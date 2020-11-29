Блюда и напитки к Новому Году, которые нужно готовить уже сейчас

Если не хотите тратить на подарки к праздникам уйму денег и времени, приготовьте что-то из нашей подборки. Это очень оригинально, не слишком сложно и точно вкусно. 5 блюд и напитков, заняться которыми нужно уже сейчас.







Настойки к Новому году

Пряная настойка

Цитрусовая настойка

Настойка на тархуне

Рождественский пудинг

Домашний сливочный ликер

Шоколадно-ореховая паста

Клюква в сахаре

Прийти в гости с бутылочкой вина — это правило хорошего тона. Ну а бутылочка ароматной домашней настойки в качестве презента не только порадует, но и удивит! Ваши друзья это оценят и непременно попросят рецепт.1 бутылка водки 0,75 л3 палочки корицы2 см корня имбиря (нарезать)12 горошин черного перца10 бутонов гвоздики10 стручков кардамона (слегка раздавить)1 ч. л. меда1 бутылка водки 0,75 л5 полосок цедры грейпфрута1 острый зеленый перец (тонко нарезать, семена удалить)1 бутылка водки 0,75 л1 средний огурец (тонко нарезать)4 большие веточки тархунаДля пряной настойки: смешайте водку, корицу, имбирь, перец, гвоздику и кардамон. Накройте крышкой и дайте настояться 5-10 дней. Процедите и разлейте по бутылочкам.Для цитрусовой настойки: смешайте водку с цедрой и острым перцем. Настаивайте не менее суток. Процедите.Для тархунной настойки: смешайте водку, огурец и свежий тархун.Дайте настояться 5-10 дней. Процедите и разлейте в бутылки.Храните настойки до 2 месяцев.Английский рождественский пудингРождественский пудинг – главное сладкое блюдо в англиканском мире. Его выпекают задолго до праздника, чтобы он успел хорошенько настояться и «созреть», пропитывают алкоголем, благодаря чему пудинг приобретает особый вкус и аромат. Приготовьте десерт по нашему рецепту, как и положено, заранее (в ноябре или декабре), тогда в новогоднюю или рождественскую ночь вам останется только достать его из холодильника и эффектно подать!Домашний сливочный ликерБутылочка домашнего сливочного ликера в подарок – беспроигрышный вариант. Вы удивитесь, но приготовить его самостоятельно не составит большого труда, это и правда не сложно. Все, что понадобится – погружной блендер и несколько дополнительных ингредиентов, которые, возможно, найдутся дома. Пара минут – и вы уже дегустируете нежный, бархатистый, сливочный «Бейлиз». Хотите попробовать? Тогда рассказываем, как его сделать.В зависимости от ваших предпочтений можно менять пропорции и соотношение ингредиентов. Ликер можно сделать более сливочным, послабее или покрепче, добавить побольше шоколада.По нашему рецепту у вас должно получится примерно 1 литр готового напитка. Вы можете перелить его в одну большую бутылку или разделить на порции и хранить в холодильнике до 2 месяцев.1 стакан (235 г) сливок 10%400 г виски (можно заменить на водку)1 банка сгущенки3 ст. л. шоколадного сиропа1 ч. л. растворимого кофе1 ч. л. ванильного экстрактаЗалейте все ингредиенты в мерный стакан и смешайте при помощи блендера (около 30 секунд).Перелейте в стеклянную бутылку.Наслаждайтесь. Если делаете ликер впрок, не забывайте, что он должен храниться в холодильнике не больше 2 месяцев.Готовый ликер можно добавлять в кофе или мороженое, пить со льдом, использовать для выпечки.Шоколадно-ореховая пастаДомашняя нутелла, не одержит ничего, что могло бы смутить вас в составе готового продукта из магазина. Вкусная, нежная, натуральная – ее можно подать к печенью или блинчикам.100 г очищенного миндаля350 г молочного шоколада100 г темного горького шоколада темный75 г сахарной пудры125 г растительного масла0,5 ч.л. Ванильного экстрактаРазогрейте духовку до 190ºС. Выложите миндаль ровным слоем на противень и подрумяньте в духовке, 5–10 минут. Остудите.Весь шоколад выложите в чашу, поставьте на водяную баню и растопите, перемешивая силиконовой лопаткой (можно растопить шоколад в микроволновке, включая ее по 20 секунд – до момента, когда шоколад н растает. Перемешайте.Измельчите орехи в блендере, добавьте сахарную пудру, смешайте 10 секунд. Добавьте к орехам растопленный шоколад, растительное масло, ванильный экстракт и перемешайте в процессоре до однородности.Разложите пасту по стерилизованным баночками, храните в холодильнике.Клюква в сахареХотите рецепт любимого с детства лакомства, которое можно легко приготовить дома? Это очень просто, поверьте!3 белка 0,5 ч. л. лимонного сока500 г клюквы 200 г сахарной пудрыКлюкву переберите, вымойте обсушите на бумажных полотенцах.Яичный белок хорошо смешайте с сахарной пудрой в миске, добавив лимонный сок. Добавьте ягоды клюквы и аккуратно перемешайте, чтобы все ягоды покрылись глазурью.Сахарную пудру пересыпьте в широкий лоток. Выкладывая ягоды ложкой в лоток с пудрой, обваляйте их полностью. Выложить на поднос и дайте хорошо обсохнуть.Если вы хотите получить более плотный слой сахарной пудры, повторите процесс — обваляйте ягоды снова в белковой глазури, затем в сахарной пудре.