла, не одержит ничего, что могло бы смутить вас в составе готового продукта из магазина. Вкусная, нежная, натуральная – ее можно подать к печенью или блинчикам.
Вам понадобится:
100 г очищенного миндаля
350 г молочного шоколада
100 г темного горького шоколада темный
75 г сахарной пудры
125 г растительного масла
0,5 ч.л. Ванильного экстракта
Разогрейте духовку до 190ºС. Выложите миндаль ровным слоем на противень и подрумяньте в духовке, 5–10 минут. Остудите.
Весь шоколад выложите в чашу, поставьте на водяную баню и растопите, перемешивая силиконовой лопаткой (можно растопить шоколад в микроволновке, включая ее по 20 секунд – до момента, когда шоколад н растает. Перемешайте.
Измельчите орехи в блендере, добавьте сахарную пудру, смешайте 10 секунд. Добавьте к орехам растопленный шоколад, растительное масло, ванильный экстракт и перемешайте в процессоре до однородности.
Разложите пасту по стерилизованным баночками, храните в холодильнике.
Клюква в сахаре
Клюква в сахаре
Хотите рецепт любимого с детства лакомства, которое можно легко приготовить дома? Это очень просто, поверьте!
Вам понадобится:
3 белка 0,5 ч. л. лимонного сока
500 г клюквы 200 г сахарной пудры
Клюкву переберите, вымойте обсушите на бумажных полотенцах.
Яичный белок хорошо смешайте с сахарной пудрой в миске, добавив лимонный сок. Добавьте ягоды клюквы и аккуратно перемешайте, чтобы все ягоды покрылись глазурью.
Сахарную пудру пересыпьте в широкий лоток. Выкладывая ягоды ложкой в лоток с пудрой, обваляйте их полностью. Выложить на поднос и дайте хорошо обсохнуть.
Если вы хотите получить более плотный слой сахарной пудры, повторите процесс — обваляйте ягоды снова в белковой глазури, затем в сахарной пудре.
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